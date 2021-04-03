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В России разрабатывают космический буксир БОРИС
В России разрабатывают космический буксир БОРИС
Специалисты Воронежского государственного технического университета разработали эскизный проект орбитального буксира для применения в составе ракет сверхлегкого РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T01:04
2021-04-03T01:04
2021-04-03T01:04
россия
космос - риа наука
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Специалисты Воронежского государственного технического университета разработали эскизный проект орбитального буксира для применения в составе ракет сверхлегкого класса, получившего название БОРИС (буксир орбитального размещения искусственных спутников).Масса буксира – 80 килограммов, он должен нести на борту 16 килограммов жидкого топлива, чего достаточно, уверены разработчики, для доставки нескольких спутников на разные орбиты. Именно возможный развоз спутников они видят конкурентным преимуществом своей разработки по сравнению с ракетами без буксиров.В России широко распространено использование разгонных блоков, по сути, тех же буксиров, которые развозят спутники на разные орбиты. Так, 22 марта использующийся в составе ракеты "Союз" блок "Фрегат" развез по разным орбитам 38 спутников, а 25 марта - 36 аппаратов в разные точки одной орбиты.
https://ria.ru/20210330/ekipazh-1603521433.html
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россия, космос - риа наука
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Специалисты Воронежского государственного технического университета разработали эскизный проект орбитального буксира для применения в составе ракет сверхлегкого класса, получившего название БОРИС (буксир орбитального размещения искусственных спутников).
"Предлагаемый к рассмотрению эскизный проект буксира орбитального размещения искусственных спутников предназначен к использованию в составе ракет-носителей сверхлегкого класса", - говорится в тезисах доклада воронежских специалистов, опубликованных в сборнике Академических чтений по космонавтике (имеется в распоряжении РИА Новости).
Масса буксира – 80 килограммов, он должен нести на борту 16 килограммов жидкого топлива, чего достаточно, уверены разработчики, для доставки нескольких спутников на разные орбиты. Именно возможный развоз спутников они видят конкурентным преимуществом своей разработки по сравнению с ракетами без буксиров.
В России широко распространено использование разгонных блоков, по сути, тех же буксиров, которые развозят спутники на разные орбиты. Так, 22 марта использующийся в составе ракеты "Союз"
блок "Фрегат" развез по разным орбитам 38 спутников, а 25 марта - 36 аппаратов в разные точки одной орбиты.