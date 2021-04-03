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Назван худший способ употребления яиц
Назван худший способ употребления яиц
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург назвал в эфире телеканала "Россия" самый вредный вариант употребления яиц. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T04:23
2021-04-03T07:31
михаил гинзбург
здоровье
общество
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург назвал в эфире телеканала "Россия" самый вредный вариант употребления яиц. "Любая колбаса, обжаренная вместе с яйцами, не добавляет этому блюду пользы, а наоборот – делает его вредным, а для некоторых групп населения особо вредным", - предупредил врач.По его словам, существуют исследования, результаты которых свидетельствуют о том, что употребление вместе с яйцами жареного красного мяса в размере 50 граммов в день значительно повышает риск развития рака поджелудочной железы и толстой кишки, а также ускоряет течение атеросклероза."По крайней мере, регулярно ни в коем случае нельзя этого делать", - предупредил Гинзбург.Диетолог добавил, что на его взгляд самым полезным вариантом употребления этого продукта являются яйца пашот.
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михаил гинзбург, здоровье, общество

Назван худший способ употребления яиц

04:23 03.04.2021 (обновлено: 07:31 03.04.2021)
 
© Pixabay / Pixabay / safran7 Яичница
Яичница - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© Pixabay / Pixabay / safran7
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург назвал в эфире телеканала "Россия" самый вредный вариант употребления яиц.
"Любая колбаса, обжаренная вместе с яйцами, не добавляет этому блюду пользы, а наоборот – делает его вредным, а для некоторых групп населения особо вредным", - предупредил врач.
По его словам, существуют исследования, результаты которых свидетельствуют о том, что употребление вместе с яйцами жареного красного мяса в размере 50 граммов в день значительно повышает риск развития рака поджелудочной железы и толстой кишки, а также ускоряет течение атеросклероза.
"По крайней мере, регулярно ни в коем случае нельзя этого делать", - предупредил Гинзбург.
Диетолог добавил, что на его взгляд самым полезным вариантом употребления этого продукта являются яйца пашот.
Яйца - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 19:06
Что скрывают яйца: все о пользе и вреде для организма женщин и мужчин
 
Михаил ГинзбургЗдоровьеОбщество
 
 
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