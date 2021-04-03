https://ria.ru/20210403/nato-1604080669.html

В Крыму напомнили НАТО, чем заканчиваются войны против России

В Крыму напомнили НАТО, чем заканчиваются войны против России

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что НАТО и киевским провокаторам стоит помнить, что военные угрозы в... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T12:42

2021-04-03T12:42

2021-04-03T12:42

роман чегринец

нато

севастополь

оон

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597724190_0:225:2901:1857_1920x0_80_0_0_17a8a874212e78730676db2f4b185454.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что НАТО и киевским провокаторам стоит помнить, что военные угрозы в отношении России заканчивались катастрофически для агрессоров.Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус — это Балканы и Крым."Были уже в нашей истории такие моменты, но и в 1812 году, и в 1941 году подобные угрозы закончились катастрофически именно для агрессоров. Видимо, не обремененных интеллектом представителей украинской дипломатии история ничему не научила, ну значит, их научит жизнь", - сказал РИА Новости Чегринец.По его словам, "провокаторам не стоит будить русского медведя"."Он свою берлогу будет защищать до последнего и заодно, кстати, и в соседнем лесу может порядок навести", - сказал Чегринец.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210402/voyna-1604033473.html

севастополь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман чегринец, нато, севастополь, оон, украина