https://ria.ru/20210403/korabli-1604083401.html

Российские корабли провели учения в Японском море

Российские корабли провели учения в Японском море

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали приемы морского боя на маневрах в Японском море. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T13:14

2021-04-03T13:14

2021-04-03T14:01

громкий (корвет)

совершенный (корвет)

японское море

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали приемы морского боя на маневрах в Японском море.На учениях корвет Приморской флотилии "Громкий" стрелял из артиллерийской установки А-190."Корабль поразил мишени, которые имитировали технику и огневые точки условного противника, что подтвердили данные объективного контроля, полученные с беспилотного летательного аппарата "Орлан-10", — говорится в пресс-релизе ТОФ.В мероприятиях также задействовали новейший тральщик ТОФ "Яков Баляев" и корвет "Совершенный". Они во время маневров использовали артиллерийские установки для поражения воздушных целей, которые сбрасывали на парашютах.Действия кораблей обеспечивал противолодочный самолет Ил-38.

https://ria.ru/20210402/samolety-1603782456.html

японское море

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2021

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громкий (корвет), совершенный (корвет), японское море, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность