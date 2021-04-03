https://ria.ru/20210403/khischeniya-1604082956.html

В Краснодаре задержали сына крупнейшего красноярского застройщика

В Краснодаре задержали сына крупнейшего красноярского застройщика

Задержанного накануне Константина Егорова, сына главы компании "Сибиряк" - крупнейшего застройщика Красноярска, подозревают в мошенничестве, сообщил РИА Новости РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T13:08

2021-04-03T13:08

2021-04-03T13:08

краснодар

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 3 апр - РИА Новости. Задержанного накануне Константина Егорова, сына главы компании "Сибиряк" - крупнейшего застройщика Красноярска, подозревают в мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В пятницу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Егорова задержали в Краснодаре по просьбе красноярских коллег в связи с уголовным делом о поставке оборудования Красноярской краевой клинической больнице №1.По словам собеседника агентства, в субботу в доме главы "Сибиряка" Владимира Егорова работали силовики.Он уточнил, что мера пресечения сыну Егорова пока не избиралась.В январе сообщалось о возбуждении уголовного дела по этому же составу в отношении предпринимателя Сергея Вакуленко. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.По предварительной версии следствия, в 2018-2019 годах подозреваемый с помощью фиктивных заключений экспертизы заменил медицинское оборудование, подлежащее поставке по госконтракту в краевую больницу, на более дешевое.Подрядчиком строительства корпуса больницы, о котором идет речь, была компания "Сибиряк". До этого она занималась строительством ряда объектов зимней Универсиады-2019 в Красноярске.

https://radiosputnik.ria.ru/20210402/kiryukhin-1603946536.html

https://ria.ru/20210402/khischeniya-1603901438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание подозреваемого в хищениях при строительстве больницы Кадры задержания Константина Егорова, сына владельца строительной компании "Сибиряк" Владимира Егорова, в аэропорту Геленджика. Фигурант подозревается в многомиллионных хищениях при строительстве больницы. 2021-04-03T13:08 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, красноярск, происшествия