https://ria.ru/20210403/koronavirus-1604072027.html

В Москве выявили 2011 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2011 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2011, Санкт-Петербурге - 717, Подмосковье - 594, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T11:02

2021-04-03T11:02

2021-04-03T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 2011, Санкт-Петербурге - 717, Подмосковье - 594, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2011, 2. Санкт-Петербург - 717, 3. Московская область - 594", - говорится в сообщении.Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области, на Алтае, в Туве - по 2, в Ненецкой автономной округе и Магаданской области - по 1.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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