https://ria.ru/20210403/nigeriya-1604082165.html

В Нигерии при атаке вооруженных людей погибли 14 человек

В Нигерии при атаке вооруженных людей погибли 14 человек

Четырнадцать человек погибли при атаке вооруженных людей на военную базу и ближайшие районы в штате Нигер на западе Нигерии, пишет местная газета PM News. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T12:56

2021-04-03T12:56

2021-04-03T12:56

нигер (штат)

нигерия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли при атаке вооруженных людей на военную базу и ближайшие районы в штате Нигер на западе Нигерии, пишет местная газета PM News.Около 200 вооруженных людей напали в среду на базу в районе Аллава, где убили шесть солдат и полицейского. После этого они сожгли базу и направились в ближайшие районы, где убили еще семь человек и нескольких похитили. Местные СМИ сообщили об этих атаках в субботу.Губернатор штата Абубакар Сани-Белло призвал жителей соблюдать спокойствие.

https://ria.ru/20210322/niger-1602409414.html

нигер (штат)

нигерия

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нигер (штат), нигерия, в мире