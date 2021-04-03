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В Госдуме предостерегли НАТО от войны за Крым
В Госдуме предостерегли НАТО от войны за Крым
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что планы Украины и НАТО по возможной агрессии в отношении Крыма закончатся для них плачевно. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T11:12
2021-04-03T11:12
алексей арестович
михаил шеремет
госдума рф
нато
владимир путин
республика крым
севастополь
сша
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что планы Украины и НАТО по возможной агрессии в отношении Крыма закончатся для них плачевно.Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус - это Балканы и Крым."Маски сброшены окончательно. После подобного заявления уже никто на Западе не сможет отрицать агрессивную сущность НАТО. Да вот только, прежде чем предпринимать какие-либо военные шаги в отношении России, я бы посоветовал им хорошо почитать историю Великой Отечественной войны и одуматься. Последствия для агрессора будут весьма плачевны", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Россия обладает новейшим сверхточным оружием, способным уничтожить врага не только на подступах к границам, но и пункты отдачи приказов.Шеремет также выразил сожаление, что в то время, когда весь мир столкнулся с пандемией и стоит вопрос о спасении миллионов людей, США пытаются воспользоваться ситуацией и "разжечь новые войны, чтобы затем поиметь прибыль на человеческом горе".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210402/voyna-1604033473.html
https://ria.ru/20210217/nato-1597739313.html
республика крым
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сша
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алексей арестович , михаил шеремет, госдума рф, нато, владимир путин, республика крым, севастополь, сша, украина, политика

В Госдуме предостерегли НАТО от войны за Крым

11:12 03.04.2021
 
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что планы Украины и НАТО по возможной агрессии в отношении Крыма закончатся для них плачевно.
Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус - это Балканы и Крым.
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Вчера, 20:35
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"Маски сброшены окончательно. После подобного заявления уже никто на Западе не сможет отрицать агрессивную сущность НАТО. Да вот только, прежде чем предпринимать какие-либо военные шаги в отношении России, я бы посоветовал им хорошо почитать историю Великой Отечественной войны и одуматься. Последствия для агрессора будут весьма плачевны", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Россия обладает новейшим сверхточным оружием, способным уничтожить врага не только на подступах к границам, но и пункты отдачи приказов.
"С Россией не стоит говорить языком силы. Ведь можно по зубам получить. Крымчанам опасаться ничего не стоит. Полуостров надежно защищен и прикрыт от любого вторжения. Мы осознаем, что всю эту военную возню задумывают не в Киеве, а в США, поэтому призываем европейские страны поставить американцев на место и впредь не позволять им вмешиваться в дела Европы. Давно уже пора НАТОвцев гнать из европейских стран", - сказал депутат.
Шеремет также выразил сожаление, что в то время, когда весь мир столкнулся с пандемией и стоит вопрос о спасении миллионов людей, США пытаются воспользоваться ситуацией и "разжечь новые войны, чтобы затем поиметь прибыль на человеческом горе".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Алексей АрестовичМихаил ШереметГосдума РФНАТОВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольСШАУкраинаПолитика
 
 
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