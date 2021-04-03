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Отчаянное положение во Франции: Макрон надеется только на вакцину
Отчаянное положение во Франции: Макрон надеется только на вакцину
В канун пасхальных выходных — католики отмечают праздник в это воскресенье — почти повсюду в Европе ужесточают антивирусные меры. С субботы во Франции по... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T08:00
2021-04-03T07:58
вакцина "спутник v"
жан кастекс
брюно ле мэр
жан-люк меланшон
эммануэль макрон
astrazeneca
johnson & johnson
франция
европа
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ПАРИЖ, 3 апр — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. В канун пасхальных выходных — католики отмечают праздник в это воскресенье — почти повсюду в Европе ужесточают антивирусные меры. С субботы во Франции по решению президента Эммануэля Макрона — новый национальный карантин. Как минимум на месяц. Комендантский час, масочный режим, ограничение поездок — какие только комбинации запретов за год не испробовали! Власти изо всех сил пытаются лавировать между ростом заболеваемости, с одной стороны, и усилением недовольства граждан — с другой.Волна за волнойБолее 4,7 миллиона заболевших, почти 100 тысяч погибших: по коронавирусу Франция среди худших в Европе, обуздать эпидемию пока не удается. Медики ожидают в ближайшие неделю-полторы очередной пик — теперь уже третьей волны. В конце января сохранили комендантский час, но повременили с новым локдауном. С тех пор ситуация только ухудшилась — около пятидесяти тысяч инфицированных в сутки. И многие открыто критикуют правительство за неуверенные действия.В среду Эммануэль Макрон обратился к нации: призвал соотечественников еще немного потерпеть, объявил о карантине и выразил надежду на то, что, возможно, к лету станет лучше.С семи вечера до шести утра по всей стране выходить из дома можно лишь по уважительной причине, с соответствующей справкой. Днем прогулки свободные, но не дальше десяти километров от дома.Погода во Франции почти летняя, до 25 градусов, однако пасхальные каникулы испорчены. Рекомендовали отказаться даже от домашнего застолья. О массовых гуляньях и речи нет. Во-первых, нельзя собираться компаниями более шести человек. Во-вторых, власти запретили употребление алкоголя в общественных местах, о чем сообщил премьер-министр Жан Кастекс. За первое нарушение санитарного режима — штраф 135 евро (около 12 тысяч рублей), повторные обойдутся в десять раз дороже.Пока еще можно переехать из региона в регион, чтобы выбрать, где провести новый локдаун, однако после праздников поездки без уважительных причин запретят: власти обещают усилить полицейский контроль на вокзалах и автодорогах.Удаленка, закрытие школ и магазиновОдна из самых болезненных мер — закрытие до конца апреля детских садов и школ (студенты смогут посещать занятия раз в неделю). Это широко обсуждают: раньше правительство гордилось тем, что, в отличие от некоторых европейских соседей, во Франции учебные заведения продолжают действовать.Компаниям и предприятиям работать не запрещают, однако Макрон призвал перевести сотрудников на удаленку по максимуму. Выход в отпуск или перевод в режим частичной безработицы облегчен, если нужно сидеть дома с детьми, а удаленка невозможна.Магазины закрыты — кроме тех, где продают товары первой необходимости. Бары, рестораны, клубы, кинотеатры, дискотеки, библиотеки, музеи, концертные и спортивные залы давно на замке.Все это неизбежно нанесет удар по экономике. "Когда вы закрываете 150 тысяч торговых точек и целый туристический сектор не работает, это однозначно скажется на деловой активности", — признает министр экономики Брюно Ле Мэр. По данным его ведомства, на поддержку компаний с учетом социальных выплат государство ежемесячно тратит порядка 11 миллиардов евро.В прошлом году французская экономика сократилась на восемь процентов. В этом ожидали шесть. Однако, по словам Ле Мэра, прогноз придется пересмотреть.Надежда только на вакцинуМакрон уповает на массовую вакцинацию. Первую дозу получили около 8,5 миллиона человек, трем миллионам вкололи и вторую. Применяют препараты AstraZeneca, Pfizer, Moderna, ожидают поставки от Johnson &amp; Johnson. Французские фармацевтические компании, на которые власти возлагали большие надежды и выделяли субсидии, с разработкой вакцины провалились. А прививаться AstraZeneca многие французы опасаются.Первые в очереди на вакцинацию — медики и пациенты из группы риска, затем по старшинству. Сейчас прививают французов в возрасте более 70 лет. С 16 апреля допустят тех, кому за 60, спустя месяц — за 50. И лишь к концу лета — всех желающих.Для Макрона борьба с эпидемией и вакцинация — это еще и личный политический вызов. До президентских выборов во Франции всего год. Если Макрону удастся успешно преодолеть кризис, осенью в предвыборную кампанию он въедет "на коне".Парламент, где у партии Макрона большинство, новый локдаун поддержал, однако оппозиция раскритиковала власти. Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предупреждает, что непоследовательность правительства тяжело бьет по населению. Поздний старт прививочной кампании Ле Пен сравнила с Ватерлоо — разгромным поражением французов, ответственность за которое Макрон не признает.Замглавы партии "Республиканцы" Гийом Пельтье раскритиковал стремление Макрона угодить и тем, и этим: "Локдауны без локдауна, закрытие школ без закрытия, битва за вакцинацию при отсутствии вакцины, поддержка медиков без реальных средств, жизнь и работа, когда тебе ни жизни, ни работы".А лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон настаивал, что власти по политическим причинам намеренно игнорируют возможность закупки и производства российской вакцины "Спутник V", четко доказавшей свою эффективность. По словам Меланшона, правительство действует в угоду крупным транснациональным фармацевтическим компаниям, которые не хотят пускать на рынок конкурента из России.Так или иначе, Франция надолго погружается в глубокий локдаун — третий за год. Это будет самая тихая Пасха за многие десятилетия. И на сей раз с искренней надеждой на воскресение.
https://ria.ru/20210313/paris-1601060944.html
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вакцина "спутник v", жан кастекс, брюно ле мэр, жан-люк меланшон, эммануэль макрон, astrazeneca , johnson & johnson, франция, европа, париж, в мире

