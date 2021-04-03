В Крыму призвали НАТО не подвергать себя смертельному риску
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Украину и НАТО не подвергать себя смертельному риску.
Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe-2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус — это Балканы и Крым.
"Риск, конечно благородное дело, но до определенной степени и не в делах с Россией. Не стоит Украине и НАТО подвергать себя смертельному риску. Слишком большую цену придется заплатить в случае агрессии в отношении России", - сказал Гемпель РИА Новости.
По его словам, с Россией надо дружить, а не воевать.
"Прежде чем позариться на территории и ресурсы России, НАТО следовало бы выучить нашу многовековую победоносную историю. Россию, исповедующую миролюбивую политику и твердо стоящую на ногах, обижать не стоит, так как эта недальновидная затея очень опасна", - сказал Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".