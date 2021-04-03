Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210403/maski-1604023444.html
"Вопиющий случай!" Новое правило в храмах стало поводом для драки
"Вопиющий случай!" Новое правило в храмах стало поводом для драки
Пандемия в России идет на спад, однако противовирусные меры действуют. Особенно в храмах Русской православной церкви, чье духовенство и прихожане в прошлом году РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T08:00
2021-04-03T09:17
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московский патриархат
русская православная церковь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр волков (политик)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604025463_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_8da48e0c069739bb30282850687c8989.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. Пандемия в России идет на спад, однако противовирусные меры действуют. Особенно в храмах Русской православной церкви, чье духовенство и прихожане в прошлом году оказались в группе риска. Верующие неоднозначно восприняли требования соблюдать дистанцию, носить маски и перчатки. Порой это приводит к инцидентам. А священники выбирают между строгим соблюдением санитарных норм и желанием не отпугнуть людей. О том, как решить дилемму, — в материале РИА Новости. "Категорически против маски""В храм нельзя мужчинам в головных уборах, женщинам в коротких юбках" — объявления с этими правилами висят у каждой паперти. С начала пандемии в них появился новый пункт: нельзя без масок. И если напоминания о дресс-коде нужны скорее для "захожан" — тех, кто редко заглядывает в церковь, — то антиковидная мера распространяется на всех. И часто вызывает недовольство."Сейчас Великий пост, во время которого продолжительные службы. Честно говоря, мне очень трудно выстоять три часа в маске. Тяжело дышать, поэтому постоянно отвлекаюсь от молитвы", — признается прихожанка одного из столичных храмов Людмила Иванова. Проблему решают по-разному. Кто-то на службы надевает специальную тканевую повязку вместо обычной медицинской, в ней легче. А кто-то открывает лицо, едва переступив порог. Между тем, по ковидным правилам РПЦ, принятым в марте прошлого года, абсолютно все молящиеся обязаны быть в масках. Служители храма должны следить за этим, а злостных нарушителей выводить из здания.Но на деле выходит иначе: несогласные порой пускают в ход кулаки. Так произошло в конце марта в храме Феодора Ушакова в Южном Бутове. Игумен Дамиан (Залетов), настоятель, вежливо попросил зашедшего в церковь мужчину "надеть масочку". Но тот набросился на батюшку. Буйного богомольца усмирили, прихожане вызвали полицию. У священнослужителя врачи скорой диагностировали многочисленные ушибы и кровоподтеки."Сейчас, слава богу, с отцом Дамианом все в порядке. Случай, конечно, вопиющий. И раньше бывало, что категорически оказывались надевать маску. Но чтобы бить настоятеля из-за этого — надеемся, первый и последний случай", — рассказывают в храме.Вместе с тем у служителей церкви нет никаких средств, кроме убеждения. Есть маски — на случай, если кто забыл. А также все необходимое для дезинфекции. "До нападения не было такого, чтобы мы вызывали полицию из-за тех, кто против антиковидной защиты. Обычно все вразумлялись", — подчеркивают в Феодоровском приходе.Трудный выборНо бывает и так, что человек ни в какую не хочет соблюдать противовирусные меры. По словам главы информационной комиссии Московской городской епархии священника Александра Волкова, это связано со своеобразным мировосприятием некоторых верующих: "Есть небольшой процент людей, которые называют себя православными и, исходя из этого, сознательно не надевают маску. У них возникает странное представление, что именно в храме якобы нельзя заразиться".Что делать с ними? Как отмечает представитель Московской епархии, перед священниками встает дилемма. С одной стороны, есть требования Синода РПЦ и Роспотребнадзора. Последний может оштрафовать приход за несоблюдение санитарных норм. "Такой риск есть всегда. Хотя все понимают, что храм — не метро и не магазин, у него, как религиозного объекта, своя специфика", — поясняет священник.Эта особенность обнажает другую сторону проблемы. Люди идут в церковь помолиться Богу и тем самым отвлечься от "суеты мира". А к ним подходят ровно с таким же замечанием, что и в других общественных местах. "Тем более что у всех разное настроение. Кто-то озлоблен или обижен, конфликтует со священником или работниками храма. Мы таких людей можем только вразумить — никто никого выводить не будет. А если увещевания не помогают, оставляем в покое", — говорит Волков. Хотя весной прошлого года, уверяет он, все было гораздо строже. Прежде всего из-за эпидемиологической ситуации, ведь одними из первых массово заражалось духовенство.Перемены к лучшемуПандемия среди священнослужителей длилась весь прошлый год. В Москве от коронавируса скончались почти сто священников. В группе риска были и прихожане, поэтому им ограничили доступ в храмы. Свободно посещать "дома Божии" разрешили ближе к осени. Тогда в РПЦ понадеялись, что число прихожан вернется к доковидному уровню. Но оказалось иначе. "Людей стало меньше. Насколько в процентах — зависит от конкретного региона и храма. Отчасти спад связан с тем, что люди старшего возраста и болящие по-прежнему меньше перемещаются по городу, чем два-три года назад", — говорит протоиерей Максим Козлов, член рабочей группы Московского патриархата по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.Вместе с тем, отмечает представитель РПЦ, в России ситуация с эпидемией "пусть не стремительно, но развивается позитивно". Косвенно это подтверждают данные по заболеваемости среди духовенства. Она, подчеркивает Козлов, гораздо меньше по сравнению с 2020-м.Однако принятые еще тогда меры (маски, соблюдение дистанции, дезинфекция святынь) остаются. В Русской церкви напоминают верующим о том, как важно их соблюдать. Особенно в преддверии Вербного воскресенья и Пасхи: из всех православных праздников эти — самые массовые. Скоро впервые за долгое время верующие смогут на них свободно помолиться в храме.
https://ria.ru/20210331/napadenie-1603594003.html
https://ria.ru/20201029/khramy-1581974948.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604025463_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_ad38687b6e9eea201fadf9467e749173.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московский патриархат, русская православная церковь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр волков (политик), москва