Отчаянное положение во Франции: Макрон надеется только на вакцину

08:00 03.04.2021
 
© AFP 2021 / Alain JocardЖители Франции в помещении национального велодрома недалеко от Парижа, используемого в качестве центра вакцинации против Covid-19
Жители Франции в помещении национального велодрома недалеко от Парижа, используемого в качестве центра вакцинации против Covid-19 - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© AFP 2021 / Alain Jocard
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ПАРИЖ, 3 апр — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. В канун пасхальных выходных — католики отмечают праздник в это воскресенье — почти повсюду в Европе ужесточают антивирусные меры. С субботы во Франции по решению президента Эммануэля Макрона — новый национальный карантин. Как минимум на месяц. Комендантский час, масочный режим, ограничение поездок — какие только комбинации запретов за год не испробовали! Власти изо всех сил пытаются лавировать между ростом заболеваемости, с одной стороны, и усилением недовольства граждан — с другой.

Волна за волной

Более 4,7 миллиона заболевших, почти 100 тысяч погибших: по коронавирусу Франция среди худших в Европе, обуздать эпидемию пока не удается. Медики ожидают в ближайшие неделю-полторы очередной пик — теперь уже третьей волны. В конце января сохранили комендантский час, но повременили с новым локдауном. С тех пор ситуация только ухудшилась — около пятидесяти тысяч инфицированных в сутки. И многие открыто критикуют правительство за неуверенные действия.
В среду Эммануэль Макрон обратился к нации: призвал соотечественников еще немного потерпеть, объявил о карантине и выразил надежду на то, что, возможно, к лету станет лучше.
С семи вечера до шести утра по всей стране выходить из дома можно лишь по уважительной причине, с соответствующей справкой. Днем прогулки свободные, но не дальше десяти километров от дома.
Погода во Франции почти летняя, до 25 градусов, однако пасхальные каникулы испорчены. Рекомендовали отказаться даже от домашнего застолья. О массовых гуляньях и речи нет. Во-первых, нельзя собираться компаниями более шести человек. Во-вторых, власти запретили употребление алкоголя в общественных местах, о чем сообщил премьер-министр Жан Кастекс. За первое нарушение санитарного режима — штраф 135 евро (около 12 тысяч рублей), повторные обойдутся в десять раз дороже.
© AFP 2021 / Thomas CoexТестирование на коронавирус на площади Оперы в Париже
Тестирование на коронавирус на площади Оперы в Париже - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
© AFP 2021 / Thomas Coex
Тестирование на коронавирус на площади Оперы в Париже
Пока еще можно переехать из региона в регион, чтобы выбрать, где провести новый локдаун, однако после праздников поездки без уважительных причин запретят: власти обещают усилить полицейский контроль на вокзалах и автодорогах.

