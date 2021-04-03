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https://ria.ru/20210403/kravchuk-1604052461.html
Кравчук назвал Украину врагом России
Кравчук назвал Украину врагом России
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире передачи "Свобода слова Савика... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T01:08
2021-04-03T02:07
россия
леонид кравчук
владимир зеленский
джо байден
белоруссия
украина
в мире
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера", что Белоруссия является "холуем" России, а Украина — ее врагом."Как сказал Солженицын, у России нет друзей: у нее есть или враги, или холуи. Вот сегодня враг – Украина, а холуй – Белоруссия", – заявил Кравчук, обосновав это тем, что в день телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоялись переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.Как утверждает экс-президент, Россия якобы не хочет воспринимать Украину как независимую державу и хочет ее "уничтожить".Кравчук часто выступает с резкими заявлениями в адрес России. Экс-президент Украины грозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта в Донбассе, призывал усилить экономическое и дипломатическое давление на Москву и ограничить доступ к международным финансовым инструментам.По словам сенатора Сергея Цекова, для Кравчука больше подходит не возложенная на него роль "голубя мира", но агрессора и разрушителя.Украина является одной из стран, которую Белоруссия обвиняет во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались проходившие в республике акции протеста. Отношения Минска и Киева в последнее время ухудшились, Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался осенью 2020 года в Белоруссии.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210331/reputatsiya-1603696887.html
https://ria.ru/20210402/peremirie-1603941564.html
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россия, леонид кравчук, владимир зеленский, джо байден, белоруссия, украина, в мире

Кравчук назвал Украину врагом России

01:08 03.04.2021 (обновлено: 02:07 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера", что Белоруссия является "холуем" России, а Украина — ее врагом.
"Как сказал Солженицын, у России нет друзей: у нее есть или враги, или холуи. Вот сегодня враг – Украина, а холуй – Белоруссия", – заявил Кравчук, обосновав это тем, что в день телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоялись переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 19:51
Грызлов оценил репутацию Украины в переговорном процессе
Как утверждает экс-президент, Россия якобы не хочет воспринимать Украину как независимую державу и хочет ее "уничтожить".
Кравчук часто выступает с резкими заявлениями в адрес России. Экс-президент Украины грозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта в Донбассе, призывал усилить экономическое и дипломатическое давление на Москву и ограничить доступ к международным финансовым инструментам.
По словам сенатора Сергея Цекова, для Кравчука больше подходит не возложенная на него роль "голубя мира", но агрессора и разрушителя.
Украина является одной из стран, которую Белоруссия обвиняет во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались проходившие в республике акции протеста. Отношения Минска и Киева в последнее время ухудшились, Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался осенью 2020 года в Белоруссии.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 12:58
Песков объяснил, почему Россия не может обеспечить перемирие в Донбассе
 
РоссияЛеонид КравчукВладимир ЗеленскийДжо БайденБелоруссияУкраинаВ мире
 
 
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