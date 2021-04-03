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В Крыму призвали НАТО не подвергать себя смертельному риску
В Крыму призвали НАТО не подвергать себя смертельному риску
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Украину и НАТО не подвергать себя смертельному... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T14:28
2021-04-03T14:28
юрий гемпель
нато
владимир путин
севастополь
оон
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Украину и НАТО не подвергать себя смертельному риску.Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe-2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус — это Балканы и Крым."Риск, конечно благородное дело, но до определенной степени и не в делах с Россией. Не стоит Украине и НАТО подвергать себя смертельному риску. Слишком большую цену придется заплатить в случае агрессии в отношении России", - сказал Гемпель РИА Новости.По его словам, с Россией надо дружить, а не воевать."Прежде чем позариться на территории и ресурсы России, НАТО следовало бы выучить нашу многовековую победоносную историю. Россию, исповедующую миролюбивую политику и твердо стоящую на ногах, обижать не стоит, так как эта недальновидная затея очень опасна", - сказал Гемпель.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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юрий гемпель, нато, владимир путин, севастополь, оон, украина, в мире

В Крыму призвали НАТО не подвергать себя смертельному риску

14:28 03.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Украину и НАТО не подвергать себя смертельному риску.
Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe-2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус — это Балканы и Крым.
"Риск, конечно благородное дело, но до определенной степени и не в делах с Россией. Не стоит Украине и НАТО подвергать себя смертельному риску. Слишком большую цену придется заплатить в случае агрессии в отношении России", - сказал Гемпель РИА Новости.
По его словам, с Россией надо дружить, а не воевать.
"Прежде чем позариться на территории и ресурсы России, НАТО следовало бы выучить нашу многовековую победоносную историю. Россию, исповедующую миролюбивую политику и твердо стоящую на ногах, обижать не стоит, так как эта недальновидная затея очень опасна", - сказал Гемпель.
Американская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях DEFENDER-Europe 20 - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
13:08
В России ответили на стремление Украины и НАТО устроить войну за Крым
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
Юрий ГемпельНАТОВладимир ПутинСевастопольООНУкраинаВ мире
 
 
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