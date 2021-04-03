https://ria.ru/20210403/kapitoliy-1604051406.html
На Белом доме приспустят флаги после гибели полицейского у Капитолия
На Белом доме приспустят флаги после гибели полицейского у Капитолия
Президент США Джо Байден распорядился приспустить государственные флаги в связи с гибелью полицейского у Капитолия. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T00:32
2021-04-03T00:32
2021-04-03T00:36
инцидент у кпп капитолия
капитолий
джо байден
вашингтон (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился приспустить государственные флаги в связи с гибелью полицейского у Капитолия.Ранее полиция Капитолия сообщила, что неизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров на КПП у здания конгресса США, их отвезли в больницу. Подозреваемого арестовали. Телеканал MSNBC сообщил, что как минимум в одного человека стреляли. Несколько улиц в Вашингтоне были перекрыты из-за инцидента. По данным полиции, скончался один полицейский и протаранивший КПП водитель автомобиля."Пока мы скорбим о гибели еще одного отважного полицейского Капитолия, я распорядился приспустить флаги на Белом доме", - говорится в распространенном пресс-службой заявлении Байдена.Он выразил соболезнования и заявил, что расстроен "жестокой атакой", в которой погиб полицейский."Я получаю информацию от советника по национальной безопасности и буду получать новые сведения по ходу расследования", - заявил Байден.Флаги на Белом доме, а также на всех правительственных учреждениях в США и их зарубежных миссиях, будут приспущены до заката 6 апреля.Как сообщили местные СМИ, подозреваемый в совершении атаки был 25-летний житель штата Индиана Ноа Грин. По данным полиции, он был последователем политического и религиозного движения "Нация ислама".
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Стрельба у Капитолия. Кадры с места ЧП
Стрельба у Капитолия. Кадры с места ЧП
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инцидент у кпп капитолия, капитолий, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
распорядился приспустить государственные флаги в связи с гибелью полицейского у Капитолия
.
Ранее полиция Капитолия сообщила, что неизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров на КПП у здания конгресса США
, их отвезли в больницу. Подозреваемого арестовали. Телеканал MSNBC сообщил, что как минимум в одного человека стреляли. Несколько улиц в Вашингтоне
были перекрыты из-за инцидента. По данным полиции, скончался один полицейский и протаранивший КПП водитель автомобиля.
"Пока мы скорбим о гибели еще одного отважного полицейского Капитолия, я распорядился приспустить флаги на Белом доме", - говорится в распространенном пресс-службой заявлении Байдена.
Он выразил соболезнования и заявил, что расстроен "жестокой атакой", в которой погиб полицейский.
"Я получаю информацию от советника по национальной безопасности и буду получать новые сведения по ходу расследования", - заявил Байден.
Флаги на Белом доме, а также на всех правительственных учреждениях в США и их зарубежных миссиях, будут приспущены до заката 6 апреля.
Как сообщили местные СМИ, подозреваемый в совершении атаки был 25-летний житель штата Индиана Ноа Грин. По данным полиции, он был последователем политического и религиозного движения "Нация ислама".