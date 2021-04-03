https://ria.ru/20210403/kosmetolog-1604055595.html

Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика

Дерматолог рассказала о зависимости, которую вызывает косметика

Зависимость от косметики в буквальном смысле этого слова могут вызвать лишь крема и мази, имеющие в составе гормоны. Их назначают для лечение кожных заболеваний РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T03:18

2021-04-03T03:18

2021-04-03T03:18

косметология

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Зависимость от косметики в буквальном смысле этого слова могут вызвать лишь крема и мази, имеющие в составе гормоны. Их назначают для лечение кожных заболеваний и врачи тщательно контролируют процесс лечения. Обычная же косметика, применяемая для красоты и здоровья, таких веществ не содержит, рассказал агентству "Прайм" врач-дерматолог, врач-косметолог, клиники "СМ-Косметология", к.м.н. Екатерина Пащенко.То, что мы принимаем за зависимость, является обычным привыканием – кожа приспосабливается к компонентам косметического средства и больше не реагирует на него улучшением, как в начале применения.Она советует в тот момент, когда кожа уже "напиталась" средством, заменить его или добавить другое. Покупая косметические средства, важно обращать внимание на их состав – он содержит как благоприятные вещества, так и те, которые могут вызвать нежелательные реакции. Лучше, если рекомендацию по выбору косметики вам даст врач, резюмирует косметолог.

https://ria.ru/20210225/son-1598854354.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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