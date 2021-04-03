https://ria.ru/20210403/onkolog-1604086431.html

Онколог назвал признаки предракового состояния

Онколог назвал признаки предракового состояния

Онколог и хирург Иван Карасев рассказал, какие симптомы указывают на предраковое состояние органов ЖКТ. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T13:50

2021-04-03T13:50

2021-04-03T13:50

иван карасев

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Онколог и хирург Иван Карасев рассказал, какие симптомы указывают на предраковое состояние органов ЖКТ.Он отметил, что колоректальный рак и рак желудка встречаются все чаще и имеют высокие показатели смертности, однако на начальных стадиях эти заболевания можно полностью излечить. Для своевременной диагностики специалист посоветовал обратить внимание на такие признаки, как изменение стула, потеря веса, частые боли и вздутие живота, изжога, отрыжка, нетипичные выделения — вплоть до следов крови. "Ведь все эти неприятные моменты могут быть предраковыми состояниями. В группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями органов ЖКТ. Причинами рака желудка могут быть хронические гастриты, полипы желудка, язва желудка", — сообщил Карасев в своем Instagram.По словам врача, к скрытым факторам риска развития опухолей ЖКТ относятся курение, употребление алкоголя, нарушение режима питания и наличие бактерий, вызывающих развитие воспалительного процесса.

https://ria.ru/20210330/rak-1603484798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван карасев, здоровье - общество