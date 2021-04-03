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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210403/koronavirus-1604072412.html
В России за сутки выписали 9618 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 9618 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 9618 человек после COVID-19, за все время - 4 195 869, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T11:04
2021-04-03T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9618 человек после COVID-19, за все время - 4 195 869, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9618 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 195 869", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1151, Санкт-Петербурге - 1019, Подмосковье - 605.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки выписали 9618 переболевших COVID-19

11:04 03.04.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в клинической больнице № 5 в Волгограде
Медицинские работники и пациент в клинической больнице № 5 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9618 человек после COVID-19, за все время - 4 195 869, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9618 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 195 869", - говорится в сообщении.
Зрение - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
07:00ЗОЖ
Врач рассказала, как коронавирус поражает глаза
В частности, в Москве - 1151, Санкт-Петербурге - 1019, Подмосковье - 605.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
 
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