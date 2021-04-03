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В Краснодаре задержали сына крупнейшего красноярского застройщика
В Краснодаре задержали сына крупнейшего красноярского застройщика
Задержанного накануне Константина Егорова, сына главы компании "Сибиряк" - крупнейшего застройщика Красноярска, подозревают в мошенничестве, сообщил РИА Новости РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T13:08
2021-04-03T13:08
2021-04-03T13:08
краснодар
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 3 апр - РИА Новости. Задержанного накануне Константина Егорова, сына главы компании "Сибиряк" - крупнейшего застройщика Красноярска, подозревают в мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В пятницу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Егорова задержали в Краснодаре по просьбе красноярских коллег в связи с уголовным делом о поставке оборудования Красноярской краевой клинической больнице №1.По словам собеседника агентства, в субботу в доме главы "Сибиряка" Владимира Егорова работали силовики.Он уточнил, что мера пресечения сыну Егорова пока не избиралась.В январе сообщалось о возбуждении уголовного дела по этому же составу в отношении предпринимателя Сергея Вакуленко. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.По предварительной версии следствия, в 2018-2019 годах подозреваемый с помощью фиктивных заключений экспертизы заменил медицинское оборудование, подлежащее поставке по госконтракту в краевую больницу, на более дешевое.Подрядчиком строительства корпуса больницы, о котором идет речь, была компания "Сибиряк". До этого она занималась строительством ряда объектов зимней Универсиады-2019 в Красноярске.
https://radiosputnik.ria.ru/20210402/kiryukhin-1603946536.html
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Задержание подозреваемого в хищениях при строительстве больницы
Кадры задержания Константина Егорова, сына владельца строительной компании "Сибиряк" Владимира Егорова, в аэропорту Геленджика. Фигурант подозревается в многомиллионных хищениях при строительстве больницы.
2021-04-03T13:08
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краснодар, красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 3 апр - РИА Новости. Задержанного накануне Константина Егорова, сына главы компании "Сибиряк" - крупнейшего застройщика Красноярска, подозревают в мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В пятницу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Егорова задержали в Краснодаре
по просьбе красноярских коллег в связи с уголовным делом о поставке оборудования Красноярской краевой клинической больнице №1.
По словам собеседника агентства, в субботу в доме главы "Сибиряка" Владимира Егорова работали силовики.
"Он (Константин Егоров) находится в статусе подозреваемого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере - ред) по делу о мошенничестве в краевой больнице", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что мера пресечения сыну Егорова пока не избиралась.
В январе сообщалось о возбуждении уголовного дела по этому же составу в отношении предпринимателя Сергея Вакуленко. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
По предварительной версии следствия, в 2018-2019 годах подозреваемый с помощью фиктивных заключений экспертизы заменил медицинское оборудование, подлежащее поставке по госконтракту в краевую больницу, на более дешевое.
Подрядчиком строительства корпуса больницы, о котором идет речь, была компания "Сибиряк". До этого она занималась строительством ряда объектов зимней Универсиады-2019 в Красноярске
.