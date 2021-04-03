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Россияне стали больше тратить на онлайн-тренировки
Россияне стали больше тратить на онлайн-тренировки
Пандемия коронавируса заставила россиян задуматься о своем здоровье и физической форме: доля онлайн-трат на спорт по картам в первом квартале выросла по... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T08:06
2021-04-03T08:22
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пандемия коронавируса заставила россиян задуматься о своем здоровье и физической форме: доля онлайн-трат на спорт по картам в первом квартале выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), которое имеется в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования были изучены обезличенные данные о всех онлайн- и офлайн-операциях по картам в сегменте "спорт", куда вошли траты на фитнес, онлайн-тренировки и приложения, покупки в спортивных магазинах за первый квартал 2021 и 2020 года, а также за 2020 и 2019 год в целом. Данные были проанализированы в зависимости от средних чеков, оборота, числа операций и гендерных показателей."В первом квартале 2021 года выросла доля онлайн-трат на спорт по картам. Она составила 8%, тогда как на офлайн пришлись оставшиеся 92%, в аналогичном периоде прошлого года соотношение было 6% к 94%. Таким образом, можно отметить, что пандемия стала катализатором роста не только покупок товаров для спорта в интернете, но и онлайн-тренировок и развития всевозможных фитнес-приложений для самостоятельных занятий и расчета калорий", - сказано в исследовании.При этом мужчины чаще женщин совершают покупки в сегменте "спорт" и на большие суммы. В первом квартале 2021 года они сделали больше покупок, чем женщины: на мужчин пришлось 57% всех операций в этой категории, тогда как на женщин - 43%. В аналогичном периоде прошлого года разрыв был еще больше: 59% против 41%, такое же соотношение было в 2020 и 2019 годах.Средний чек одной покупки у мужчин немного выше, чем у женщин - 3 450 рублей против 3 027 рублей в первом квартале текущего года. Такой же тренд наблюдался в 2020 и 2019 годах, когда средняя сумма одной покупки в категории "спорт" у мужчин была 3 661 рубль и 3 493 рубля, соответственно, а у женщин 3 202 рубля и 3 095 рублей.
https://ria.ru/20210327/muzey-1603279140.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Россияне стали больше тратить на онлайн-тренировки

08:06 03.04.2021 (обновлено: 08:22 03.04.2021)
 
© Depositphotos / choreographТренировка дома
Тренировка дома - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Depositphotos / choreograph
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пандемия коронавируса заставила россиян задуматься о своем здоровье и физической форме: доля онлайн-трат на спорт по картам в первом квартале выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
В рамках исследования были изучены обезличенные данные о всех онлайн- и офлайн-операциях по картам в сегменте "спорт", куда вошли траты на фитнес, онлайн-тренировки и приложения, покупки в спортивных магазинах за первый квартал 2021 и 2020 года, а также за 2020 и 2019 год в целом. Данные были проанализированы в зависимости от средних чеков, оборота, числа операций и гендерных показателей.
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"В первом квартале 2021 года выросла доля онлайн-трат на спорт по картам. Она составила 8%, тогда как на офлайн пришлись оставшиеся 92%, в аналогичном периоде прошлого года соотношение было 6% к 94%. Таким образом, можно отметить, что пандемия стала катализатором роста не только покупок товаров для спорта в интернете, но и онлайн-тренировок и развития всевозможных фитнес-приложений для самостоятельных занятий и расчета калорий", - сказано в исследовании.
При этом мужчины чаще женщин совершают покупки в сегменте "спорт" и на большие суммы. В первом квартале 2021 года они сделали больше покупок, чем женщины: на мужчин пришлось 57% всех операций в этой категории, тогда как на женщин - 43%. В аналогичном периоде прошлого года разрыв был еще больше: 59% против 41%, такое же соотношение было в 2020 и 2019 годах.
Средний чек одной покупки у мужчин немного выше, чем у женщин - 3 450 рублей против 3 027 рублей в первом квартале текущего года. Такой же тренд наблюдался в 2020 и 2019 годах, когда средняя сумма одной покупки в категории "спорт" у мужчин была 3 661 рубль и 3 493 рубля, соответственно, а у женщин 3 202 рубля и 3 095 рублей.
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