https://ria.ru/20210403/ginzburg-1604056330.html

Назван худший способ употребления яиц

Назван худший способ употребления яиц

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург назвал в эфире телеканала "Россия" самый вредный вариант употребления яиц. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T04:23

2021-04-03T04:23

2021-04-03T07:31

михаил гинзбург

здоровье

общество

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург назвал в эфире телеканала "Россия" самый вредный вариант употребления яиц. "Любая колбаса, обжаренная вместе с яйцами, не добавляет этому блюду пользы, а наоборот – делает его вредным, а для некоторых групп населения особо вредным", - предупредил врач.По его словам, существуют исследования, результаты которых свидетельствуют о том, что употребление вместе с яйцами жареного красного мяса в размере 50 граммов в день значительно повышает риск развития рака поджелудочной железы и толстой кишки, а также ускоряет течение атеросклероза."По крайней мере, регулярно ни в коем случае нельзя этого делать", - предупредил Гинзбург.Диетолог добавил, что на его взгляд самым полезным вариантом употребления этого продукта являются яйца пашот.

https://ria.ru/20210318/yaytsa-1601870491.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил гинзбург, здоровье, общество