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В Москве выявили 2011 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2011 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2011, Санкт-Петербурге - 717, Подмосковье - 594, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T11:02
2021-04-03T11:02
2021-04-03T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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санкт-петербург
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2011, Санкт-Петербурге - 717, Подмосковье - 594, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2011, 2. Санкт-Петербург - 717, 3. Московская область - 594", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области, на Алтае, в Туве - по 2, в Ненецкой автономной округе и Магаданской области - по 1.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург