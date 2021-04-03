https://ria.ru/20210403/koronavirus-1604072412.html

В России за сутки выписали 9618 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 9618 переболевших COVID-19

За сутки в РФ выписаны 9618 человек после COVID-19, за все время - 4 195 869, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T11:04

2021-04-03T11:04

2021-04-03T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9618 человек после COVID-19, за все время - 4 195 869, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9618 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 195 869", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1151, Санкт-Петербурге - 1019, Подмосковье - 605.

https://rsport.ria.ru/20210403/zrenie-1604026131.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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