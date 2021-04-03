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Помощника главы военной разведки Ирака пытались убить в Багдаде
Помощника главы военной разведки Ирака пытались убить в Багдаде
Помощник главы военной разведки минобороны Ирака выжил в результате попытки покушения на него в Багдаде, сообщило в субботу агентство INA. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T12:23
2021-04-03T12:23
дияла (мухафаза)
багдад (город)
ирак
в мире
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КАИР, 3 апр - РИА Новости. Помощник главы военной разведки минобороны Ирака выжил в результате попытки покушения на него в Багдаде, сообщило в субботу агентство INA."Помощник директора военной разведки МО Ирака Зейд аль-Магсуси спасся от попытки неизвестных убить его в Багдаде", - сообщило агентство со ссылкой на источник в органах безопасности.Инцидент произошел в районе моста Дияла на юге столицы.
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дияла (мухафаза), багдад (город), ирак, в мире

Помощника главы военной разведки Ирака пытались убить в Багдаде

12:23 03.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкИрак. Город Багдад
Ирак. Город Багдад - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
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КАИР, 3 апр - РИА Новости. Помощник главы военной разведки минобороны Ирака выжил в результате попытки покушения на него в Багдаде, сообщило в субботу агентство INA.
"Помощник директора военной разведки МО Ирака Зейд аль-Магсуси спасся от попытки неизвестных убить его в Багдаде", - сообщило агентство со ссылкой на источник в органах безопасности.
Инцидент произошел в районе моста Дияла на юге столицы.
 
Дияла (мухафаза)Багдад (город)ИракВ мире
 
 
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