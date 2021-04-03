https://ria.ru/20210403/kosachev-1604077789.html

Зеленский упустил шанс урегулировать конфликт с ДНР и ЛНР, заявил Косачев

Зеленский упустил шанс урегулировать конфликт с ДНР и ЛНР, заявил Косачев

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что шанс президента Украины Владимира Зеленского урегулировать конфликт с самопровозглашенными ДНР и ЛНР упущен. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T12:04

2021-04-03T12:04

2021-04-03T12:08

луганская народная республика

донецкая народная республика

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

владимир зеленский

константин косачев

украина

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что шанс президента Украины Владимира Зеленского урегулировать конфликт с самопровозглашенными ДНР и ЛНР упущен.Ранее интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 11 российских компаний, включая Россотрудничество.Косачев назвал это решение "очередным примером последовательной деградации украинских властей в их политике на российском направлении"."Хорошо памятен "замах" Зеленского в ходе предвыборной кампании урегулировать конфликт на юго-востоке", - написал вице-спикер Совфеда на своей странице в Facebook.Он считает, что у президента Украины был шанс сделать это, нужно было инициировать диалог с жителями ДНР и ЛНР и принять решения, которые обеспечивали бы комфортное проживание в едином государстве для всех граждан Украины.Он добавил, что ему вдвойне обидно за представительство Россотрудничества - Российский центр науки и культуры в Киеве, как бывшему главе ведомства. Он отметил, что работа центра была востребована среди местного населения, хоть и была сокращена в последние годы усилиями украинских радикалов."В таких случаях принято отвечать зеркально. Отвечать обязательно надо. Но будь моя воля - выбирая ответные меры, следовало бы воздержаться от встречного закрытия украинского культурного центра в Москве", - добавил Косачев.По его мнению, контакты между людьми не должны страдать из-за действий украинских властей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210403/ssha-1604065747.html

https://ria.ru/20210403/ukraina-1604074806.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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луганская народная республика, донецкая народная республика, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир зеленский, константин косачев, украина