Удаленка, закрытие школ и магазинов

Одна из самых болезненных мер — закрытие до конца апреля детских садов и школ (студенты смогут посещать занятия раз в неделю). Это широко обсуждают: раньше правительство гордилось тем, что, в отличие от некоторых европейских соседей, во Франции учебные заведения продолжают действовать.
Компаниям и предприятиям работать не запрещают, однако Макрон призвал перевести сотрудников на удаленку по максимуму. Выход в отпуск или перевод в режим частичной безработицы облегчен, если нужно сидеть дома с детьми, а удаленка невозможна.
Магазины закрыты — кроме тех, где продают товары первой необходимости. Бары, рестораны, клубы, кинотеатры, дискотеки, библиотеки, музеи, концертные и спортивные залы давно на замке.
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Все это неизбежно нанесет удар по экономике. "Когда вы закрываете 150 тысяч торговых точек и целый туристический сектор не работает, это однозначно скажется на деловой активности", — признает министр экономики Брюно Ле Мэр. По данным его ведомства, на поддержку компаний с учетом социальных выплат государство ежемесячно тратит порядка 11 миллиардов евро.
В прошлом году французская экономика сократилась на восемь процентов. В этом ожидали шесть. Однако, по словам Ле Мэра, прогноз придется пересмотреть.

Надежда только на вакцину

Макрон уповает на массовую вакцинацию. Первую дозу получили около 8,5 миллиона человек, трем миллионам вкололи и вторую. Применяют препараты AstraZeneca, Pfizer, Moderna, ожидают поставки от Johnson & Johnson. Французские фармацевтические компании, на которые власти возлагали большие надежды и выделяли субсидии, с разработкой вакцины провалились. А прививаться AstraZeneca многие французы опасаются.
Первые в очереди на вакцинацию — медики и пациенты из группы риска, затем по старшинству. Сейчас прививают французов в возрасте более 70 лет. С 16 апреля допустят тех, кому за 60, спустя месяц — за 50. И лишь к концу лета — всех желающих.
Для Макрона борьба с эпидемией и вакцинация — это еще и личный политический вызов. До президентских выборов во Франции всего год. Если Макрону удастся успешно преодолеть кризис, осенью в предвыборную кампанию он въедет "на коне".
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Парламент, где у партии Макрона большинство, новый локдаун поддержал, однако оппозиция раскритиковала власти. Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен предупреждает, что непоследовательность правительства тяжело бьет по населению. Поздний старт прививочной кампании Ле Пен сравнила с Ватерлоо — разгромным поражением французов, ответственность за которое Макрон не признает.
Замглавы партии "Республиканцы" Гийом Пельтье раскритиковал стремление Макрона угодить и тем, и этим: "Локдауны без локдауна, закрытие школ без закрытия, битва за вакцинацию при отсутствии вакцины, поддержка медиков без реальных средств, жизнь и работа, когда тебе ни жизни, ни работы".
А лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон настаивал, что власти по политическим причинам намеренно игнорируют возможность закупки и производства российской вакцины "Спутник V", четко доказавшей свою эффективность. По словам Меланшона, правительство действует в угоду крупным транснациональным фармацевтическим компаниям, которые не хотят пускать на рынок конкурента из России.
Так или иначе, Франция надолго погружается в глубокий локдаун — третий за год. Это будет самая тихая Пасха за многие десятилетия. И на сей раз с искренней надеждой на воскресение.
 
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