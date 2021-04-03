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Глава Роснедр Киселев оценил, на сколько лет России хватит запасов нефти
Глава Роснедр Киселев оценил, на сколько лет России хватит запасов нефти
При сегодняшнем уровне развития технологий извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет, заявил в интервью "Российской газете" глава Роснедр Евгений... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T13:55
2021-04-03T14:50
россия
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
энергетика
экономика
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. При сегодняшнем уровне развития технологий извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет, заявил в интервью "Российской газете" глава Роснедр Евгений Киселев."Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться", — добавил он.В свою очередь, запасами газа при любых сценариях российская экономика обеспечена более чем на 60 лет, добавил Киселев.Основным препятствием для добычи углеводородов с арктического шельфа он назвал низкую цену на нефть — так как пока нет необходимых безопасных и дешевых технологий."Если проанализировать ситуацию, пик активности по лицензированию и выполнению работ (на арктическом шельфе. — Прим. ред.) приходился на период, когда цена нефти была 110-120 долларов за баррель. Подтверждаю эту цену", — пояснил глава ведомства.По оценкам "ВНИИОкеанология", предполагаемые геологические запасы в восточном секторе арктического шельфа составляют 43,7 миллиарда тонн условного топлива, а извлекаемые — 8,8 миллиарда тонн, указал Киселев.В феврале директор департамента научно-технического развития и инноваций ПАО "НК "Роснефть" Александр Пашали отмечал, что трудноизвлекаемые запасы нефти становятся все доступнее. Уже сейчас "Роснефть" разрабатывает участки, которые три года назад считались сложными для добычи.
https://ria.ru/20210331/neft-1603446353.html
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россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), энергетика, экономика

Глава Роснедр Киселев оценил, на сколько лет России хватит запасов нефти

13:55 03.04.2021 (обновлено: 14:50 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка в Республике Татарстан
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. При сегодняшнем уровне развития технологий извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет, заявил в интервью "Российской газете" глава Роснедр Евгений Киселев.
"Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться", — добавил он.
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В свою очередь, запасами газа при любых сценариях российская экономика обеспечена более чем на 60 лет, добавил Киселев.
Основным препятствием для добычи углеводородов с арктического шельфа он назвал низкую цену на нефть — так как пока нет необходимых безопасных и дешевых технологий.
"Если проанализировать ситуацию, пик активности по лицензированию и выполнению работ (на арктическом шельфе. — Прим. ред.) приходился на период, когда цена нефти была 110-120 долларов за баррель. Подтверждаю эту цену", — пояснил глава ведомства.
По оценкам "ВНИИОкеанология", предполагаемые геологические запасы в восточном секторе арктического шельфа составляют 43,7 миллиарда тонн условного топлива, а извлекаемые — 8,8 миллиарда тонн, указал Киселев.
В феврале директор департамента научно-технического развития и инноваций ПАО "НК "Роснефть" Александр Пашали отмечал, что трудноизвлекаемые запасы нефти становятся все доступнее. Уже сейчас "Роснефть" разрабатывает участки, которые три года назад считались сложными для добычи.
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