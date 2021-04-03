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В России выявили 9021 новый случай заражения коронавирусом
В России выявили 9021 новый случай заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9 021, до 4 572 077, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T11:03
2021-04-03T11:03
2021-04-03T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 9 021, до 4 572 077, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 9 021 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 223 (13,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 572 077случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,20%.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество