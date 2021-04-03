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В Междуреченске обрушилась часть стены в пристройке школы
В Междуреченске обрушилась часть стены в пристройке школы
Уголовное дело возбуждено по факту обрушения части стены в пристройке школы №2 в городе Междуреченске, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T12:26
2021-04-03T12:26
следственный комитет россии (ск рф)
междуреченск
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 3 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обрушения части стены в пристройке школы №2 в городе Междуреченске, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.Сообщалось, что поздно вечером 2 апреля в пристройке к школе №2 в городе Междуреченске, доступ в которую был перекрыт за день до происшествия, обрушилось межэтажное перекрытие. Как следует из видеозаписи, опубликованной в местных пабликах, площадь обрушения составила приблизительно 15 на 25 метров, также были разрушены напольные перекрытия и вылетел кусок стены."По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), – сообщает ведомство.По версии следствия, вечером 2 апреля текущего года произошло обрушение части кровли и стены здания пристройки общеобразовательной школы. Предварительно установлено, что накануне в помещении пристройки школы, в которой располагались столовая и спортивный зал, начала отслаиваться кирпичная кладка, образовалась трещина в стене. Главой города было принято решение о приостановлении учебного процесса и переводе учащихся на дистанционное обучение.Отмечается, что в настоящее время место происшествия осмотрено следственной группой, в составе которой следователи-криминалисты и специалист-строитель. Назначена судебная строительная экспертиза, которая установит степень износа конструкции и причины обрушения. Подчеркивается, что в общеобразовательном учреждении изъята вся необходимая документация. Будет устанавливаться, когда и кем производились ремонтные работы в учебном заведении.
https://ria.ru/20190918/1558792842.html
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междуреченск
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следственный комитет россии (ск рф), междуреченск, кемеровская область, происшествия

В Междуреченске обрушилась часть стены в пристройке школы

12:26 03.04.2021
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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КЕМЕРОВО, 3 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту обрушения части стены в пристройке школы №2 в городе Междуреченске, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.
Сообщалось, что поздно вечером 2 апреля в пристройке к школе №2 в городе Междуреченске, доступ в которую был перекрыт за день до происшествия, обрушилось межэтажное перекрытие. Как следует из видеозаписи, опубликованной в местных пабликах, площадь обрушения составила приблизительно 15 на 25 метров, также были разрушены напольные перекрытия и вылетел кусок стены.
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"По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), – сообщает ведомство.
По версии следствия, вечером 2 апреля текущего года произошло обрушение части кровли и стены здания пристройки общеобразовательной школы. Предварительно установлено, что накануне в помещении пристройки школы, в которой располагались столовая и спортивный зал, начала отслаиваться кирпичная кладка, образовалась трещина в стене. Главой города было принято решение о приостановлении учебного процесса и переводе учащихся на дистанционное обучение.
Отмечается, что в настоящее время место происшествия осмотрено следственной группой, в составе которой следователи-криминалисты и специалист-строитель. Назначена судебная строительная экспертиза, которая установит степень износа конструкции и причины обрушения. Подчеркивается, что в общеобразовательном учреждении изъята вся необходимая документация. Будет устанавливаться, когда и кем производились ремонтные работы в учебном заведении.
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Следственный комитет России (СК РФ)МеждуреченскКемеровская областьПроисшествия
 
 
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