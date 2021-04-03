Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210403/granata-1604112001.html
Во Франции ребенок нашел в саду гранату времен Первой мировой войны
Во Франции ребенок нашел в саду гранату времен Первой мировой войны
Восьмилетий ребенок нашел в своем саду в коммуне Тассан ля Деми-Люн недалеко от французского Лиона гранату времен Первой мировой войны, обезвреживать ее прибыли РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T18:55
2021-04-03T18:55
франция
лион
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/111864/38/1118643845_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_cae781bc8600f549241c77c4dc3a636d.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Восьмилетий ребенок нашел в своем саду в коммуне Тассан ля Деми-Люн недалеко от французского Лиона гранату времен Первой мировой войны, обезвреживать ее прибыли саперы, пишет газета Progres.Ребенок играл в саду со своими братьями, когда нашел в земле гранату."Несмотря на свой возраст, он сразу сказал своим братьям, что нужно быть аккуратными и отойти, потому что это похоже на гранату. После этого он рассказал мне, и я вызвал жандармов", - рассказал газете отец мальчика.Периметр в несколько десятков метров был оцеплен до прибытия команды саперов, которые впоследствии вывезли гранату с территории по соображениям безопасности.Специалисты сообщили, что это граната времен Первой мировой войны, однако, по их словам, на территории сада она, скорее всего, оказалась при возведении насыпи, пишет издание.
https://ria.ru/20210301/mina-1599439960.html
франция
лион
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/111864/38/1118643845_73:0:1928:1391_1920x0_80_0_0_a39fa532e5314319a25b7ff9861e4093.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франция, лион, в мире

Во Франции ребенок нашел в саду гранату времен Первой мировой войны

18:55 03.04.2021
 
© AP Photo / Michel EulerМашины французской полиции
Машины французской полиции - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© AP Photo / Michel Euler
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Восьмилетий ребенок нашел в своем саду в коммуне Тассан ля Деми-Люн недалеко от французского Лиона гранату времен Первой мировой войны, обезвреживать ее прибыли саперы, пишет газета Progres.
Ребенок играл в саду со своими братьями, когда нашел в земле гранату.
"Несмотря на свой возраст, он сразу сказал своим братьям, что нужно быть аккуратными и отойти, потому что это похоже на гранату. После этого он рассказал мне, и я вызвал жандармов", - рассказал газете отец мальчика.
Периметр в несколько десятков метров был оцеплен до прибытия команды саперов, которые впоследствии вывезли гранату с территории по соображениям безопасности.
Специалисты сообщили, что это граната времен Первой мировой войны, однако, по их словам, на территории сада она, скорее всего, оказалась при возведении насыпи, пишет издание.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 14:39
В Калининградской области дети нашли более 20 снарядов времен войны
 
ФранцияЛионВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28"Застава Ильича" и "Асса" вошли в коллекцию Роттердамского кинофестиваля
04:03Эксперт спрогнозировал главные схемы интернет-мошенников в 2021 году
03:59В Кургане ликвидировали открытое горение на пилораме
03:32СМИ: сбивший полицейских у Капитолия страдал от галлюцинаций и паранойи
03:12В Кургане локализовали пожар на пилораме
03:07Кинолог рассказал, как развеселить тоскующую собаку
03:04В Кургане загорелась пилорама
02:25Спецназовец рассказал о штурме дома Барданова, стрелявшего в Мытищах
02:21Дочь Заворотнюк обратилась к матери
02:17Аналитик рассказал, как защитить и преумножить сбережения в рублях
02:11Эксперт напомнил о наказании за грязные номера на автомобиле
02:06В США ушел с молотка картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года
02:01В Нижнем Новгороде потушили пожар в ангарах с макулатурой
02:00В Алабаме не менее пяти человек пострадали при стрельбе у бара
01:53Умер актер Артем Тынкасов
01:36Брат короля Иордании заявил, что он под домашним арестом и лишен охраны
01:16Финансист назвал защиту от падения валют
01:07В Сирии испытали уникальный метод наведения ударных беспилотников
01:03Источник: на МКС загерметизировали еще три возможных места утечки воздуха
01:01Слуцкий прокомментировал гибель ребенка в ДНР
Лента новостейМолния