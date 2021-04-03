https://ria.ru/20210403/germaniya-1604095561.html

Министр обороны ФРГ объяснила высокие военные расходы действиями России

Министр обороны ФРГ объяснила высокие военные расходы действиями России

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland заявила, что необходимость Германии инвестировать в... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T15:47

2021-04-03T15:47

2021-04-03T16:45

аннегрет крамп-карренбауэр

минобороны германии

нато

москва

германия

сша

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БЕРЛИН, 3 апр — РИА Новости. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland заявила, что необходимость Германии инвестировать в безопасность якобы обусловлена в том числе действиями России.Чиновница отметила, что высокие расходы на вооружение важны для самой Германии, и речь никогда не шла о том, чтобы, например, "оказать услугу США"."Мы должны позаботиться о собственной безопасности. Вызовы растут — с новыми технологиями, в виде гибридных угроз, но также и на региональном уровне, например, с учетом поведения России", — сказала министр.По ее словам, "гибридная угроза" — самая большая. Германия, утверждает Крамп-Карренбауэр, особенно часто "находится в центре атак, которые могут быть связаны с Россией".Ранее в НАТО обвинили Россию в "агрессивном поведении" и заявили о необходимости сдерживать действия Москвы. В МИД заявляли, что Москва будет учитывать настрой альянса в своем внешнеполитическом и военном планировании. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Запад не раз обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили.

https://ria.ru/20210402/donbass-1604032202.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210329/voz-1603353409.html

москва

германия

сша

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аннегрет крамп-карренбауэр, минобороны германии, нато, москва, германия, сша