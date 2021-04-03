https://ria.ru/20210403/myasnikov-1604100370.html

Мясников развеял мифы об аналогах лекарств

Мясников развеял мифы об аналогах лекарств

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, стоит ли опасаться негативных эффектов от бюджетных аналогов лекарственных препаратов. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T16:33

2021-04-03T16:33

2021-04-03T17:43

александр мясников (врач)

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, стоит ли опасаться негативных эффектов от бюджетных аналогов лекарственных препаратов.По его словам, такие средства — дженерики — проходят те же клинические испытания и имеют аналогичные оригиналам количество и качество активного вещества. Специалист подчеркнул, что предрассудки, связанные с аналогами препаратов, совершенно необоснованные. "Дженерик не должен отличаться от лекарства, которое выпускалось брендированным именем, ни побочными, ни положительными действиями. Это по определению одно и то же!" — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".Врачи, добавил Мясников, часто выписывают более дешевые аналоги, чтобы пациент точно принимал лекарство и не отказывался от него из-за дороговизны.Ранее телеведущий предупредил об опасности "таблеток под язык" для резкого снижения давления. Как объяснил Мясников, подобные лекарства противопоказаны для самостоятельного применения, поскольку их неправильный прием приводил к "несметному количеству" случаев инфарктов, инсультов и острой почечной недостаточности.

https://rsport.ria.ru/20210403/zrenie-1604026131.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье - общество