https://ria.ru/20210403/kravchuk-1604052461.html

Кравчук назвал Украину врагом России

Кравчук назвал Украину врагом России

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире передачи "Свобода слова Савика... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T01:08

2021-04-03T01:08

2021-04-03T02:07

россия

леонид кравчук

владимир зеленский

джо байден

белоруссия

украина

в мире

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера", что Белоруссия является "холуем" России, а Украина — ее врагом."Как сказал Солженицын, у России нет друзей: у нее есть или враги, или холуи. Вот сегодня враг – Украина, а холуй – Белоруссия", – заявил Кравчук, обосновав это тем, что в день телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоялись переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.Как утверждает экс-президент, Россия якобы не хочет воспринимать Украину как независимую державу и хочет ее "уничтожить".Кравчук часто выступает с резкими заявлениями в адрес России. Экс-президент Украины грозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта в Донбассе, призывал усилить экономическое и дипломатическое давление на Москву и ограничить доступ к международным финансовым инструментам.По словам сенатора Сергея Цекова, для Кравчука больше подходит не возложенная на него роль "голубя мира", но агрессора и разрушителя.Украина является одной из стран, которую Белоруссия обвиняет во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались проходившие в республике акции протеста. Отношения Минска и Киева в последнее время ухудшились, Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался осенью 2020 года в Белоруссии.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210331/reputatsiya-1603696887.html

https://ria.ru/20210402/peremirie-1603941564.html

россия

белоруссия

украина

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россия, леонид кравчук, владимир зеленский, джо байден, белоруссия, украина, в мире