Зеленский упустил шанс урегулировать конфликт с ДНР и ЛНР, заявил Косачев
12:04 03.04.2021 (обновлено: 12:08 03.04.2021)
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что шанс президента Украины Владимира Зеленского урегулировать конфликт с самопровозглашенными ДНР и ЛНР упущен.
Ранее интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 11 российских компаний, включая Россотрудничество.
Косачев назвал это решение "очередным примером последовательной деградации украинских властей в их политике на российском направлении".
"Хорошо памятен "замах" Зеленского в ходе предвыборной кампании урегулировать конфликт на юго-востоке", - написал вице-спикер Совфеда на своей странице в Facebook.
Украинские власти «ввели санкции» (то есть запрет) в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве и ещё десяти...Опубликовано Константином Косачевым Суббота, 3 апреля 2021 г.
Он считает, что у президента Украины был шанс сделать это, нужно было инициировать диалог с жителями ДНР и ЛНР и принять решения, которые обеспечивали бы комфортное проживание в едином государстве для всех граждан Украины.
"Шанс, без сомнения, упущен: никакого диалога, дальнейшее подавление русского языка, демонтаж системы русскоязычного образования, продолжение героизации бандеровцев и иже с ними. Но когда наступает время объяснять провалы - выбор всё тот же, виновата Россия. И санкции, якобы подтверждающие этот тезис", - считает Косачев.
Он добавил, что ему вдвойне обидно за представительство Россотрудничества - Российский центр науки и культуры в Киеве, как бывшему главе ведомства. Он отметил, что работа центра была востребована среди местного населения, хоть и была сокращена в последние годы усилиями украинских радикалов.
"В таких случаях принято отвечать зеркально. Отвечать обязательно надо. Но будь моя воля - выбирая ответные меры, следовало бы воздержаться от встречного закрытия украинского культурного центра в Москве", - добавил Косачев.
По его мнению, контакты между людьми не должны страдать из-за действий украинских властей.