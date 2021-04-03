https://ria.ru/20210403/germaniya-1604076912.html

Сын экс-канцлера Германии подал в суд на главу Минздрава

Сын экс-канцлера Германии подал в суд на главу Минздрава

Вальтер Коль, сын экс-канцлера Германии Гельмута Коля (занимал этот пост с 1982 по 1998 годы), подал иск против министра здравоохранения Йенса Шпана из-за... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T11:56

2021-04-03T11:56

2021-04-03T11:56

вальтер коль

йенс шпан

гельмут коль

бонн

германия

в мире

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БЕРЛИН, 3 апр - РИА Новости. Вальтер Коль, сын экс-канцлера Германии Гельмута Коля (занимал этот пост с 1982 по 1998 годы), подал иск против министра здравоохранения Йенса Шпана из-за неоплаченного счета на поставку защитных масок, сообщил таблоид Bild.По его данным, иск подан в суд в Бонне, речь идет о сумме около 5,5 миллиона евро. Согласно изданию, весной 2020 года фирма Вальтера Коля Kohl Consult приняла участие в тендере немецкого министерства и получила заказ на поставку миллиона масок типа FFP2 по цене 4,5 евро за единицу. Однако в конечном итоге минздрав не оплатил счет за маски, указывает газета.По словам Коля, возглавляемое Шпаном министерство "внезапно" заявило, что маски не водонепроницаемые, хотя изначально этого не было оговорено.Издание указывает, что по условиям контракта оплата масок должна была быть в течение недели после поставки изделий. "Мы не комментируем детали продолжающегося разбирательства", - сказал изданию представитель главы минздрава ФРГ.

https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595190824.html

https://ria.ru/20210326/germaniya-1602867064.html

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вальтер коль, йенс шпан, гельмут коль, бонн, германия, в мире