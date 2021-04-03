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Во Франции ребенок нашел в саду гранату времен Первой мировой войны
Во Франции ребенок нашел в саду гранату времен Первой мировой войны
Восьмилетий ребенок нашел в своем саду в коммуне Тассан ля Деми-Люн недалеко от французского Лиона гранату времен Первой мировой войны, обезвреживать ее прибыли РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T18:55
2021-04-03T18:55
2021-04-03T18:55
франция
лион
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Восьмилетий ребенок нашел в своем саду в коммуне Тассан ля Деми-Люн недалеко от французского Лиона гранату времен Первой мировой войны, обезвреживать ее прибыли саперы, пишет газета Progres.Ребенок играл в саду со своими братьями, когда нашел в земле гранату."Несмотря на свой возраст, он сразу сказал своим братьям, что нужно быть аккуратными и отойти, потому что это похоже на гранату. После этого он рассказал мне, и я вызвал жандармов", - рассказал газете отец мальчика.Периметр в несколько десятков метров был оцеплен до прибытия команды саперов, которые впоследствии вывезли гранату с территории по соображениям безопасности.Специалисты сообщили, что это граната времен Первой мировой войны, однако, по их словам, на территории сада она, скорее всего, оказалась при возведении насыпи, пишет издание.
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франция, лион, в мире
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Восьмилетий ребенок нашел в своем саду в коммуне Тассан ля Деми-Люн недалеко от французского Лиона
гранату времен Первой мировой войны, обезвреживать ее прибыли саперы, пишет газета Progres
.
Ребенок играл в саду со своими братьями, когда нашел в земле гранату.
"Несмотря на свой возраст, он сразу сказал своим братьям, что нужно быть аккуратными и отойти, потому что это похоже на гранату. После этого он рассказал мне, и я вызвал жандармов", - рассказал газете отец мальчика.
Периметр в несколько десятков метров был оцеплен до прибытия команды саперов, которые впоследствии вывезли гранату с территории по соображениям безопасности.
Специалисты сообщили, что это граната времен Первой мировой войны, однако, по их словам, на территории сада она, скорее всего, оказалась при возведении насыпи, пишет издание.