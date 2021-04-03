https://ria.ru/20210403/imunitet-1604064013.html
Врач назвал сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Врач назвал сроки достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России может быть сформирован уже через два-три месяца, рассказал в интервью РИА Новости основатель частной... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T09:14
2021-04-03T09:14
2021-04-03T09:14
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России может быть сформирован уже через два-три месяца, рассказал в интервью РИА Новости основатель частной медицинской сети "Инвитро", врач-реаниматолог Александр Островский."В целом, уровень иммунизации в России уже довольно высокий, коллективный иммунитет почти сформировался, и от заветных 60% нас отделяет пара-тройка месяцев", - сказал он.Островский отметил, что вакцинация проходит в стране не очень активно."Для популяризации вакцинации в том числе, мне кажется, нужно снять часть юридических ограничений для клиник по требованиям к допуску к вакцинации. Эти требования существуют уже много лет: для того чтобы вакцинировать, клиника должна получить специальную лицензию, иметь дополнительное помещение, содержать дополнительного врача, поэтому это невозможно сделать широко", - добавил он."Инвитро" приступила к вакцинации населения в Москве 19 января. Вакцина для пациентов предоставляется бесплатно, отдельная плата взимается за осмотр врача и услугу внутримышечного введения вакцины. Вакцина от коронавируса "Спутник V" предоставляется частным клиникам города департаментом здравоохранения Москвы.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 5 апреля в 10.00 мск.
https://ria.ru/20210402/koronavirus-1604020916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России может быть сформирован уже через два-три месяца, рассказал в интервью РИА Новости основатель частной медицинской сети "Инвитро", врач-реаниматолог Александр Островский.
"В целом, уровень иммунизации в России уже довольно высокий, коллективный иммунитет почти сформировался, и от заветных 60% нас отделяет пара-тройка месяцев", - сказал он.
Островский отметил, что вакцинация проходит в стране не очень активно.
"Для популяризации вакцинации в том числе, мне кажется, нужно снять часть юридических ограничений для клиник по требованиям к допуску к вакцинации. Эти требования существуют уже много лет: для того чтобы вакцинировать, клиника должна получить специальную лицензию, иметь дополнительное помещение, содержать дополнительного врача, поэтому это невозможно сделать широко", - добавил он.
"Инвитро" приступила к вакцинации населения в Москве
19 января. Вакцина для пациентов предоставляется бесплатно, отдельная плата взимается за осмотр врача и услугу внутримышечного введения вакцины. Вакцина от коронавируса "Спутник V" предоставляется частным клиникам города департаментом здравоохранения Москвы.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 5 апреля в 10.00 мск.