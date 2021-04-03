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Помощника главы военной разведки Ирака пытались убить в Багдаде

Помощника главы военной разведки Ирака пытались убить в Багдаде

Помощник главы военной разведки минобороны Ирака выжил в результате попытки покушения на него в Багдаде, сообщило в субботу агентство INA. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T12:23

2021-04-03T12:23

2021-04-03T12:23

дияла (мухафаза)

багдад (город)

ирак

в мире

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КАИР, 3 апр - РИА Новости. Помощник главы военной разведки минобороны Ирака выжил в результате попытки покушения на него в Багдаде, сообщило в субботу агентство INA."Помощник директора военной разведки МО Ирака Зейд аль-Магсуси спасся от попытки неизвестных убить его в Багдаде", - сообщило агентство со ссылкой на источник в органах безопасности.Инцидент произошел в районе моста Дияла на юге столицы.

дияла (мухафаза)

багдад (город)

ирак

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2021

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дияла (мухафаза), багдад (город), ирак, в мире