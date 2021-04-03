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Косачев посоветовал Киеву не строить моноэтничное государство
Косачев посоветовал Киеву не строить моноэтничное государство
Для сохранения территориальной целостности Украине следует отказаться от линии на строительство моноэтничного унитарного государства, создав комфортные условия... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T13:56
2021-04-03T13:56
мвф
владимир зеленский
константин косачев
джо байден
сша
украина
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Для сохранения территориальной целостности Украине следует отказаться от линии на строительство моноэтничного унитарного государства, создав комфортные условия для всех национальностей, проживающих в стране, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.В пятницу состоялся первый телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Косачев отметил, что разговор президентов был посвящен двум основным темам - эскалации напряженности в Донбассе и проводимые на Украине реформы.По мнению Косачева, под реформами на Украине президенты "понимают только реализацию мероприятий, прописанных МВФ - антикоррупционная, судебная и реформа Конституционного суда". "Внешние ресурсы недееспособной украинской экономике нужны отчаянно, а Байден вряд ли будет готов содержать ее за счет американских налогоплательщиков", - написал сенатор в Facebook.При этом, по словам сенатора, в разговоре не было "ни слова о том, что именно украинские реформы, нацеленные на вытеснение русского языка из государственного оборота (те же суды), а также из сфер образования и бытового общения и привели Украину к потере Крыма и проблемам на юго-востоке". "В этой части американцы цинично покрывают безрассудные действия украинских властей, проливая затем совместно крокодильи слезы насчет "коварства восточного соседа", - написал Косачев, добавив, что США заинтересованы в сохранении статуса-кво, а именно - "в Украине, ненавидящей Россию, и не более того".Говоря о происходящих на Украине переменах в гуманитарной сфере, сенатор отметил, что "проблема Украины в том, что этнические украинцы пытаются построить моноэтничное государство для себя на и исторически, и географически, и этнически значительно более широкой территории, им ранее не принадлежавшей, самозахватом и самозастроем, подавляя любые конкурирующие этносы".По словам сенатора, это не значит, что территориальная целостность Украины тем самым автоматически оказывается и всегда будет под вопросом. "Но только до тех пор, пока эту целостность территории, на которой исторически проживали разные этносы со своими традициями, языком и интересами, Украина обеспечивает демократическим путем и через свободное волеизъявление населяющих ее народов. С особой бережностью и деликатностью, мудростью и великодушием. Пестуя, холя и лелея, а не под дулами автоматов", - подчеркнул вице-спикер Совфеда.Косачев отметил, что в мире достаточно примеров, как это можно и нужно делать, в их числе Россия с ее не имеющим аналогов этноконфессиональным составом населения, Швейцария, Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Босния и Герцеговина. При этом, по это мнению, территориальная целостность страны разрушается изнутри, когда во власть приходят националисты, с Украиной подобное произошло в 2014 году."И если Украина, уже потерявшая Крым, не хочет потерять юго-восток и, возможно, другие территории, ей нужно прежде всего переоценить происходящее в своей собственной стране, отказаться от линии на строительство моноэтничного унитарного государства и запустить реальные и гуманные реформы, обеспечивающие свободное волеизъявление ее граждан в пользу единого государства. Упорством свои ошибки не исправить, а силой накопившиеся проблемы не решить. Даже с американской помощью", - заключил он.
https://ria.ru/20210403/vrag-1604078791.html
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мвф, владимир зеленский, константин косачев, джо байден, сша, украина

Косачев посоветовал Киеву не строить моноэтничное государство

13:56 03.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ
Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Для сохранения территориальной целостности Украине следует отказаться от линии на строительство моноэтничного унитарного государства, создав комфортные условия для всех национальностей, проживающих в стране, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В пятницу состоялся первый телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Косачев отметил, что разговор президентов был посвящен двум основным темам - эскалации напряженности в Донбассе и проводимые на Украине реформы.
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По мнению Косачева, под реформами на Украине президенты "понимают только реализацию мероприятий, прописанных МВФ - антикоррупционная, судебная и реформа Конституционного суда". "Внешние ресурсы недееспособной украинской экономике нужны отчаянно, а Байден вряд ли будет готов содержать ее за счет американских налогоплательщиков", - написал сенатор в Facebook.
При этом, по словам сенатора, в разговоре не было "ни слова о том, что именно украинские реформы, нацеленные на вытеснение русского языка из государственного оборота (те же суды), а также из сфер образования и бытового общения и привели Украину к потере Крыма и проблемам на юго-востоке". "В этой части американцы цинично покрывают безрассудные действия украинских властей, проливая затем совместно крокодильи слезы насчет "коварства восточного соседа", - написал Косачев, добавив, что США заинтересованы в сохранении статуса-кво, а именно - "в Украине, ненавидящей Россию, и не более того".

Разговор президентов США и Украины был посвящен двум темам: эскалация напряженности на Юго-Востоке и украинские реформы....

Опубликовано Константином Косачевым Суббота, 3 апреля 2021 г.
Говоря о происходящих на Украине переменах в гуманитарной сфере, сенатор отметил, что "проблема Украины в том, что этнические украинцы пытаются построить моноэтничное государство для себя на и исторически, и географически, и этнически значительно более широкой территории, им ранее не принадлежавшей, самозахватом и самозастроем, подавляя любые конкурирующие этносы".
По словам сенатора, это не значит, что территориальная целостность Украины тем самым автоматически оказывается и всегда будет под вопросом. "Но только до тех пор, пока эту целостность территории, на которой исторически проживали разные этносы со своими традициями, языком и интересами, Украина обеспечивает демократическим путем и через свободное волеизъявление населяющих ее народов. С особой бережностью и деликатностью, мудростью и великодушием. Пестуя, холя и лелея, а не под дулами автоматов", - подчеркнул вице-спикер Совфеда.
Косачев отметил, что в мире достаточно примеров, как это можно и нужно делать, в их числе Россия с ее не имеющим аналогов этноконфессиональным составом населения, Швейцария, Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Босния и Герцеговина. При этом, по это мнению, территориальная целостность страны разрушается изнутри, когда во власть приходят националисты, с Украиной подобное произошло в 2014 году.
"И если Украина, уже потерявшая Крым, не хочет потерять юго-восток и, возможно, другие территории, ей нужно прежде всего переоценить происходящее в своей собственной стране, отказаться от линии на строительство моноэтничного унитарного государства и запустить реальные и гуманные реформы, обеспечивающие свободное волеизъявление ее граждан в пользу единого государства. Упорством свои ошибки не исправить, а силой накопившиеся проблемы не решить. Даже с американской помощью", - заключил он.
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