https://ria.ru/20210403/krym-1604073214.html

В Госдуме предостерегли НАТО от войны за Крым

В Госдуме предостерегли НАТО от войны за Крым

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что планы Украины и НАТО по возможной агрессии в отношении Крыма закончатся для них плачевно. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T11:12

2021-04-03T11:12

2021-04-03T11:12

алексей арестович

михаил шеремет

госдума рф

нато

владимир путин

республика крым

севастополь

сша

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что планы Украины и НАТО по возможной агрессии в отношении Крыма закончатся для них плачевно.Ранее представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 необходимы для отработки войны с Россией. По его словам, альянс уже начал стягивание сил и их переброску, а также организацию вопросов логистики, основной фокус - это Балканы и Крым."Маски сброшены окончательно. После подобного заявления уже никто на Западе не сможет отрицать агрессивную сущность НАТО. Да вот только, прежде чем предпринимать какие-либо военные шаги в отношении России, я бы посоветовал им хорошо почитать историю Великой Отечественной войны и одуматься. Последствия для агрессора будут весьма плачевны", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Россия обладает новейшим сверхточным оружием, способным уничтожить врага не только на подступах к границам, но и пункты отдачи приказов.Шеремет также выразил сожаление, что в то время, когда весь мир столкнулся с пандемией и стоит вопрос о спасении миллионов людей, США пытаются воспользоваться ситуацией и "разжечь новые войны, чтобы затем поиметь прибыль на человеческом горе".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210402/voyna-1604033473.html

https://ria.ru/20210217/nato-1597739313.html

республика крым

севастополь

сша

украина

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алексей арестович , михаил шеремет, госдума рф, нато, владимир путин, республика крым, севастополь, сша, украина, политика