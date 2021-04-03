https://ria.ru/20210403/mus-1604084281.html

В МУС оценили решение США отменить санкции против сотрудников суда

В МУС оценили решение США отменить санкции против сотрудников суда

Решение США отменить санкции и визовые ограничения с сотрудников Международного уголовного суда (МУС) знаменует начало нового этапа общих усилий по борьбе с... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T13:26

2021-04-03T13:26

2021-04-03T13:26

дональд трамп

международный уголовный суд

сша

в мире

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ПАРИЖ, 3 апр - РИА Новости. Решение США отменить санкции и визовые ограничения с сотрудников Международного уголовного суда (МУС) знаменует начало нового этапа общих усилий по борьбе с безнаказанностью за тяжкие преступления, заявила председатель Ассамблеи государств-участников Римского статута МУС Сильвия Фернандес де Гурменди.Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты сняли санкции и визовые ограничения в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС). Суд приветствовал данное решение."Я хочу выразить свою глубокую признательность за решение правительства Соединенных Штатов отменить исполнительное постановление 13928 и досадные санкции", - говорится в заявлении.По ее словам, это "способствует укреплению работы МУС и содействию установлению международного порядка, основанного на правилах"."Данное решение было принято на принципиальном этапе, когда Ассамблея государств-участников и Суд приступили к широкомасштабному процессу пересмотра для укрепления системы Римского статута в целях привлечения к ответственности за самые тяжкие преступления, вызывающие озабоченность международного сообщества. Я верю, что это решение знаменует начало нового этапа наших общих усилий по борьбе с безнаказанностью за такие преступления", - подчеркнула председатель.В середине июня 2020 года президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против сотрудников суда, которые решили провести расследования возможных преступлений, совершенных военнослужащими США. Тогда Трамп обвинил эту международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции, а также заподозрил во влиянии на нее России.

https://ria.ru/20200902/sanktsii-1576653701.html

https://ria.ru/20210206/netanyakhu-1596339590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, международный уголовный суд, сша, в мире