https://ria.ru/20210403/kofe-1604105798.html

Врач рассказала, в каких случаях кофе опасен

Врач рассказала, в каких случаях кофе опасен

Употребление кофе может быть опасно для здоровья, если не соблюдать простые правила. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T17:26

2021-04-03T17:26

2021-04-03T17:47

нурия дианова

общество

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Употребление кофе может быть опасно для здоровья, если не соблюдать простые правила. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. Диетолог напомнила, что напиток может оказывать негативный эффект на организм человека. Кофе не только истощает нервную систему, но и вызывает рефлюкс и другие проблемы с желудком.Диетолог добавила, что употреблять этот бодрящий напиток нужно дозированно. Две чашки в день будет достаточно для того, чтобы им насладиться и минимизировать риски для здоровья.Что касается чая, то он действует на организм более спокойно, поэтому можно включить в свой рацион несколько чашек в день, заключила врач.

https://radiosputnik.ria.ru/20210331/chay-1603658849.html

https://rsport.ria.ru/20210317/chay-1601625373.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нурия дианова, общество