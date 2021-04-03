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Врач рассказала, в каких случаях кофе опасен
Врач рассказала, в каких случаях кофе опасен
Употребление кофе может быть опасно для здоровья, если не соблюдать простые правила. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T17:26
2021-04-03T17:47
нурия дианова
общество
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Употребление кофе может быть опасно для здоровья, если не соблюдать простые правила. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. Диетолог напомнила, что напиток может оказывать негативный эффект на организм человека. Кофе не только истощает нервную систему, но и вызывает рефлюкс и другие проблемы с желудком.Диетолог добавила, что употреблять этот бодрящий напиток нужно дозированно. Две чашки в день будет достаточно для того, чтобы им насладиться и минимизировать риски для здоровья.Что касается чая, то он действует на организм более спокойно, поэтому можно включить в свой рацион несколько чашек в день, заключила врач.
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нурия дианова, общество

Врач рассказала, в каких случаях кофе опасен

17:26 03.04.2021 (обновлено: 17:47 03.04.2021)
 
© Depositphotos / elena_nЗавтрак
Завтрак - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Depositphotos / elena_n
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Употребление кофе может быть опасно для здоровья, если не соблюдать простые правила. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.
Диетолог напомнила, что напиток может оказывать негативный эффект на организм человека. Кофе не только истощает нервную систему, но и вызывает рефлюкс и другие проблемы с желудком.
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"Никогда мы не пьем такой напиток натощак, тогда он начинает только вредить", — сказала Дианова. Она отметила, что включать в рацион следует лишь качественный зерновой кофе.

Диетолог добавила, что употреблять этот бодрящий напиток нужно дозированно. Две чашки в день будет достаточно для того, чтобы им насладиться и минимизировать риски для здоровья.
Что касается чая, то он действует на организм более спокойно, поэтому можно включить в свой рацион несколько чашек в день, заключила врач.
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Нурия ДиановаОбщество
 
 
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