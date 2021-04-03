https://ria.ru/20210403/myasnikov-1604100370.html
Мясников развеял мифы об аналогах лекарств
Мясников развеял мифы об аналогах лекарств
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, стоит ли опасаться негативных эффектов от бюджетных аналогов лекарственных препаратов. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T16:33
2021-04-03T16:33
2021-04-03T17:43
александр мясников (врач)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599131165_0:160:3063:1883_1920x0_80_0_0_22c02dd27bbcd29fcac4ba173cb641ac.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, стоит ли опасаться негативных эффектов от бюджетных аналогов лекарственных препаратов.По его словам, такие средства — дженерики — проходят те же клинические испытания и имеют аналогичные оригиналам количество и качество активного вещества. Специалист подчеркнул, что предрассудки, связанные с аналогами препаратов, совершенно необоснованные. "Дженерик не должен отличаться от лекарства, которое выпускалось брендированным именем, ни побочными, ни положительными действиями. Это по определению одно и то же!" — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".Врачи, добавил Мясников, часто выписывают более дешевые аналоги, чтобы пациент точно принимал лекарство и не отказывался от него из-за дороговизны.Ранее телеведущий предупредил об опасности "таблеток под язык" для резкого снижения давления. Как объяснил Мясников, подобные лекарства противопоказаны для самостоятельного применения, поскольку их неправильный прием приводил к "несметному количеству" случаев инфарктов, инсультов и острой почечной недостаточности.
https://rsport.ria.ru/20210403/zrenie-1604026131.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599131165_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce118d54d78187ec814035b1806fa064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), здоровье - общество
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
рассказал, стоит ли опасаться негативных эффектов от бюджетных аналогов лекарственных препаратов.
По его словам, такие средства — дженерики — проходят те же клинические испытания и имеют аналогичные оригиналам количество и качество активного вещества. Специалист подчеркнул, что предрассудки, связанные с аналогами препаратов, совершенно необоснованные.
"Дженерик не должен отличаться от лекарства, которое выпускалось брендированным именем, ни побочными, ни положительными действиями. Это по определению одно и то же!" — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1"
.
Врачи, добавил Мясников, часто выписывают более дешевые аналоги, чтобы пациент точно принимал лекарство и не отказывался от него из-за дороговизны.
Ранее телеведущий предупредил об опасности "таблеток под язык" для резкого снижения давления. Как объяснил Мясников, подобные лекарства противопоказаны для самостоятельного применения, поскольку их неправильный прием приводил к "несметному количеству" случаев инфарктов, инсультов и острой почечной недостаточности.