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Онколог назвал признаки предракового состояния
Онколог назвал признаки предракового состояния
Онколог и хирург Иван Карасев рассказал, какие симптомы указывают на предраковое состояние органов ЖКТ. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T13:50
2021-04-03T13:50
2021-04-03T13:50
иван карасев
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Онколог и хирург Иван Карасев рассказал, какие симптомы указывают на предраковое состояние органов ЖКТ.Он отметил, что колоректальный рак и рак желудка встречаются все чаще и имеют высокие показатели смертности, однако на начальных стадиях эти заболевания можно полностью излечить. Для своевременной диагностики специалист посоветовал обратить внимание на такие признаки, как изменение стула, потеря веса, частые боли и вздутие живота, изжога, отрыжка, нетипичные выделения — вплоть до следов крови. "Ведь все эти неприятные моменты могут быть предраковыми состояниями. В группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями органов ЖКТ. Причинами рака желудка могут быть хронические гастриты, полипы желудка, язва желудка", — сообщил Карасев в своем Instagram.По словам врача, к скрытым факторам риска развития опухолей ЖКТ относятся курение, употребление алкоголя, нарушение режима питания и наличие бактерий, вызывающих развитие воспалительного процесса.
https://ria.ru/20210330/rak-1603484798.html
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иван карасев, здоровье - общество
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.
Онколог и хирург Иван Карасев
рассказал, какие симптомы указывают на предраковое состояние органов ЖКТ.
Он отметил, что колоректальный рак и рак желудка встречаются все чаще и имеют высокие показатели смертности, однако на начальных стадиях эти заболевания можно полностью излечить. Для своевременной диагностики специалист посоветовал обратить внимание на такие признаки, как изменение стула, потеря веса, частые боли и вздутие живота, изжога, отрыжка, нетипичные выделения — вплоть до следов крови.
"Ведь все эти неприятные моменты могут быть предраковыми состояниями. В группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями органов ЖКТ. Причинами рака желудка могут быть хронические гастриты, полипы желудка, язва желудка", — сообщил Карасев в своем Instagram.
По словам врача, к скрытым факторам риска развития опухолей ЖКТ относятся курение, употребление алкоголя, нарушение режима питания и наличие бактерий, вызывающих развитие воспалительного процесса.