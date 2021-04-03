Министр обороны ФРГ объяснила высокие военные расходы действиями России
15:47 03.04.2021 (обновлено: 16:45 03.04.2021)
© AP Photo / dpa /Kay NietfeldМинистр Обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр на пресс-конференции, посвященной реформе командования спецназом (KSK)
© AP Photo / dpa /Kay Nietfeld
БЕРЛИН, 3 апр — РИА Новости. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland заявила, что необходимость Германии инвестировать в безопасность якобы обусловлена в том числе действиями России.
Чиновница отметила, что высокие расходы на вооружение важны для самой Германии, и речь никогда не шла о том, чтобы, например, "оказать услугу США".
"Мы должны позаботиться о собственной безопасности. Вызовы растут — с новыми технологиями, в виде гибридных угроз, но также и на региональном уровне, например, с учетом поведения России", — сказала министр.
По ее словам, "гибридная угроза" — самая большая. Германия, утверждает Крамп-Карренбауэр, особенно часто "находится в центре атак, которые могут быть связаны с Россией".
Ранее в НАТО обвинили Россию в "агрессивном поведении" и заявили о необходимости сдерживать действия Москвы. В МИД заявляли, что Москва будет учитывать настрой альянса в своем внешнеполитическом и военном планировании. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Запад не раз обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили.