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Онколог назвал признаки предракового состояния
Онколог назвал признаки предракового состояния
Онколог и хирург Иван Карасев рассказал, какие симптомы указывают на предраковое состояние органов ЖКТ. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T13:50
2021-04-03T13:50
иван карасев
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Онколог и хирург Иван Карасев рассказал, какие симптомы указывают на предраковое состояние органов ЖКТ.Он отметил, что колоректальный рак и рак желудка встречаются все чаще и имеют высокие показатели смертности, однако на начальных стадиях эти заболевания можно полностью излечить. Для своевременной диагностики специалист посоветовал обратить внимание на такие признаки, как изменение стула, потеря веса, частые боли и вздутие живота, изжога, отрыжка, нетипичные выделения — вплоть до следов крови. &nbsp;"Ведь все эти неприятные моменты могут быть предраковыми состояниями. В группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями органов ЖКТ. Причинами рака желудка могут быть хронические гастриты, полипы желудка, язва желудка", — сообщил Карасев в своем Instagram.По словам врача, к скрытым факторам риска развития опухолей ЖКТ относятся курение, употребление алкоголя, нарушение режима питания и наличие бактерий, вызывающих развитие воспалительного процесса.
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иван карасев, здоровье - общество

Онколог назвал признаки предракового состояния

13:50 03.04.2021
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Depositphotos / vitanovski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Онколог и хирург Иван Карасев рассказал, какие симптомы указывают на предраковое состояние органов ЖКТ.
Он отметил, что колоректальный рак и рак желудка встречаются все чаще и имеют высокие показатели смертности, однако на начальных стадиях эти заболевания можно полностью излечить. Для своевременной диагностики специалист посоветовал обратить внимание на такие признаки, как изменение стула, потеря веса, частые боли и вздутие живота, изжога, отрыжка, нетипичные выделения — вплоть до следов крови.  
"Ведь все эти неприятные моменты могут быть предраковыми состояниями. В группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями органов ЖКТ. Причинами рака желудка могут быть хронические гастриты, полипы желудка, язва желудка", — сообщил Карасев в своем Instagram.
По словам врача, к скрытым факторам риска развития опухолей ЖКТ относятся курение, употребление алкоголя, нарушение режима питания и наличие бактерий, вызывающих развитие воспалительного процесса.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
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Мясников рассказал, как распознать развитие рака у мужчин
 
Иван КарасевЗдоровье - Общество
 
 
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