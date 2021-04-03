https://ria.ru/20210403/konteyner-1604053939.html

"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры

"Может быть опасен": эксперт назвала небезопасные пластиковые контейнеры

Не всякий пластиковый контейнер пригоден для хранения еды. Какими изделиями нельзя пользоваться, в интервью радио Sputnik рассказала начальник отдела надзора по РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T02:11

2021-04-03T02:11

2021-04-03T02:11

надежда раева

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Не всякий пластиковый контейнер пригоден для хранения еды. Какими изделиями нельзя пользоваться, в интервью радио Sputnik рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.Пластиковая посуда, ланчбоксы и контейнеры окружают нас в повседневной жизни и помогают решать множество мелких бытовых проблем. Но прежде чем использовать подобные изделия, необходимо прочитать надпись на этикетке. Ведь некоторые виды контейнеров не предназначены для контакта с пищевыми продуктами или же являются одноразовыми, отметила Надежда Раева. Кроме того, существует пластиковая посуда для специализированного применения: например, для хранения продуктов в холодильнике, для разогрева готовых блюд в микроволновой печи.По ее словам, использование пластиковых изделий не по назначению может нанести серьезный вред здоровью. Главная опасность – попадание солей тяжелых металлов или токсичных элементов в пищу. Причем риски дополнительно возрастают, если поверхность посуды имеет повреждения, даже самые незначительные."Если мы на посуде многоразового использования начнем "оттачивать" ложки, вилки, употреблять еду, не перекладывая на тарелку, то постоянное царапание приведет к нарушению целостности покрытия этого контейнера. В результате в пищу при разогреве или при хранении, особенно если пища влажная, будут попадать соли тяжелых металлов или токсичные элементы, например, формальдегид, который может негативно сказаться на самочувствии тех, кто питается", – объяснила Надежда Раева.Одна из причин, по которым нельзя дважды использовать одноразовую пластиковую тару, – это как раз нарушения целостности ее покрытия, в результате которых токсичные вещества могут проникнуть в пищу. Ведь подобные изделия не рассчитаны даже на мытье, особенно жесткой губкой, добавила специалист.Сколы, царапины, изменение цвета и степени прозрачности контейнера – основные признаки того, что предмет уже не может служить емкостью для хранения продуктов.Кроме того, нельзя использовать пластиковую посуду, после которой еда имеет странный привкус, продолжила эксперт Роспотребнадзора. Неприятный запах – тоже признак некачественного или даже опасного изделия."Если появился неприятный запах, то однозначно такую посуду нельзя использовать. Если после использования контейнера вы вдруг почувствовали химический привкус еды, то это тоже основание для немедленной замены контейнера. Если контейнер деформируется в процессе нагревания, то он не подходит для нагревания и может быть опасен", – рассказала в интервью радио Sputnik Надежда Раева.В заключение она посоветовала выбирать посуду из стекла как более безопасную.

https://ria.ru/20210323/spch-1602468293.html

https://ria.ru/20200217/1564874857.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

надежда раева, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), общество