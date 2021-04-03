Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210403/koronavirus-1604060346.html
Сбербанк спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 к середине апреля
Сбербанк спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 к середине апреля
Количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое — до более 15 тысяч. Такой прогноз представили эксперты... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T08:00
2021-04-03T11:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое — до более 15 тысяч. Такой прогноз представили эксперты аналитического портала "СберИндекс".По их данным, заболеваемость начнет вновь расти уже 4 апреля — на 198 случаев, до 8650. Затем количество инфицированных будет увеличиваться в среднем на 570 человек в день, и к 15 апреля показатель перевалит за отметку в 15 тысяч.Оперштаб 2 апреля сообщил, что в России за сутки зарегистрировали 8792 положительных теста на COVID. Общее число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в стране превысило 4,5 миллиона, из них умерли 99 633, выздоровели — 4 186 251.Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова ранее сообщила, что показатели заболеваемости коронавирусом позволяют говорить о третьей волне. Однако впоследствии ее слова опроверг глава Минздрава Михаил Мурашко, который сказал, что этот показатель, напротив, снижается.В Сбербанке считают, что говорить о третьей волне пандемии преждевременно. "Она (модель. — Прим. ред.) показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим", — пояснили аналитики.Прогноз "СберИндекса" основан на данных эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR. Она помогает описать динамику распространения болезни, а также прогнозирует прирост числа заразившихся в зависимости от соблюдения мер предосторожности жителями.
https://rsport.ria.ru/20210403/zrenie-1604026131.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_bde56b44aab1774ba65355c70b69bf14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, дмитрий песков, общество

Сбербанк спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 к середине апреля

08:00 03.04.2021 (обновлено: 11:05 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое — до более 15 тысяч. Такой прогноз представили эксперты аналитического портала "СберИндекс".
По их данным, заболеваемость начнет вновь расти уже 4 апреля — на 198 случаев, до 8650. Затем количество инфицированных будет увеличиваться в среднем на 570 человек в день, и к 15 апреля показатель перевалит за отметку в 15 тысяч.
Оперштаб 2 апреля сообщил, что в России за сутки зарегистрировали 8792 положительных теста на COVID. Общее число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в стране превысило 4,5 миллиона, из них умерли 99 633, выздоровели — 4 186 251.
Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова ранее сообщила, что показатели заболеваемости коронавирусом позволяют говорить о третьей волне. Однако впоследствии ее слова опроверг глава Минздрава Михаил Мурашко, который сказал, что этот показатель, напротив, снижается.
В Сбербанке считают, что говорить о третьей волне пандемии преждевременно.
"Она (модель. — Прим. ред.) показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим", — пояснили аналитики.
Прогноз "СберИндекса" основан на данных эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR. Она помогает описать динамику распространения болезни, а также прогнозирует прирост числа заразившихся в зависимости от соблюдения мер предосторожности жителями.
Зрение - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
07:00ЗОЖ
Врач рассказала, как коронавирус поражает глаза
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоДмитрий ПесковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:52У станции Новогиреево в Москве мужчина попал под поезд
12:43Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение ПДД
12:42Эрмитаж проверил подлинность изделий Фаберже
12:42В Крыму напомнили НАТО, чем заканчиваются войны против России
12:36В Минске ответили на слова Кравчука о зависимости политики
12:26В Междуреченске обрушилась часть стены в пристройке школы
12:23Помощника главы военной разведки Ирака пытались убить в Багдаде
12:22В Москве анонсировали рекордно ранний запуск проката велосипедов
12:17В Совфеде ответили Кравчуку, назвавшему Украину врагом России
12:13Житель Ногинска хотел отомстить бывшей жене, организовав убийство ее сына
12:11В Госдуме прокомментировали обстрел ЛНР украинскими силовиками
12:09Задержанного в Барнауле националиста арестовали на два месяца
12:04Зеленский упустил шанс урегулировать конфликт с ДНР и ЛНР, заявил Косачев
12:02В Британии семь человек умерли из-за тромбов после вакцины AstraZeneca
11:56Сын экс-канцлера Германии подал в суд на главу Минздрава
11:54В Москве за сутки госпитализировали почти 900 человек с коронавирусом
11:51В России ответили на подготовку Украины и НАТО к войне за Крым
11:30Крымский сенатор сравнил Украину с полигоном НАТО
11:24Минцифры исключило передачу данных россиян предустановленными сервисами
11:20В "Яндексе" и Mail.ru Group пояснили, какие данные получают трекеры
Лента новостейМолния