https://ria.ru/20210403/imperiya-1604018323.html

"Гибель империи" — назад в прошлое, чтобы не повторилось в будущем

"Гибель империи" — назад в прошлое, чтобы не повторилось в будущем

Как бы ни обострялась внешняя ситуация, как бы ни менялся мир вокруг нас и мы сами, есть вечные истины — в том числе и в истории: РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T08:00

2021-04-03T08:00

2021-04-03T07:56

карл фон клаузевиц

митрополит тихон (шевкунов)

российская империя

григорий распутин

русская православная церковь

ссср

авторы

мнение - авторы

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Как бы ни обострялась внешняя ситуация, как бы ни менялся мир вокруг нас и мы сами, есть вечные истины — в том числе и в истории:Этим словам великого немецкого военного теоретика Карла фон Клаузевица уже двести лет, но они всегда актуальны. И две наши национальные катастрофы, случившиеся в XX веке, лишь подтвердили эту банальную истину. Однако хорошо ли мы выучили их уроки?Телеканал "Россия 24" уже вторую неделю показывает документальный сериал "Гибель империи. Российский урок" — авторский проект митрополита Псковского и Порховского Тихона. Уже вышло десять серий — более половины 18-серийного проекта. Владыка не просто один из самых любимых православным народом пастырей, но и серьезный, даже не общественный, а государственный деятель (кто сказал, что ими могут быть только чиновники или депутаты?). Кроме своего главного, монашеского и священнического служения в РПЦ, он занимается самыми разными важными для сбережения русского народа и его государства вопросами. От культуры (и не только в качестве главы патриаршего совета по культуре) до борьбы с алкоголизмом (например, он возглавляет общественный совет Росалкогольрегулирования), от исторического просвещения (многолетний мультимедийный и выставочный проект "Россия. Моя история") до борьбы с абортами.Тема нынешнего фильма неслучайна для митрополита — еще в 2008-м вышла его первая "Гибель империи" ("Византийский урок"), посвященная Второму Риму, великой православной империи, наследником которой стала Россия. Причем русская империя погибла как раз в тот момент, когда она была как никогда близка к тому, чтобы стать и географическим наследником ромеев — водрузить крест на Святой Софии, овладеть Константинополем. Споры о том, что же погубило Российскую империю, продолжаются и сегодня — но без согласия насчет главных причин той катастрофы мы не будем защищены от ее повторения в будущем.Более того — бесконечные наведенные споры "белых" и "красных" производят все более отталкивающий и вредный эффект, становятся похожи на манипуляцию с негодными средствами, на сознательную спецоперацию по расколу общества. Безумные антисоветчики и слепые апологеты СССР, обличители "кровавого царского режима" и зацикленные антикоммунисты — все вместе они корежат не только нашу историю, но и как будто сознательно подрывают все попытки формирования, воссоздания народного единства, все усилия власти по объединению общества вокруг национальных ценностей, противоречат стремлению самого народа к общности и солидарности.Поэтому так важно то, что митрополит Тихон предлагает совсем другое измерение событий 1917 года, способное охладить оба сталкиваемых лоб в лоб лагеря. Царскую Россию погубили не красные — ее погубило прогрессивное, передовое, европейски ориентированное общество (образованное и богатое). Лучшие люди, мечтавшие о "свободной России" и ненавидевшие власть всеми фибрами своей души, — именно они открыли ящик Пандоры и ввергли страну в смуту и хаос. Россию погубил Февраль — а не Октябрь, ставший лишь его следствием. Именно предательство части элит — а передовая общественность сама была частью элиты и сагитировала определенную часть царской бюрократии — и стало причиной краха России и последующей гражданской войны. И ее поражения в войне мировой — тогда, когда победа в ней действительно уже была близка.Обо всем этом владыка Тихон и рассказывает в своем фильме — с цифрами и фактами, с воспоминаниями современников и цитатами. Много говорится и о подрывной деятельности Запада — причем как противников, Германии и Австро-Венгрии, так и союзников, в первую очередь Великобритании. Да, Февраль стал следствием заговора, в котором активнейшую роль играл наш союзник — руководствуясь как нежеланием отдавать России контроль над проливами, так и страхами перед мифической угрозой сепаратного мира царя с кайзером. Но никакие внешние усилия не могли бы привести к перевороту, названному революцией, если бы не гниль в собственном доме.И прогнил не Николай Второй, не русское правительство, не отечественное служивое сословие в широком смысле этого слова — прогнило то, что считало себя солью земли, лучшими, прогрессивными людьми. Немалая часть российской элиты, интеллигенции мечтала о сокрушении монархии и лично императора — и годами активно работала на это. Нет, речь не о большевиках и эсерах, открыто провозглашавших свои цели и почти не скрывавших своих методов. Речь о кадетах (партии профессуры, адвокатов и журналистов) — и о множестве близких им по духу представителей других вполне буржуазных партий и сил, объединившихся в 1915 году в Думе в "Прогрессивный блок". Они занимались не просто сознательной дискредитацией власти — они сочиняли и распространяли откровенно клеветнические байки про императорскую семью и власть в целом, причем делали это в ходе войны, то есть в ситуации, когда все внимание и силы страны (и власти, и народа) были сосредоточены на фронте.Разве что не призывали к убийству царя — хотя накануне, и в ходе Первой русской революции 1905 года, передовая общественность фактически поддерживала революционный террор. Вместо царя в декабре 1916-го они убили Григория Распутина — что, по сути, и стало прологом февральского переворота. Именно в заговоре против демонизированного Распутина и сложился союз части высшей аристократии, капитала, думской оппозиции (причем даже ее патриотической, правой части, поверившей в фейки про желание царской семьи и "старца" пойти на сепаратный мир с немцами) и английской разведки.Вскоре русского царя и главнокомандующего предали и свергли — и к власти пришли богатые и либерально ориентированные представители "передовой общественности". Показавшие себя абсолютно некомпетентными, недалекими и безответственными людьми — в итоге страна рухнула в смуту и гражданскую войну, проиграв при этом и практически выигранную войну мировую. Большевики (как самая радикальная часть и нелюбимый ребенок все той же "передовой общественности") смогли взять власть лишь в результате реакции потерявшего голову (и в прямом, и в переносном смысле) народа на бездарность, предательство и слабость самозванных либеральных правителей — но это уже другая история. Митрополит Тихон рассказал о главных причинах русской катастрофы 1917-го — о Феврале.По хорошему счету, "Гибель империи. Российские уроки" нужно показывать в прайм-тайм сразу по двум главным телеканалам — потому что у него есть две важнейшие функции.Первая образовательная, просветительская — если наше общество и наши дети поймут то, о чем говорится в фильме, у них появится цельное представление о том, какой была Россия накануне революции (а митрополит Тихон много говорит и о силе и траектории движения империи), и о том, почему она упала в пропасть. А знание и понимание уроков своей истории — удел сильного и уверенного в своем будущем народа.С этим напрямую связано и второе значение фильма — предостережение. Нет, это не примитивные параллели с днем сегодняшним, это предостережение всем нам насчет того, чтобы ни в коем случае не повторить ошибок прошлого. Оно адресовано всем — и власти, и элите, и народу в целом. И конечно, особенно тем, кто считает себя прогрессивной общественностью, обличающей реальные и выдуманные пороки других, мечтающим о новой, "мирной" революции.Признают ли они, что больны чужебесием (подражанием чужим ценностям и укладам — при полном незнании своих), что повторяют те же ошибки, что их идейные предшественники, что не приемлют не власти, а собственного (ну или считающегося таковым) народа? Ответ даст только будущее — но им дали такой шанс. А вот шанса снова устроить гибель империи (возрождаемой, как всегда это происходит в России) у них точно не будет. Потому что мы — и власть, и народ — выучим уроки своей истории.

https://ria.ru/20210325/film-1602805119.html

https://ria.ru/20210324/film-1602725709.html

https://radiosputnik.ria.ru/20190927/1559181786.html

https://ria.ru/20200717/1574490498.html

российская империя

ссср

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

карл фон клаузевиц , митрополит тихон (шевкунов), российская империя, григорий распутин, русская православная церковь, ссср, авторы, мнение - авторы