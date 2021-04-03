https://ria.ru/20210403/koronavirus-1604060346.html

Сбербанк спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 к середине апреля

Сбербанк спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 к середине апреля

Количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое — до более 15 тысяч. Такой прогноз представили эксперты... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T08:00

2021-04-03T08:00

2021-04-03T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

дмитрий песков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое — до более 15 тысяч. Такой прогноз представили эксперты аналитического портала "СберИндекс".По их данным, заболеваемость начнет вновь расти уже 4 апреля — на 198 случаев, до 8650. Затем количество инфицированных будет увеличиваться в среднем на 570 человек в день, и к 15 апреля показатель перевалит за отметку в 15 тысяч.Оперштаб 2 апреля сообщил, что в России за сутки зарегистрировали 8792 положительных теста на COVID. Общее число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в стране превысило 4,5 миллиона, из них умерли 99 633, выздоровели — 4 186 251.Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова ранее сообщила, что показатели заболеваемости коронавирусом позволяют говорить о третьей волне. Однако впоследствии ее слова опроверг глава Минздрава Михаил Мурашко, который сказал, что этот показатель, напротив, снижается.В Сбербанке считают, что говорить о третьей волне пандемии преждевременно. "Она (модель. — Прим. ред.) показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим", — пояснили аналитики.Прогноз "СберИндекса" основан на данных эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR. Она помогает описать динамику распространения болезни, а также прогнозирует прирост числа заразившихся в зависимости от соблюдения мер предосторожности жителями.

https://rsport.ria.ru/20210403/zrenie-1604026131.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, дмитрий песков, общество