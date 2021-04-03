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В Крыму напомнили НАТО, чем заканчиваются войны против России
В Крыму напомнили НАТО, чем заканчиваются войны против России
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что НАТО и киевским провокаторам стоит помнить, что военные угрозы в... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T12:42
2021-04-03T12:42
роман чегринец
нато
севастополь
оон
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что НАТО и киевским провокаторам стоит помнить, что военные угрозы в отношении России заканчивались катастрофически для агрессоров.Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус — это Балканы и Крым."Были уже в нашей истории такие моменты, но и в 1812 году, и в 1941 году подобные угрозы закончились катастрофически именно для агрессоров. Видимо, не обремененных интеллектом представителей украинской дипломатии история ничему не научила, ну значит, их научит жизнь", - сказал РИА Новости Чегринец.По его словам, "провокаторам не стоит будить русского медведя"."Он свою берлогу будет защищать до последнего и заодно, кстати, и в соседнем лесу может порядок навести", - сказал Чегринец.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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роман чегринец, нато, севастополь, оон, украина

В Крыму напомнили НАТО, чем заканчиваются войны против России

12:42 03.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворовском полигоне во Львовской области
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что НАТО и киевским провокаторам стоит помнить, что военные угрозы в отношении России заканчивались катастрофически для агрессоров.
Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус — это Балканы и Крым.
"Были уже в нашей истории такие моменты, но и в 1812 году, и в 1941 году подобные угрозы закончились катастрофически именно для агрессоров. Видимо, не обремененных интеллектом представителей украинской дипломатии история ничему не научила, ну значит, их научит жизнь", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, "провокаторам не стоит будить русского медведя".
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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"Он свою берлогу будет защищать до последнего и заодно, кстати, и в соседнем лесу может порядок навести", - сказал Чегринец.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
Роман ЧегринецНАТОСевастопольООНУкраина
 
 
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