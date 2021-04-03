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Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика
Зависимость от косметики в буквальном смысле этого слова могут вызвать лишь крема и мази, имеющие в составе гормоны. Их назначают для лечение кожных заболеваний РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T03:18
2021-04-03T03:18
косметология
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Зависимость от косметики в буквальном смысле этого слова могут вызвать лишь крема и мази, имеющие в составе гормоны. Их назначают для лечение кожных заболеваний и врачи тщательно контролируют процесс лечения. Обычная же косметика, применяемая для красоты и здоровья, таких веществ не содержит, рассказал агентству "Прайм" врач-дерматолог, врач-косметолог, клиники "СМ-Косметология", к.м.н. Екатерина Пащенко.То, что мы принимаем за зависимость, является обычным привыканием – кожа приспосабливается к компонентам косметического средства и больше не реагирует на него улучшением, как в начале применения.Она советует в тот момент, когда кожа уже "напиталась" средством, заменить его или добавить другое. Покупая косметические средства, важно обращать внимание на их состав – он содержит как благоприятные вещества, так и те, которые могут вызвать нежелательные реакции. Лучше, если рекомендацию по выбору косметики вам даст врач, резюмирует косметолог.
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косметология, здоровье - общество, общество

Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика

03:18 03.04.2021
 
© Depositphotos / Valentyn_VolkovДевушка наносит крем на руки
Девушка наносит крем на руки - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Depositphotos / Valentyn_Volkov
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Зависимость от косметики в буквальном смысле этого слова могут вызвать лишь крема и мази, имеющие в составе гормоны. Их назначают для лечение кожных заболеваний и врачи тщательно контролируют процесс лечения. Обычная же косметика, применяемая для красоты и здоровья, таких веществ не содержит, рассказал агентству "Прайм" врач-дерматолог, врач-косметолог, клиники "СМ-Косметология", к.м.н. Екатерина Пащенко.
То, что мы принимаем за зависимость, является обычным привыканием – кожа приспосабливается к компонентам косметического средства и больше не реагирует на него улучшением, как в начале применения.
"Для достижения максимального результата, необходимо использование косметики в течение 2-3 месяцев. В результате чего происходит полное обновление кожи и кумуляция необходимых ингредиентов, с последующим их расходом на восстановление кожи", — говорит Пащенко.
Она советует в тот момент, когда кожа уже "напиталась" средством, заменить его или добавить другое.
Покупая косметические средства, важно обращать внимание на их состав – он содержит как благоприятные вещества, так и те, которые могут вызвать нежелательные реакции. Лучше, если рекомендацию по выбору косметики вам даст врач, резюмирует косметолог.
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