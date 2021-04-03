Кравчук объявил ультиматум на переговорах по Донбассу
22:26 03.04.2021 (обновлено: 01:52 04.04.2021)
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя самопровозглашенной ДНР Майю Пирогову. Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".
По словам Кравчука, с этим требованием он обратился к модератору переговоров от ОБСЕ Хайди Грау.
"Как только эта персона (Пирогова. — Прим. ред.) появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса", — пояснил Кравчук.
Как отметил переговорщик, ему неизвестно, примет ли Пирогова участие в следующем заседании ТКГ, так как ранее сообщалось о ее болезни.
Представители Киева не первый раз пытаются "выдавливать" с переговоров представителей самопровозглашенных республик. В марте пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский потребовал от украинской стороны отказаться от подобных методов и соблюдать принятые на встречах решения.
О саботаже переговоров ТКГ со стороны Киева неоднократно говорил и полпред России Борис Грызлов. В сентябре украинская сторона выступила против ведения протокола заседания, а также аудио- и видеофиксации, а в октябре отказалась рассмотреть проект дорожной карты по урегулированию в Донбассе.
С февраля 2021 года ситуация в Донбассе начала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Так, сегодня ВСУ впервые с конца июля — когда на востоке Украины ввели дополнительные меры по перемирию — применили артиллерию при обстреле самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. А в ДНР в результате атаки украинских БПЛА погиб ребенок и пострадала женщина.
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