https://ria.ru/20210403/odessa-1604118633.html

У российского консульства в Одессе собралась толпа радикалов с фаерами

У российского консульства в Одессе собралась толпа радикалов с фаерами

Украинские националисты устроили акцию протеста у консульства России в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба партии "Нацкорпус", организовавшая акцию. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T20:00

2021-04-03T20:00

2021-04-03T21:29

россия

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

одесса

украина

в мире

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Украинские националисты устроили акцию протеста у консульства России в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба партии "Нацкорпус", организовавшая акцию. Националисты выступают против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Они обвинили его в "разжигании войны" в Донбассе, потребовав посадить политика в тюрьму и национализировать его имущество. Участники акции облили красной краской флаги России и ОПЗЖ, а после подожгли их.В митинге приняли участие несколько десятков человек. Они держали в руках флаги "Нацкорпуса" и плакаты с надписью "Россия = ОПЗЖ".На снятых очевидцами кадрах видно, что радикалы зажгли фаеры напротив российской дипмиссии. На месте дежурили полицейские, но они никак не препятствовали участникам акции. Против самого Медведчука киевские власти ввели санкции. В список украинского Совета национальной безопасности и обороны в общей сложности попали 19 попали юридических и восемь физических лиц, в том числе владельцы самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Политик 16 марта обжаловал в Верховном суде соответствующий указ главы государства.Кроме того, в феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие еще одно решение СНБО о санкциях сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, владеющего ими. Телеканалы, попавшие под санкции, оппозиционны к власти и ассоциируются с Медведчуком.

https://ria.ru/20200315/1568618257.html

россия

одесса

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, одесса, украина, в мире