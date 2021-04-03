Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210403/kapitoliy-1604051406.html
На Белом доме приспустят флаги после гибели полицейского у Капитолия
На Белом доме приспустят флаги после гибели полицейского у Капитолия
Президент США Джо Байден распорядился приспустить государственные флаги в связи с гибелью полицейского у Капитолия. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T00:32
2021-04-03T00:36
инцидент у кпп капитолия
капитолий
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604037179_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_66c51aa212edded057a4c96f0181c54b.jpg
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился приспустить государственные флаги в связи с гибелью полицейского у Капитолия.Ранее полиция Капитолия сообщила, что неизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров на КПП у здания конгресса США, их отвезли в больницу. Подозреваемого арестовали. Телеканал MSNBC сообщил, что как минимум в одного человека стреляли. Несколько улиц в Вашингтоне были перекрыты из-за инцидента. По данным полиции, скончался один полицейский и протаранивший КПП водитель автомобиля."Пока мы скорбим о гибели еще одного отважного полицейского Капитолия, я распорядился приспустить флаги на Белом доме", - говорится в распространенном пресс-службой заявлении Байдена.Он выразил соболезнования и заявил, что расстроен "жестокой атакой", в которой погиб полицейский."Я получаю информацию от советника по национальной безопасности и буду получать новые сведения по ходу расследования", - заявил Байден.Флаги на Белом доме, а также на всех правительственных учреждениях в США и их зарубежных миссиях, будут приспущены до заката 6 апреля.Как сообщили местные СМИ, подозреваемый в совершении атаки был 25-летний житель штата Индиана Ноа Грин. По данным полиции, он был последователем политического и религиозного движения "Нация ислама".
https://ria.ru/20210403/kapitoliy-1604051158.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Стрельба у Капитолия. Кадры с места ЧП
Стрельба у Капитолия. Кадры с места ЧП
2021-04-03T00:32
true
PT1M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1604037179_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce9a83c7849f98bb2130c9f1fcb7eda0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инцидент у кпп капитолия, капитолий, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

На Белом доме приспустят флаги после гибели полицейского у Капитолия

00:32 03.04.2021 (обновлено: 00:36 03.04.2021)
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteОфицеры полиции Капитолия США возле автомобиля, который врезался в заграждение на Капитолийском холме в Вашингтоне
Офицеры полиции Капитолия США возле автомобиля, который врезался в заграждение на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился приспустить государственные флаги в связи с гибелью полицейского у Капитолия.
Ранее полиция Капитолия сообщила, что неизвестный врезался на автомобиле в двух офицеров на КПП у здания конгресса США, их отвезли в больницу. Подозреваемого арестовали. Телеканал MSNBC сообщил, что как минимум в одного человека стреляли. Несколько улиц в Вашингтоне были перекрыты из-за инцидента. По данным полиции, скончался один полицейский и протаранивший КПП водитель автомобиля.
Автомобиль, въехавший в полицейских на КПП Капитолия - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
00:29
Погибший при инциденте у конгресса США служил в полиции Капитолия 18 лет
"Пока мы скорбим о гибели еще одного отважного полицейского Капитолия, я распорядился приспустить флаги на Белом доме", - говорится в распространенном пресс-службой заявлении Байдена.
Он выразил соболезнования и заявил, что расстроен "жестокой атакой", в которой погиб полицейский.
"Я получаю информацию от советника по национальной безопасности и буду получать новые сведения по ходу расследования", - заявил Байден.
Флаги на Белом доме, а также на всех правительственных учреждениях в США и их зарубежных миссиях, будут приспущены до заката 6 апреля.
Как сообщили местные СМИ, подозреваемый в совершении атаки был 25-летний житель штата Индиана Ноа Грин. По данным полиции, он был последователем политического и религиозного движения "Нация ислама".
 
Инцидент у КПП КапитолияКапитолийДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:52У станции Новогиреево в Москве мужчина попал под поезд
12:43Правительство одобрило ужесточение наказания за нарушение ПДД
12:42Эрмитаж проверил подлинность изделий Фаберже
12:42В Крыму напомнили НАТО, чем заканчиваются войны против России
12:36В Минске ответили на слова Кравчука о зависимости политики
12:26В Междуреченске обрушилась часть стены в пристройке школы
12:23Помощника главы военной разведки Ирака пытались убить в Багдаде
12:22В Москве анонсировали рекордно ранний запуск проката велосипедов
12:17В Совфеде ответили Кравчуку, назвавшему Украину врагом России
12:13Житель Ногинска хотел отомстить бывшей жене, организовав убийство ее сына
12:11В Госдуме прокомментировали обстрел ЛНР украинскими силовиками
12:09Задержанного в Барнауле националиста арестовали на два месяца
12:04Зеленский упустил шанс урегулировать конфликт с ДНР и ЛНР, заявил Косачев
12:02В Британии семь человек умерли из-за тромбов после вакцины AstraZeneca
11:56Сын экс-канцлера Германии подал в суд на главу Минздрава
11:54В Москве за сутки госпитализировали почти 900 человек с коронавирусом
11:51В России ответили на подготовку Украины и НАТО к войне за Крым
11:30Крымский сенатор сравнил Украину с полигоном НАТО
11:24Минцифры исключило передачу данных россиян предустановленными сервисами
11:20В "Яндексе" и Mail.ru Group пояснили, какие данные получают трекеры
Лента новостейМолния