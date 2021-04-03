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В Нигерии при атаке вооруженных людей погибли 14 человек
В Нигерии при атаке вооруженных людей погибли 14 человек
Четырнадцать человек погибли при атаке вооруженных людей на военную базу и ближайшие районы в штате Нигер на западе Нигерии, пишет местная газета PM News. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T12:56
2021-04-03T12:56
2021-04-03T12:56
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Четырнадцать человек погибли при атаке вооруженных людей на военную базу и ближайшие районы в штате Нигер на западе Нигерии, пишет местная газета PM News.Около 200 вооруженных людей напали в среду на базу в районе Аллава, где убили шесть солдат и полицейского. После этого они сожгли базу и направились в ближайшие районы, где убили еще семь человек и нескольких похитили. Местные СМИ сообщили об этих атаках в субботу.Губернатор штата Абубакар Сани-Белло призвал жителей соблюдать спокойствие.
https://ria.ru/20210322/niger-1602409414.html
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