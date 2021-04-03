https://ria.ru/20210403/immunitet-1604110052.html

Роспотребнадзор: привитым "Эпиваккороной" нужны особые тесты на антитела

Роспотребнадзор: привитым "Эпиваккороной" нужны особые тесты на антитела

Не все тест-системы могут выявить антитела к коронавирусной инфекции после вакцинации "ЭпиВакКороной", специальные тесты, способные определить иммунитет после... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-03T18:29

2021-04-03T18:29

2021-04-04T00:16

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

вакцинация

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Не все тест-системы могут выявить антитела к коронавирусной инфекции после вакцинации "ЭпиВакКороной", специальные тесты, способные определить иммунитет после прививки, поставляются во все регионы, где прививаются данной вакциной, сообщил Роспотребнадзор.По данным на сайте федеральной службы, большинство тестов определяют широкий спектр антител к различным участкам оболочечного белка S коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно для выявления небольшого пула ключевых антител, которые образуются после вакцинации "ЭпиВакКороной"."Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых "ЭпиВакКороной"... Для оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины иммунитета необходимо использовать специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор"... Эти... тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной "ЭпиВакКорона", - сообщается на сайте федеральной службы.Как отмечается на сайте Роспотребнадзора, после вакцинации "ЭпиВакКороной" индуцируются антитела к функционально значимыми в жизненном цикле вируса участкам оболочечного белка S. При этом иммунная система никак не обременяется выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с вирусом.

https://ria.ru/20210402/koronavirus-1603953158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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