https://ria.ru/20210403/mayorka-1604015971.html

На Майорке туристов на пляжах будут проверять с помощью дронов

На Майорке туристов на пляжах будут проверять с помощью дронов

На Майорке решили использовать полицейские беспилотники, чтобы проверять, как туристы соблюдают противокоронавирусные правила на пляжах и в отелях, сообщает... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T00:24

2021-04-03T00:24

2021-04-03T00:24

туризм

коронавирус covid-19

майорка

туризм

ибица

туристы

балеарские острова

новости - туризм

канарские острова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151939/11/1519391172_0:104:1920:1184_1920x0_80_0_0_5cde7e92ad374a0bfb9b41d7b58ec105.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. На Майорке решили использовать полицейские беспилотники, чтобы проверять, как туристы соблюдают противокоронавирусные правила на пляжах и в отелях, сообщает Express.Власти Балеарских островов заявили, что усилят контроль в туристических районах. Проверять будут рестораны и гостиницы. В частности, для того, чтобы убедиться, что члены разных семей не живут в одном номере.В самых оживленных местах, таких как пляжи и зоны отдыха, которые трудно контролировать, будут использовать беспилотные летательные аппараты.Также под особое наблюдение возьмут городские набережные, бары и рестораны на них, где регулярно нарушается правило рассадки клиентов.Во время высокого туристического сезона будут проходить и выборочные проверки соблюдения антикоронавирусных мер в регионе, особенно если британцам позволят путешествовать этим летом.Многие районы Испании сейчас переживают очередной всплеск заболеваемости коронавирусом, но на Балеарских островах произошло небольшое снижение показателей. Правительство региона призвало людей придерживаться правил, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.На всех островах, включая Майорку, Ибицу и Менорку, по-прежнему действуют строгие ограничения. В том числе, социальное дистанцирование в местах общего пользования отелей, в барах и ресторанах.Всего с момента введения правил было составлено около 33 тысяч штрафных протоколов, в неделю фиксируется от 600 до 800 нарушений. В основном, это — отсутствие масок.При этом на Балеарских и Канарских островах принято решение, что туристов и местных жителей не будут штрафовать за то, что они не используют средство индивидуальной защиты во время купания или принятия солнечных ванн. Главное, чтобы при этом соблюдалась социальная дистанция.

https://ria.ru/20210401/kipr-1603618235.html

https://ria.ru/20210329/ispaniya-1603304615.html

майорка

ибица

балеарские острова

канарские острова

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, майорка, туризм, ибица, туристы, балеарские острова, новости - туризм, канарские острова, испания