"Вопиющий случай!" Новое правило в храмах стало поводом для драки

08:00 03.04.2021 (обновлено: 09:17 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбъявление при входе в Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе
Объявление при входе в Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. Пандемия в России идет на спад, однако противовирусные меры действуют. Особенно в храмах Русской православной церкви, чье духовенство и прихожане в прошлом году оказались в группе риска. Верующие неоднозначно восприняли требования соблюдать дистанцию, носить маски и перчатки. Порой это приводит к инцидентам. А священники выбирают между строгим соблюдением санитарных норм и желанием не отпугнуть людей. О том, как решить дилемму, — в материале РИА Новости.

"Категорически против маски"

"В храм нельзя мужчинам в головных уборах, женщинам в коротких юбках" — объявления с этими правилами висят у каждой паперти. С начала пандемии в них появился новый пункт: нельзя без масок. И если напоминания о дресс-коде нужны скорее для "захожан" — тех, кто редко заглядывает в церковь, — то антиковидная мера распространяется на всех. И часто вызывает недовольство.
"Сейчас Великий пост, во время которого продолжительные службы. Честно говоря, мне очень трудно выстоять три часа в маске. Тяжело дышать, поэтому постоянно отвлекаюсь от молитвы", — признается прихожанка одного из столичных храмов Людмила Иванова.
Проблему решают по-разному. Кто-то на службы надевает специальную тканевую повязку вместо обычной медицинской, в ней легче. А кто-то открывает лицо, едва переступив порог. Между тем, по ковидным правилам РПЦ, принятым в марте прошлого года, абсолютно все молящиеся обязаны быть в масках. Служители храма должны следить за этим, а злостных нарушителей выводить из здания.
Но на деле выходит иначе: несогласные порой пускают в ход кулаки. Так произошло в конце марта в храме Феодора Ушакова в Южном Бутове. Игумен Дамиан (Залетов), настоятель, вежливо попросил зашедшего в церковь мужчину "надеть масочку". Но тот набросился на батюшку. Буйного богомольца усмирили, прихожане вызвали полицию. У священнослужителя врачи скорой диагностировали многочисленные ушибы и кровоподтеки.
"Сейчас, слава богу, с отцом Дамианом все в порядке. Случай, конечно, вопиющий. И раньше бывало, что категорически оказывались надевать маску. Но чтобы бить настоятеля из-за этого — надеемся, первый и последний случай", — рассказывают в храме.
Храм святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 12:05Религия и мировоззрение
В РПЦ прокомментировали нападение на священника в московском храме
Вместе с тем у служителей церкви нет никаких средств, кроме убеждения. Есть маски — на случай, если кто забыл. А также все необходимое для дезинфекции. "До нападения не было такого, чтобы мы вызывали полицию из-за тех, кто против антиковидной защиты. Обычно все вразумлялись", — подчеркивают в Феодоровском приходе.

