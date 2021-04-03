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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210403/immunitet-1604110052.html
Роспотребнадзор: привитым "Эпиваккороной" нужны особые тесты на антитела
Роспотребнадзор: привитым "Эпиваккороной" нужны особые тесты на антитела
Не все тест-системы могут выявить антитела к коронавирусной инфекции после вакцинации "ЭпиВакКороной", специальные тесты, способные определить иммунитет после... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-03T18:29
2021-04-04T00:16
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вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
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коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Не все тест-системы могут выявить антитела к коронавирусной инфекции после вакцинации "ЭпиВакКороной", специальные тесты, способные определить иммунитет после прививки, поставляются во все регионы, где прививаются данной вакциной, сообщил Роспотребнадзор.По данным на сайте федеральной службы, большинство тестов определяют широкий спектр антител к различным участкам оболочечного белка S коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно для выявления небольшого пула ключевых антител, которые образуются после вакцинации "ЭпиВакКороной"."Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых "ЭпиВакКороной"... Для оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины иммунитета необходимо использовать специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор"... Эти... тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной "ЭпиВакКорона", - сообщается на сайте федеральной службы.Как отмечается на сайте Роспотребнадзора, после вакцинации "ЭпиВакКороной" индуцируются антитела к функционально значимыми в жизненном цикле вируса участкам оболочечного белка S. При этом иммунная система никак не обременяется выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с вирусом.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация, общество

Роспотребнадзор: привитым "Эпиваккороной" нужны особые тесты на антитела

18:29 03.04.2021 (обновлено: 00:16 04.04.2021)
 
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Информация о вакцинации от COVID-19, которая проводится в центре госуслуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Не все тест-системы могут выявить антитела к коронавирусной инфекции после вакцинации "ЭпиВакКороной", специальные тесты, способные определить иммунитет после прививки, поставляются во все регионы, где прививаются данной вакциной, сообщил Роспотребнадзор.
По данным на сайте федеральной службы, большинство тестов определяют широкий спектр антител к различным участкам оболочечного белка S коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно для выявления небольшого пула ключевых антител, которые образуются после вакцинации "ЭпиВакКороной".
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"Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых "ЭпиВакКороной"... Для оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины иммунитета необходимо использовать специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор"... Эти... тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения вакциной "ЭпиВакКорона", - сообщается на сайте федеральной службы.
Как отмечается на сайте Роспотребнадзора, после вакцинации "ЭпиВакКороной" индуцируются антитела к функционально значимыми в жизненном цикле вируса участкам оболочечного белка S. При этом иммунная система никак не обременяется выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с вирусом.
 
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