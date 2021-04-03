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В Саратове неизвестный бросил светошумовую гранату из окна машины
В Саратове неизвестный бросил светошумовую гранату из окна машины
Неизвестный на улице в Саратове выкинул из машины предмет, похожий на страйкбольную гранату, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили РИА Новости РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T16:19
2021-04-03T16:19
николай бондаренко
ленинский район
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 3 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Неизвестный на улице в Саратове выкинул из машины предмет, похожий на страйкбольную гранату, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД."По линии "02" поступило сообщение о том, что на улице Тархова из проезжающей машины неизвестный выкинул предмет, похожий на страйкбольную гранату. На место происшествия незамедлительно были направлена следственно-оперативная группа, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, никто не пострадал", - сказала собеседница агентства.Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что хлопок произошел в субботу у офиса управляющей компании "Красная" в Ленинском районе Саратова, когда там собралась группа жильцов обслуживаемых домов."Около 13.30 (12.30 мск) поступило сообщение о том, что в сторону группы из семи-восьми молодых людей, находившихся у офиса УК "Красная" на улице Тархова, из проезжавшего внедорожника была брошена граната, предположительно, светошумовая для пейнтбола, после чего произошел хлопок. Жертв и разрушений нет", - сказал собеседник агентства.Учредителем и директором УК "Красная" являлся депутат саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который с 2017 году покинул пост руководителя организации, а затем спустя два года вышел из состава ее учредителей.
https://ria.ru/20210402/vzryvchatka-1604001674.html
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николай бондаренко, ленинский район, саратов, происшествия

В Саратове неизвестный бросил светошумовую гранату из окна машины

16:19 03.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 3 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Неизвестный на улице в Саратове выкинул из машины предмет, похожий на страйкбольную гранату, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
"По линии "02" поступило сообщение о том, что на улице Тархова из проезжающей машины неизвестный выкинул предмет, похожий на страйкбольную гранату. На место происшествия незамедлительно были направлена следственно-оперативная группа, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, никто не пострадал", - сказала собеседница агентства.
Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что хлопок произошел в субботу у офиса управляющей компании "Красная" в Ленинском районе Саратова, когда там собралась группа жильцов обслуживаемых домов.
"Около 13.30 (12.30 мск) поступило сообщение о том, что в сторону группы из семи-восьми молодых людей, находившихся у офиса УК "Красная" на улице Тархова, из проезжавшего внедорожника была брошена граната, предположительно, светошумовая для пейнтбола, после чего произошел хлопок. Жертв и разрушений нет", - сказал собеседник агентства.
Учредителем и директором УК "Красная" являлся депутат саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который с 2017 году покинул пост руководителя организации, а затем спустя два года вышел из состава ее учредителей.
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Николай БондаренкоЛенинский районСаратовПроисшествия
 
 
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