Трудный выбор

Но бывает и так, что человек ни в какую не хочет соблюдать противовирусные меры. По словам главы информационной комиссии Московской городской епархии священника Александра Волкова, это связано со своеобразным мировосприятием некоторых верующих: "Есть небольшой процент людей, которые называют себя православными и, исходя из этого, сознательно не надевают маску. У них возникает странное представление, что именно в храме якобы нельзя заразиться".
Что делать с ними? Как отмечает представитель Московской епархии, перед священниками встает дилемма. С одной стороны, есть требования Синода РПЦ и Роспотребнадзора. Последний может оштрафовать приход за несоблюдение санитарных норм. "Такой риск есть всегда. Хотя все понимают, что храм — не метро и не магазин, у него, как религиозного объекта, своя специфика", — поясняет священник.
Эта особенность обнажает другую сторону проблемы. Люди идут в церковь помолиться Богу и тем самым отвлечься от "суеты мира". А к ним подходят ровно с таким же замечанием, что и в других общественных местах.
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкБогослужение в храме Святого преподобного Сергия Радонежского в Челябинске
Богослужение в храме Святого преподобного Сергия Радонежского в Челябинске - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Богослужение в храме Святого преподобного Сергия Радонежского в Челябинске
"Тем более что у всех разное настроение. Кто-то озлоблен или обижен, конфликтует со священником или работниками храма. Мы таких людей можем только вразумить — никто никого выводить не будет. А если увещевания не помогают, оставляем в покое", — говорит Волков. Хотя весной прошлого года, уверяет он, все было гораздо строже. Прежде всего из-за эпидемиологической ситуации, ведь одними из первых массово заражалось духовенство.

Перемены к лучшему

Пандемия среди священнослужителей длилась весь прошлый год. В Москве от коронавируса скончались почти сто священников. В группе риска были и прихожане, поэтому им ограничили доступ в храмы. Свободно посещать "дома Божии" разрешили ближе к осени. Тогда в РПЦ понадеялись, что число прихожан вернется к доковидному уровню. Но оказалось иначе.
"Людей стало меньше. Насколько в процентах — зависит от конкретного региона и храма. Отчасти спад связан с тем, что люди старшего возраста и болящие по-прежнему меньше перемещаются по городу, чем два-три года назад", — говорит протоиерей Максим Козлов, член рабочей группы Московского патриархата по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПрихожанка в соборе Казанской иконы Божией Матери на Красной площади в Москве
Прихожанка в Соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Прихожанка в соборе Казанской иконы Божией Матери на Красной площади в Москве
Вместе с тем, отмечает представитель РПЦ, в России ситуация с эпидемией "пусть не стремительно, но развивается позитивно". Косвенно это подтверждают данные по заболеваемости среди духовенства. Она, подчеркивает Козлов, гораздо меньше по сравнению с 2020-м.
Однако принятые еще тогда меры (маски, соблюдение дистанции, дезинфекция святынь) остаются. В Русской церкви напоминают верующим о том, как важно их соблюдать. Особенно в преддверии Вербного воскресенья и Пасхи: из всех православных праздников эти — самые массовые. Скоро впервые за долгое время верующие смогут на них свободно помолиться в храме.
Богослужение в Покровском соборе Великого Новгорода - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября 2020, 08:00Религия и мировоззрение
"Сначала не поверили в это". Что происходит в храмах из-за COVID-19
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московский ПатриархатРусская православная церковьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр Волков (политик)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:56В Нигерии при атаке вооруженных людей погибли 14 человек
12:52У станции Новогиреево в Москве мужчина попал под поезд
12:43Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение ПДД
12:42Эрмитаж проверил подлинность изделий Фаберже
12:42В Крыму напомнили НАТО, чем заканчиваются войны против России
12:36В Минске ответили на слова Кравчука о зависимости политики
12:26В Междуреченске обрушилась часть стены в пристройке школы
12:23Помощника главы военной разведки Ирака пытались убить в Багдаде
12:22В Москве анонсировали рекордно ранний запуск проката велосипедов
12:17В Совфеде ответили Кравчуку, назвавшему Украину врагом России
12:13Житель Ногинска хотел отомстить бывшей жене, организовав убийство ее сына
12:11В Госдуме прокомментировали обстрел ЛНР украинскими силовиками
12:09Задержанного в Барнауле националиста арестовали на два месяца
12:04Зеленский упустил шанс урегулировать конфликт с ДНР и ЛНР, заявил Косачев
12:02В Британии семь человек умерли из-за тромбов после вакцины AstraZeneca
11:56Сын экс-канцлера Германии подал в суд на главу Минздрава
11:54В Москве за сутки госпитализировали почти 900 человек с коронавирусом
11:51В России ответили на подготовку Украины и НАТО к войне за Крым
11:30Крымский сенатор сравнил Украину с полигоном НАТО
11:24Минцифры исключило передачу данных россиян предустановленными сервисами
Лента новостейМолния