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Помощника главы военной разведки Ирака пытались убить в Багдаде
Помощника главы военной разведки Ирака пытались убить в Багдаде
Помощник главы военной разведки минобороны Ирака выжил в результате попытки покушения на него в Багдаде, сообщило в субботу агентство INA. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T12:23
2021-04-03T12:23
2021-04-03T12:23
дияла (мухафаза)
багдад (город)
ирак
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КАИР, 3 апр - РИА Новости. Помощник главы военной разведки минобороны Ирака выжил в результате попытки покушения на него в Багдаде, сообщило в субботу агентство INA."Помощник директора военной разведки МО Ирака Зейд аль-Магсуси спасся от попытки неизвестных убить его в Багдаде", - сообщило агентство со ссылкой на источник в органах безопасности.Инцидент произошел в районе моста Дияла на юге столицы.
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РИА Новости
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дияла (мухафаза), багдад (город), ирак, в мире