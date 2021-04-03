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У российского консульства в Одессе собралась толпа радикалов с фаерами
У российского консульства в Одессе собралась толпа радикалов с фаерами
Украинские националисты устроили акцию протеста у консульства России в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба партии "Нацкорпус", организовавшая акцию. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T20:00
2021-04-03T21:29
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
одесса
украина
в мире
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Украинские националисты устроили акцию протеста у консульства России в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба партии "Нацкорпус", организовавшая акцию. Националисты выступают против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Они обвинили его в "разжигании войны" в Донбассе, потребовав посадить политика в тюрьму и национализировать его имущество. Участники акции облили красной краской флаги России и ОПЗЖ, а после подожгли их.В митинге приняли участие несколько десятков человек. Они держали в руках флаги "Нацкорпуса" и плакаты с надписью "Россия = ОПЗЖ".На снятых очевидцами кадрах видно, что радикалы зажгли фаеры напротив российской дипмиссии. На месте дежурили полицейские, но они никак не препятствовали участникам акции. Против самого Медведчука киевские власти ввели санкции. В список украинского Совета национальной безопасности и обороны в общей сложности попали 19 попали юридических и восемь физических лиц, в том числе владельцы самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Политик 16 марта обжаловал в Верховном суде соответствующий указ главы государства.Кроме того, в феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие еще одно решение СНБО о санкциях сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, владеющего ими. Телеканалы, попавшие под санкции, оппозиционны к власти и ассоциируются с Медведчуком.
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, одесса, украина, в мире

У российского консульства в Одессе собралась толпа радикалов с фаерами

20:00 03.04.2021 (обновлено: 21:29 03.04.2021)
 
© AFP 2021 / Alexander GimanovУчастник акции протеста у консульства России в Одессе
Участник акции протеста у консульства России в Одессе - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© AFP 2021 / Alexander Gimanov
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Украинские националисты устроили акцию протеста у консульства России в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба партии "Нацкорпус", организовавшая акцию.
Националисты выступают против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Они обвинили его в "разжигании войны" в Донбассе, потребовав посадить политика в тюрьму и национализировать его имущество. Участники акции облили красной краской флаги России и ОПЗЖ, а после подожгли их.
В митинге приняли участие несколько десятков человек. Они держали в руках флаги "Нацкорпуса" и плакаты с надписью "Россия = ОПЗЖ".
На снятых очевидцами кадрах видно, что радикалы зажгли фаеры напротив российской дипмиссии. На месте дежурили полицейские, но они никак не препятствовали участникам акции.
Против самого Медведчука киевские власти ввели санкции. В список украинского Совета национальной безопасности и обороны в общей сложности попали 19 попали юридических и восемь физических лиц, в том числе владельцы самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Политик 16 марта обжаловал в Верховном суде соответствующий указ главы государства.
Кроме того, в феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие еще одно решение СНБО о санкциях сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, владеющего ими. Телеканалы, попавшие под санкции, оппозиционны к власти и ассоциируются с Медведчуком.
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