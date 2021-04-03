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Зеленский упустил шанс урегулировать конфликт с ДНР и ЛНР, заявил Косачев
Зеленский упустил шанс урегулировать конфликт с ДНР и ЛНР, заявил Косачев
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что шанс президента Украины Владимира Зеленского урегулировать конфликт с самопровозглашенными ДНР и ЛНР упущен. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T12:04
2021-04-03T12:08
луганская народная республика
донецкая народная республика
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
владимир зеленский
константин косачев
украина
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что шанс президента Украины Владимира Зеленского урегулировать конфликт с самопровозглашенными ДНР и ЛНР упущен.Ранее интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 11 российских компаний, включая Россотрудничество.Косачев назвал это решение "очередным примером последовательной деградации украинских властей в их политике на российском направлении"."Хорошо памятен "замах" Зеленского в ходе предвыборной кампании урегулировать конфликт на юго-востоке", - написал вице-спикер Совфеда на своей странице в Facebook.Он считает, что у президента Украины был шанс сделать это, нужно было инициировать диалог с жителями ДНР и ЛНР и принять решения, которые обеспечивали бы комфортное проживание в едином государстве для всех граждан Украины.Он добавил, что ему вдвойне обидно за представительство Россотрудничества - Российский центр науки и культуры в Киеве, как бывшему главе ведомства. Он отметил, что работа центра была востребована среди местного населения, хоть и была сокращена в последние годы усилиями украинских радикалов."В таких случаях принято отвечать зеркально. Отвечать обязательно надо. Но будь моя воля - выбирая ответные меры, следовало бы воздержаться от встречного закрытия украинского культурного центра в Москве", - добавил Косачев.По его мнению, контакты между людьми не должны страдать из-за действий украинских властей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210403/ssha-1604065747.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир зеленский, константин косачев, украина

Зеленский упустил шанс урегулировать конфликт с ДНР и ЛНР, заявил Косачев

12:04 03.04.2021 (обновлено: 12:08 03.04.2021)
 
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что шанс президента Украины Владимира Зеленского урегулировать конфликт с самопровозглашенными ДНР и ЛНР упущен.
Ранее интернет-издание "Украинская правда" сообщило, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 11 российских компаний, включая Россотрудничество.
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Косачев назвал это решение "очередным примером последовательной деградации украинских властей в их политике на российском направлении".
"Хорошо памятен "замах" Зеленского в ходе предвыборной кампании урегулировать конфликт на юго-востоке", - написал вице-спикер Совфеда на своей странице в Facebook.

Украинские власти «ввели санкции» (то есть запрет) в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве и ещё десяти...

Опубликовано Константином Косачевым Суббота, 3 апреля 2021 г.
Он считает, что у президента Украины был шанс сделать это, нужно было инициировать диалог с жителями ДНР и ЛНР и принять решения, которые обеспечивали бы комфортное проживание в едином государстве для всех граждан Украины.
"Шанс, без сомнения, упущен: никакого диалога, дальнейшее подавление русского языка, демонтаж системы русскоязычного образования, продолжение героизации бандеровцев и иже с ними. Но когда наступает время объяснять провалы - выбор всё тот же, виновата Россия. И санкции, якобы подтверждающие этот тезис", - считает Косачев.
Он добавил, что ему вдвойне обидно за представительство Россотрудничества - Российский центр науки и культуры в Киеве, как бывшему главе ведомства. Он отметил, что работа центра была востребована среди местного населения, хоть и была сокращена в последние годы усилиями украинских радикалов.
"В таких случаях принято отвечать зеркально. Отвечать обязательно надо. Но будь моя воля - выбирая ответные меры, следовало бы воздержаться от встречного закрытия украинского культурного центра в Москве", - добавил Косачев.
По его мнению, контакты между людьми не должны страдать из-за действий украинских властей.
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Владимир ЗеленскийКонстантин КосачевУкраина
 
 
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