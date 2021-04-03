https://ria.ru/20210403/nalog-1604061744.html

В России могут вернуть налог на движимое имущество юридических лиц

В России могут вернуть налог на движимое имущество юридических лиц

Отмена налога на движимое имущество в России породила множество судебных споров, решить эту проблему можно, вернув такое имущество в объект налогообложения,... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T08:45

2021-04-03T08:45

2021-04-03T08:56

россия

левон айрапетян (предприниматель)

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Отмена налога на движимое имущество в России породила множество судебных споров, решить эту проблему можно, вернув такое имущество в объект налогообложения, сообщил РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок Левон Айрапетян."Дискуссия по вопросу необходимости возврата движимого имущества в объект налогообложения налогом на имущество организаций при одновременном снижении текущей налоговой ставки поднимается как Минфином России, так и бизнесом", - говорит эксперт.В марте глава "Опоры России" Александр Калинин обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой не возвращать налог на движимое имущество, который был отменен с 2019 года. В Минфине позднее сообщали, что вернуть налог предлагало бизнес-сообщество, однако власти пока не приняли никаких решений, вопрос будет дополнительно прорабатываться.Айрапетян отмечает, что сейчас из-за сложности отнесения имущества к движимому или недвижимому возникает множество судебных споров. "В судебной практике споры о переквалификации движимого имущества в недвижимое возникают как правило из-за признания такого имущества неотъемлемой технологической (функциональной) частью более сложного объекта, признаваемого недвижимым (например, производственного комплекса), что влечет признание всех элементов этого имущества недвижимым", - указывает он.Наиболее известным и значимым по вопросу переквалификации он назвал дело "Лесозавода 25". "Верховный суд РФ в определении по этому делу привел другие критерии оценки движимого и недвижимого имущества для целей налогообложения, а также расставил приоритеты среди применяемых норм законодательства", - рассказал эксперт.Тем не менее, после данного определения в судебной практике продолжает наблюдаться применение используемых ранее оснований для переквалификации, добавляет он. "Таким образом, неоднозначная судебная практика, к которой в одном из своих писем 2020 года ФНС России предлагает обращаться при исчислении налога на имущество организаций, не вносит нужную ясность, поэтому вопрос об объекте налогообложения по-прежнему достаточно остро стоит для бизнеса", - отмечает Айрапетян.По его словам, возвращение движимого имущества в состав объекта налогообложения снимет проблему. "Вероятно, в ближайшей перспективе станет понятно, удалось ли бизнесу и государству найти консенсус-решение", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20210401/sigarety-1603719715.html

https://ria.ru/20210317/vtsiom-1601570558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, левон айрапетян (предприниматель), министерство финансов рф (минфин россии), экономика