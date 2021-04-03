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Мясников развеял мифы об аналогах лекарств
Мясников развеял мифы об аналогах лекарств
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, стоит ли опасаться негативных эффектов от бюджетных аналогов лекарственных препаратов. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T16:33
2021-04-03T17:43
александр мясников (врач)
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, стоит ли опасаться негативных эффектов от бюджетных аналогов лекарственных препаратов.По его словам, такие средства — дженерики — проходят те же клинические испытания и имеют аналогичные оригиналам количество и качество активного вещества. Специалист подчеркнул, что предрассудки, связанные с аналогами препаратов, совершенно необоснованные. "Дженерик не должен отличаться от лекарства, которое выпускалось брендированным именем, ни побочными, ни положительными действиями. Это по определению одно и то же!" — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".Врачи, добавил Мясников, часто выписывают более дешевые аналоги, чтобы пациент точно принимал лекарство и не отказывался от него из-за дороговизны.Ранее телеведущий предупредил об опасности "таблеток под язык" для резкого снижения давления. Как объяснил Мясников, подобные лекарства противопоказаны для самостоятельного применения, поскольку их неправильный прием приводил к "несметному количеству" случаев инфарктов, инсультов и острой почечной недостаточности.
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александр мясников (врач), здоровье - общество

Мясников развеял мифы об аналогах лекарств

16:33 03.04.2021 (обновлено: 17:43 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняЗаслуженный врач города Москвы Александр Мясников
Заслуженный врач города Москвы Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, стоит ли опасаться негативных эффектов от бюджетных аналогов лекарственных препаратов.
По его словам, такие средства — дженерики — проходят те же клинические испытания и имеют аналогичные оригиналам количество и качество активного вещества. Специалист подчеркнул, что предрассудки, связанные с аналогами препаратов, совершенно необоснованные.
"Дженерик не должен отличаться от лекарства, которое выпускалось брендированным именем, ни побочными, ни положительными действиями. Это по определению одно и то же!" — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Врачи, добавил Мясников, часто выписывают более дешевые аналоги, чтобы пациент точно принимал лекарство и не отказывался от него из-за дороговизны.
Ранее телеведущий предупредил об опасности "таблеток под язык" для резкого снижения давления. Как объяснил Мясников, подобные лекарства противопоказаны для самостоятельного применения, поскольку их неправильный прием приводил к "несметному количеству" случаев инфарктов, инсультов и острой почечной недостаточности.
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