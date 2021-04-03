https://ria.ru/20210403/neft-1604086749.html

Глава Роснедр Киселев оценил, на сколько лет России хватит запасов нефти

Глава Роснедр Киселев оценил, на сколько лет России хватит запасов нефти

При сегодняшнем уровне развития технологий извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет, заявил в интервью "Российской газете" глава Роснедр Евгений... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T13:55

2021-04-03T13:55

2021-04-03T14:50

россия

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

энергетика

экономика

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. При сегодняшнем уровне развития технологий извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет, заявил в интервью "Российской газете" глава Роснедр Евгений Киселев."Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться", — добавил он.В свою очередь, запасами газа при любых сценариях российская экономика обеспечена более чем на 60 лет, добавил Киселев.Основным препятствием для добычи углеводородов с арктического шельфа он назвал низкую цену на нефть — так как пока нет необходимых безопасных и дешевых технологий."Если проанализировать ситуацию, пик активности по лицензированию и выполнению работ (на арктическом шельфе. — Прим. ред.) приходился на период, когда цена нефти была 110-120 долларов за баррель. Подтверждаю эту цену", — пояснил глава ведомства.По оценкам "ВНИИОкеанология", предполагаемые геологические запасы в восточном секторе арктического шельфа составляют 43,7 миллиарда тонн условного топлива, а извлекаемые — 8,8 миллиарда тонн, указал Киселев.В феврале директор департамента научно-технического развития и инноваций ПАО "НК "Роснефть" Александр Пашали отмечал, что трудноизвлекаемые запасы нефти становятся все доступнее. Уже сейчас "Роснефть" разрабатывает участки, которые три года назад считались сложными для добычи.

https://ria.ru/20210331/neft-1603446353.html

https://ria.ru/20210328/odezhda-1602990068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), энергетика, экономика