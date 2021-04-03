https://ria.ru/20210403/germaniya-1604076912.html
Сын экс-канцлера Германии подал в суд на главу Минздрава
Сын экс-канцлера Германии подал в суд на главу Минздрава
Вальтер Коль, сын экс-канцлера Германии Гельмута Коля (занимал этот пост с 1982 по 1998 годы), подал иск против министра здравоохранения Йенса Шпана из-за... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T11:56
2021-04-03T11:56
2021-04-03T11:56
вальтер коль
йенс шпан
гельмут коль
бонн
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149717/24/1497172416_0:171:3034:1878_1920x0_80_0_0_00ac6463a125f40b69f7a3eb92e7f791.jpg
БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Вальтер Коль, сын экс-канцлера Германии Гельмута Коля (занимал этот пост с 1982 по 1998 годы), подал иск против министра здравоохранения Йенса Шпана из-за неоплаченного счета на поставку защитных масок, сообщил таблоид Bild.По его данным, иск подан в суд в Бонне, речь идет о сумме около 5,5 миллиона евро. Согласно изданию, весной 2020 года фирма Вальтера Коля Kohl Consult приняла участие в тендере немецкого министерства и получила заказ на поставку миллиона масок типа FFP2 по цене 4,5 евро за единицу. Однако в конечном итоге минздрав не оплатил счет за маски, указывает газета.По словам Коля, возглавляемое Шпаном министерство "внезапно" заявило, что маски не водонепроницаемые, хотя изначально этого не было оговорено.Издание указывает, что по условиям контракта оплата масок должна была быть в течение недели после поставки изделий. "Мы не комментируем детали продолжающегося разбирательства", - сказал изданию представитель главы минздрава ФРГ.
https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595190824.html
https://ria.ru/20210326/germaniya-1602867064.html
бонн
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149717/24/1497172416_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_3473c90c63262e28ee9d7dec30da29eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вальтер коль, йенс шпан, гельмут коль, бонн, германия, в мире