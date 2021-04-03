https://ria.ru/20210403/koronavirus-1604060346.html
Сбербанк спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 к середине апреля
Сбербанк спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 к середине апреля
Количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое — до более 15 тысяч. Такой прогноз представили эксперты... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T08:00
2021-04-03T08:00
2021-04-03T11:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое — до более 15 тысяч. Такой прогноз представили эксперты аналитического портала "СберИндекс".По их данным, заболеваемость начнет вновь расти уже 4 апреля — на 198 случаев, до 8650. Затем количество инфицированных будет увеличиваться в среднем на 570 человек в день, и к 15 апреля показатель перевалит за отметку в 15 тысяч.Оперштаб 2 апреля сообщил, что в России за сутки зарегистрировали 8792 положительных теста на COVID. Общее число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в стране превысило 4,5 миллиона, из них умерли 99 633, выздоровели — 4 186 251.Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова ранее сообщила, что показатели заболеваемости коронавирусом позволяют говорить о третьей волне. Однако впоследствии ее слова опроверг глава Минздрава Михаил Мурашко, который сказал, что этот показатель, напротив, снижается.В Сбербанке считают, что говорить о третьей волне пандемии преждевременно. "Она (модель. — Прим. ред.) показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим", — пояснили аналитики.Прогноз "СберИндекса" основан на данных эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR. Она помогает описать динамику распространения болезни, а также прогнозирует прирост числа заразившихся в зависимости от соблюдения мер предосторожности жителями.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое — до более 15 тысяч. Такой прогноз представили эксперты аналитического портала "СберИндекс".
По их данным, заболеваемость начнет вновь расти уже 4 апреля — на 198 случаев, до 8650. Затем количество инфицированных будет увеличиваться в среднем на 570 человек в день, и к 15 апреля показатель перевалит за отметку в 15 тысяч.
Оперштаб 2 апреля сообщил, что в России за сутки зарегистрировали 8792 положительных теста на COVID. Общее число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в стране превысило 4,5 миллиона, из них умерли 99 633, выздоровели — 4 186 251.
Заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова ранее сообщила, что показатели заболеваемости коронавирусом позволяют говорить о третьей волне. Однако впоследствии ее слова опроверг глава Минздрава Михаил Мурашко
, который сказал, что этот показатель, напротив, снижается.
В Сбербанке
считают, что говорить о третьей волне пандемии преждевременно.
"Она (модель. — Прим. ред.) показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим", — пояснили аналитики.
Прогноз "СберИндекса" основан на данных эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR. Она помогает описать динамику распространения болезни, а также прогнозирует прирост числа заразившихся в зависимости от соблюдения мер предосторожности жителями.