https://ria.ru/20210403/granata-1604112001.html

Во Франции ребенок нашел в саду гранату времен Первой мировой войны

Во Франции ребенок нашел в саду гранату времен Первой мировой войны

Восьмилетий ребенок нашел в своем саду в коммуне Тассан ля Деми-Люн недалеко от французского Лиона гранату времен Первой мировой войны, обезвреживать ее прибыли РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T18:55

2021-04-03T18:55

2021-04-03T18:55

франция

лион

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/111864/38/1118643845_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_cae781bc8600f549241c77c4dc3a636d.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Восьмилетий ребенок нашел в своем саду в коммуне Тассан ля Деми-Люн недалеко от французского Лиона гранату времен Первой мировой войны, обезвреживать ее прибыли саперы, пишет газета Progres.Ребенок играл в саду со своими братьями, когда нашел в земле гранату."Несмотря на свой возраст, он сразу сказал своим братьям, что нужно быть аккуратными и отойти, потому что это похоже на гранату. После этого он рассказал мне, и я вызвал жандармов", - рассказал газете отец мальчика.Периметр в несколько десятков метров был оцеплен до прибытия команды саперов, которые впоследствии вывезли гранату с территории по соображениям безопасности.Специалисты сообщили, что это граната времен Первой мировой войны, однако, по их словам, на территории сада она, скорее всего, оказалась при возведении насыпи, пишет издание.

https://ria.ru/20210301/mina-1599439960.html

франция

лион

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, лион, в мире