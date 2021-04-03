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Российские корабли провели учения в Японском море
Российские корабли провели учения в Японском море
Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали приемы морского боя на маневрах в Японском море. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T13:14
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громкий (корвет)
совершенный (корвет)
японское море
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали приемы морского боя на маневрах в Японском море.На учениях корвет Приморской флотилии "Громкий" стрелял из артиллерийской установки А-190."Корабль поразил мишени, которые имитировали технику и огневые точки условного противника, что подтвердили данные объективного контроля, полученные с беспилотного летательного аппарата "Орлан-10", — говорится в пресс-релизе ТОФ.В мероприятиях также задействовали новейший тральщик ТОФ "Яков Баляев" и корвет "Совершенный". Они во время маневров использовали артиллерийские установки для поражения воздушных целей, которые сбрасывали на парашютах.Действия кораблей обеспечивал противолодочный самолет Ил-38.
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громкий (корвет), совершенный (корвет), японское море, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность

Российские корабли провели учения в Японском море

13:14 03.04.2021 (обновлено: 14:01 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКорвет "Совершенный" в акватории Владивостока
Корвет Совершенный в акватории Владивостока - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали приемы морского боя на маневрах в Японском море.
На учениях корвет Приморской флотилии "Громкий" стрелял из артиллерийской установки А-190.
"Корабль поразил мишени, которые имитировали технику и огневые точки условного противника, что подтвердили данные объективного контроля, полученные с беспилотного летательного аппарата "Орлан-10", — говорится в пресс-релизе ТОФ.
В мероприятиях также задействовали новейший тральщик ТОФ "Яков Баляев" и корвет "Совершенный". Они во время маневров использовали артиллерийские установки для поражения воздушных целей, которые сбрасывали на парашютах.
Действия кораблей обеспечивал противолодочный самолет Ил-38.
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Громкий (корвет)Совершенный (корвет)Японское мореТихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасность
 
 
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