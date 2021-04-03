https://ria.ru/20210403/kapitoliy-1604054636.html

CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР

CNN: подозреваемый в атаке у Капитолия винил в своих проблемах ЦРУ и ФБР

Ноа Грин, который, как предполагается, сбил двух полицейских на контрольно-пропускном пункте у Капитолия США в Вашингтоне, винил в своих невзгодах ЦРУ и ФБР и... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T02:32

2021-04-03T02:32

2021-04-03T02:46

инцидент у кпп капитолия

капитолий

центральное разведывательное управление (цру)

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Ноа Грин, который, как предполагается, сбил двух полицейских на контрольно-пропускном пункте у Капитолия США в Вашингтоне, винил в своих невзгодах ЦРУ и ФБР и считал, что власти пытались манипулировать его сознанием, сообщает телеканал CNN.Ранее местные СМИ сообщили, что в атаке подозревают 25-летнего жителя штата Индиана Ноа Грина. По данным полиции, он был последователем политического и религиозного движения "Нация ислама".По данным CNN, Грин окончил в 2019 году Университет Кристофера Ньюпорта в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Виргиния, со степенью бакалавра в области финансов. За несколько недель до нападения он жаловался в социальных сетях, что потерял работу и страдает от заболеваний.Менее чем за два часа до нападения Грин опубликовал ряд сторис на странице в Instagram, которая, по версии CNN, принадлежала ему. В частности, в них были ссылки на другие видео с лидером "Нации ислама" Луисом Фарраханом. Одно из видео было подписано следующим образом: "Правительство США – враг номер один чернокожих!"Кроме того, в одном из постов в соцсети на прошлой неделе Грин написал, что Фаррахан спас его "после ужасных невзгод", от которых он страдал, "предположительно, по вине ЦРУ и ФБР, правительственных ведомств США". В комментарии под этим постом он добавил, что перенес "несколько проникновений в дом, пищевых отравлений, нападений, несанкционированных операций в больнице и манипуляцию сознанием".После нападения его аккаунты в Instagram и Facebook были удалены.Ранее полиция Капитолия сообщила, что неизвестный сбил на автомобиле двух офицеров полиции на КПП у здания конгресса США, их отвезли в больницу, один из них позднее умер. Подозреваемый погиб. Несколько улиц в Вашингтоне были перекрыты из-за инцидента.

https://ria.ru/20210403/kapitoliy-1604053327.html

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инцидент у кпп капитолия, капитолий, центральное разведывательное управление (цру), вашингтон (город), сша, в мире