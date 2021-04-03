Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210403/obstrel-1604078353.html
В Госдуме прокомментировали обстрел ЛНР украинскими силовиками
В Госдуме прокомментировали обстрел ЛНР украинскими силовиками
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал обстрел самопровозглашенной Луганской народной республики украинскими силовиками, отметив, что Украина всеми... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T12:11
2021-04-03T12:11
ситуация в днр и лнр
руслан бальбек
донбасс
луганская народная республика
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_d60a642932b7d882d13f8fef59e08bf7.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал обстрел самопровозглашенной Луганской народной республики украинскими силовиками, отметив, что Украина всеми силами пытается выйти из минских договоренностей."Украина всеми силами пытается выйти из минских договоренностей, именно поэтому она всячески провоцирует руководство ЛДНР (Луганская и Донецкая народные республики - ред.) на контратаки", - сказал Бальбек РИА Новости.Он добавил, что Украина сразу "побежит жаловаться", что договоренности "нормандской четверки" соблюдать невозможно, как только "получит по зубам"."Это личная подленькая игра (президента Украины) Владимира Зеленского", - отметил Бальбек.Депутат считает, что адекватный ответ со стороны народных республик может стать поводом для обвинения России в эскалации конфликта в Донбассе."Впрочем, мы уже наслушались столько этих обвинений, что впору рекорд Книги Гиннеса устанавливать", - заключил он.Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что в пятницу украинские силовики четыре раза обстреляли территорию республики, один ополченец погиб.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20210403/donbass-1603981803.html
донбасс
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7783e2083ab6c4462a14017c217bd1a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, руслан бальбек, донбасс, луганская народная республика, владимир зеленский, украина, в мире

В Госдуме прокомментировали обстрел ЛНР украинскими силовиками

12:11 03.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал обстрел самопровозглашенной Луганской народной республики украинскими силовиками, отметив, что Украина всеми силами пытается выйти из минских договоренностей.
"Украина всеми силами пытается выйти из минских договоренностей, именно поэтому она всячески провоцирует руководство ЛДНР (Луганская и Донецкая народные республики - ред.) на контратаки", - сказал Бальбек РИА Новости.
Он добавил, что Украина сразу "побежит жаловаться", что договоренности "нормандской четверки" соблюдать невозможно, как только "получит по зубам".
"Это личная подленькая игра (президента Украины) Владимира Зеленского", - отметил Бальбек.
Депутат считает, что адекватный ответ со стороны народных республик может стать поводом для обвинения России в эскалации конфликта в Донбассе.
"Впрочем, мы уже наслушались столько этих обвинений, что впору рекорд Книги Гиннеса устанавливать", - заключил он.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что в пятницу украинские силовики четыре раза обстреляли территорию республики, один ополченец погиб.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Украинский военнослужащий в траншее возле села Водяное, Украина - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
08:00
"Зеленского гонят в атаку". С чем связано обострение в Донбассе
 
Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан БальбекДонбассЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:56В Нигерии при атаке вооруженных людей погибли 14 человек
12:52У станции Новогиреево в Москве мужчина попал под поезд
12:43Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение ПДД
12:42Эрмитаж проверил подлинность изделий Фаберже
12:42В Крыму напомнили НАТО, чем заканчиваются войны против России
12:36В Минске ответили на слова Кравчука о зависимости политики
12:26В Междуреченске обрушилась часть стены в пристройке школы
12:23Помощника главы военной разведки Ирака пытались убить в Багдаде
12:22В Москве анонсировали рекордно ранний запуск проката велосипедов
12:17В Совфеде ответили Кравчуку, назвавшему Украину врагом России
12:13Житель Ногинска хотел отомстить бывшей жене, организовав убийство ее сына
12:11В Госдуме прокомментировали обстрел ЛНР украинскими силовиками
12:09Задержанного в Барнауле националиста арестовали на два месяца
12:04Зеленский упустил шанс урегулировать конфликт с ДНР и ЛНР, заявил Косачев
12:02В Британии семь человек умерли из-за тромбов после вакцины AstraZeneca
11:56Сын экс-канцлера Германии подал в суд на главу Минздрава
11:54В Москве за сутки госпитализировали почти 900 человек с коронавирусом
11:51В России ответили на подготовку Украины и НАТО к войне за Крым
11:30Крымский сенатор сравнил Украину с полигоном НАТО
11:24Минцифры исключило передачу данных россиян предустановленными сервисами
Лента новостейМолния