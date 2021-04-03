https://ria.ru/20210403/obstrel-1604078353.html

В Госдуме прокомментировали обстрел ЛНР украинскими силовиками

В Госдуме прокомментировали обстрел ЛНР украинскими силовиками

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал обстрел самопровозглашенной Луганской народной республики украинскими силовиками, отметив, что Украина всеми... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T12:11

2021-04-03T12:11

2021-04-03T12:11

ситуация в днр и лнр

руслан бальбек

донбасс

луганская народная республика

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал обстрел самопровозглашенной Луганской народной республики украинскими силовиками, отметив, что Украина всеми силами пытается выйти из минских договоренностей."Украина всеми силами пытается выйти из минских договоренностей, именно поэтому она всячески провоцирует руководство ЛДНР (Луганская и Донецкая народные республики - ред.) на контратаки", - сказал Бальбек РИА Новости.Он добавил, что Украина сразу "побежит жаловаться", что договоренности "нормандской четверки" соблюдать невозможно, как только "получит по зубам"."Это личная подленькая игра (президента Украины) Владимира Зеленского", - отметил Бальбек.Депутат считает, что адекватный ответ со стороны народных республик может стать поводом для обвинения России в эскалации конфликта в Донбассе."Впрочем, мы уже наслушались столько этих обвинений, что впору рекорд Книги Гиннеса устанавливать", - заключил он.Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что в пятницу украинские силовики четыре раза обстреляли территорию республики, один ополченец погиб.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.

https://ria.ru/20210403/donbass-1603981803.html

донбасс

луганская народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, руслан бальбек, донбасс, луганская народная республика, владимир зеленский, украина, в мире