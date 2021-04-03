Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210403/nalog-1604061744.html
В России могут вернуть налог на движимое имущество юридических лиц
В России могут вернуть налог на движимое имущество юридических лиц
Отмена налога на движимое имущество в России породила множество судебных споров, решить эту проблему можно, вернув такое имущество в объект налогообложения,... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T08:45
2021-04-03T08:56
россия
левон айрапетян (предприниматель)
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154344/01/1543440145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c453469260c7995ba227f02b4e5f8d3e.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Отмена налога на движимое имущество в России породила множество судебных споров, решить эту проблему можно, вернув такое имущество в объект налогообложения, сообщил РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок Левон Айрапетян."Дискуссия по вопросу необходимости возврата движимого имущества в объект налогообложения налогом на имущество организаций при одновременном снижении текущей налоговой ставки поднимается как Минфином России, так и бизнесом", - говорит эксперт.В марте глава "Опоры России" Александр Калинин обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой не возвращать налог на движимое имущество, который был отменен с 2019 года. В Минфине позднее сообщали, что вернуть налог предлагало бизнес-сообщество, однако власти пока не приняли никаких решений, вопрос будет дополнительно прорабатываться.Айрапетян отмечает, что сейчас из-за сложности отнесения имущества к движимому или недвижимому возникает множество судебных споров. "В судебной практике споры о переквалификации движимого имущества в недвижимое возникают как правило из-за признания такого имущества неотъемлемой технологической (функциональной) частью более сложного объекта, признаваемого недвижимым (например, производственного комплекса), что влечет признание всех элементов этого имущества недвижимым", - указывает он.Наиболее известным и значимым по вопросу переквалификации он назвал дело "Лесозавода 25". "Верховный суд РФ в определении по этому делу привел другие критерии оценки движимого и недвижимого имущества для целей налогообложения, а также расставил приоритеты среди применяемых норм законодательства", - рассказал эксперт.Тем не менее, после данного определения в судебной практике продолжает наблюдаться применение используемых ранее оснований для переквалификации, добавляет он. "Таким образом, неоднозначная судебная практика, к которой в одном из своих писем 2020 года ФНС России предлагает обращаться при исчислении налога на имущество организаций, не вносит нужную ясность, поэтому вопрос об объекте налогообложения по-прежнему достаточно остро стоит для бизнеса", - отмечает Айрапетян.По его словам, возвращение движимого имущества в состав объекта налогообложения снимет проблему. "Вероятно, в ближайшей перспективе станет понятно, удалось ли бизнесу и государству найти консенсус-решение", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20210401/sigarety-1603719715.html
https://ria.ru/20210317/vtsiom-1601570558.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154344/01/1543440145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7729a1be3fdc6bb8b9c08bb6fbedd05e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, левон айрапетян (предприниматель), министерство финансов рф (минфин россии), экономика

В России могут вернуть налог на движимое имущество юридических лиц

08:45 03.04.2021 (обновлено: 08:56 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Отмена налога на движимое имущество в России породила множество судебных споров, решить эту проблему можно, вернув такое имущество в объект налогообложения, сообщил РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок Левон Айрапетян.
"Дискуссия по вопросу необходимости возврата движимого имущества в объект налогообложения налогом на имущество организаций при одновременном снижении текущей налоговой ставки поднимается как Минфином России, так и бизнесом", - говорит эксперт.
В марте глава "Опоры России" Александр Калинин обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой не возвращать налог на движимое имущество, который был отменен с 2019 года. В Минфине позднее сообщали, что вернуть налог предлагало бизнес-сообщество, однако власти пока не приняли никаких решений, вопрос будет дополнительно прорабатываться.
Айрапетян отмечает, что сейчас из-за сложности отнесения имущества к движимому или недвижимому возникает множество судебных споров. "В судебной практике споры о переквалификации движимого имущества в недвижимое возникают как правило из-за признания такого имущества неотъемлемой технологической (функциональной) частью более сложного объекта, признаваемого недвижимым (например, производственного комплекса), что влечет признание всех элементов этого имущества недвижимым", - указывает он.
Предупреждение на пачке сигарет - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 00:26
В России с 1 апреля ввели минимальную цену на сигареты
Наиболее известным и значимым по вопросу переквалификации он назвал дело "Лесозавода 25". "Верховный суд РФ в определении по этому делу привел другие критерии оценки движимого и недвижимого имущества для целей налогообложения, а также расставил приоритеты среди применяемых норм законодательства", - рассказал эксперт.
Тем не менее, после данного определения в судебной практике продолжает наблюдаться применение используемых ранее оснований для переквалификации, добавляет он. "Таким образом, неоднозначная судебная практика, к которой в одном из своих писем 2020 года ФНС России предлагает обращаться при исчислении налога на имущество организаций, не вносит нужную ясность, поэтому вопрос об объекте налогообложения по-прежнему достаточно остро стоит для бизнеса", - отмечает Айрапетян.
По его словам, возвращение движимого имущества в состав объекта налогообложения снимет проблему. "Вероятно, в ближайшей перспективе станет понятно, удалось ли бизнесу и государству найти консенсус-решение", - заключил эксперт.
Монеты России и конверты с логотипом ФНС РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 03:42
ВЦИОМ: россияне хотят вернуть смертную казнь и уменьшить налоги
 
РоссияЛевон Айрапетян (предприниматель)Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:56В Нигерии при атаке вооруженных людей погибли 14 человек
12:52У станции Новогиреево в Москве мужчина попал под поезд
12:43Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение ПДД
12:42Эрмитаж проверил подлинность изделий Фаберже
12:42В Крыму напомнили НАТО, чем заканчиваются войны против России
12:36В Минске ответили на слова Кравчука о зависимости политики
12:26В Междуреченске обрушилась часть стены в пристройке школы
12:23Помощника главы военной разведки Ирака пытались убить в Багдаде
12:22В Москве анонсировали рекордно ранний запуск проката велосипедов
12:17В Совфеде ответили Кравчуку, назвавшему Украину врагом России
12:13Житель Ногинска хотел отомстить бывшей жене, организовав убийство ее сына
12:11В Госдуме прокомментировали обстрел ЛНР украинскими силовиками
12:09Задержанного в Барнауле националиста арестовали на два месяца
12:04Зеленский упустил шанс урегулировать конфликт с ДНР и ЛНР, заявил Косачев
12:02В Британии семь человек умерли из-за тромбов после вакцины AstraZeneca
11:56Сын экс-канцлера Германии подал в суд на главу Минздрава
11:54В Москве за сутки госпитализировали почти 900 человек с коронавирусом
11:51В России ответили на подготовку Украины и НАТО к войне за Крым
11:30Крымский сенатор сравнил Украину с полигоном НАТО
11:24Минцифры исключило передачу данных россиян предустановленными сервисами
Лента новостейМолния