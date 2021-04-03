Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210403/germaniya-1604095561.html
Министр обороны ФРГ объяснила высокие военные расходы действиями России
Министр обороны ФРГ объяснила высокие военные расходы действиями России
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland заявила, что необходимость Германии инвестировать в... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T15:47
2021-04-03T16:45
аннегрет крамп-карренбауэр
минобороны германии
нато
москва
германия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588633757_0:111:1840:1146_1920x0_80_0_0_612cbc88a1920ea04c7bc17cd1830657.jpg
БЕРЛИН, 3 апр — РИА Новости. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland заявила, что необходимость Германии инвестировать в безопасность якобы обусловлена в том числе действиями России.Чиновница отметила, что высокие расходы на вооружение важны для самой Германии, и речь никогда не шла о том, чтобы, например, "оказать услугу США"."Мы должны позаботиться о собственной безопасности. Вызовы растут — с новыми технологиями, в виде гибридных угроз, но также и на региональном уровне, например, с учетом поведения России", — сказала министр.По ее словам, "гибридная угроза" — самая большая. Германия, утверждает Крамп-Карренбауэр, особенно часто "находится в центре атак, которые могут быть связаны с Россией".Ранее в НАТО обвинили Россию в "агрессивном поведении" и заявили о необходимости сдерживать действия Москвы. В МИД заявляли, что Москва будет учитывать настрой альянса в своем внешнеполитическом и военном планировании. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Запад не раз обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили.
https://ria.ru/20210402/donbass-1604032202.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210329/voz-1603353409.html
москва
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588633757_178:0:1821:1232_1920x0_80_0_0_c037d3e3fafb20e51b60558819ff0afb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аннегрет крамп-карренбауэр, минобороны германии, нато, москва, германия, сша

Министр обороны ФРГ объяснила высокие военные расходы действиями России

15:47 03.04.2021 (обновлено: 16:45 03.04.2021)
 
© AP Photo / dpa /Kay NietfeldМинистр Обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр на пресс-конференции, посвященной реформе командования спецназом (KSK)
Министр Обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр на пресс-конференции, посвященной реформе командования спецназом (KSK) - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© AP Photo / dpa /Kay Nietfeld
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 апр — РИА Новости. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland заявила, что необходимость Германии инвестировать в безопасность якобы обусловлена в том числе действиями России.
Чиновница отметила, что высокие расходы на вооружение важны для самой Германии, и речь никогда не шла о том, чтобы, например, "оказать услугу США".
Военнослужащий ВСУ на востоке Украины. 26 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
Вчера, 20:28
Германия призвала к деэскалации конфликта в Донбассе
"Мы должны позаботиться о собственной безопасности. Вызовы растут — с новыми технологиями, в виде гибридных угроз, но также и на региональном уровне, например, с учетом поведения России", — сказала министр.
По ее словам, "гибридная угроза" — самая большая. Германия, утверждает Крамп-Карренбауэр, особенно часто "находится в центре атак, которые могут быть связаны с Россией".
Ранее в НАТО обвинили Россию в "агрессивном поведении" и заявили о необходимости сдерживать действия Москвы. В МИД заявляли, что Москва будет учитывать настрой альянса в своем внешнеполитическом и военном планировании. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Запад не раз обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили.
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 18:51
В Германии признали "финансовую брешь" у ВОЗ и попросили помощи России
 
Аннегрет Крамп-КарренбауэрМинобороны ГерманииНАТОМоскваГерманияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28"Застава Ильича" и "Асса" вошли в коллекцию Роттердамского кинофестиваля
04:03Эксперт спрогнозировал главные схемы интернет-мошенников в 2021 году
03:59В Кургане ликвидировали открытое горение на пилораме
03:32СМИ: сбивший полицейских у Капитолия страдал от галлюцинаций и паранойи
03:12В Кургане локализовали пожар на пилораме
03:07Кинолог рассказал, как развеселить тоскующую собаку
03:04В Кургане загорелась пилорама
02:25Спецназовец рассказал о штурме дома Барданова, стрелявшего в Мытищах
02:21Дочь Заворотнюк обратилась к матери
02:17Аналитик рассказал, как защитить и преумножить сбережения в рублях
02:11Эксперт напомнил о наказании за грязные номера на автомобиле
02:06В США ушел с молотка картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года
02:01В Нижнем Новгороде потушили пожар в ангарах с макулатурой
02:00В Алабаме не менее пяти человек пострадали при стрельбе у бара
01:53Умер актер Артем Тынкасов
01:36Брат короля Иордании заявил, что он под домашним арестом и лишен охраны
01:16Финансист назвал защиту от падения валют
01:07В Сирии испытали уникальный метод наведения ударных беспилотников
01:03Источник: на МКС загерметизировали еще три возможных места утечки воздуха
01:01Слуцкий прокомментировал гибель ребенка в ДНР
Лента новостейМолния