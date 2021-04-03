https://ria.ru/20210403/ingushetiya-1604089938.html

В Ингушетии подростка ранили при перестрелке

В Ингушетии подростка ранили при перестрелке

Подростка случайно ранили во время перестрелки в Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T14:37

2021-04-03T14:37

2021-04-03T14:37

республика ингушетия

малгобекский район

происшествия

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НАЛЬЧИК, 3 апр – РИА Новости. Подростка случайно ранили во время перестрелки в Ингушетии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."В селении Верхние Ачалуки в Малгобекском районе произошел конфликт на бытовой почве, участники которого открыли стрельбу. В результате случайное ранение получил 15-летний местный житель", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что подросток госпитализирован, ранивший его мужчина задержан.

https://ria.ru/20210323/pogibli-1602413196.html

республика ингушетия

малгобекский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика ингушетия, малгобекский район, происшествия