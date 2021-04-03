https://ria.ru/20210403/fernandes-1604063202.html
Президент Аргентины сообщил о положительном тесте на коронавирус
Президент Аргентины сообщил о положительном тесте на коронавирус
Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что его тест на антиген коронавируса оказался положительным, он ожидает подтверждения второго теста ПЦР и... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T09:02
2021-04-03T09:02
2021-04-03T12:26
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
альберто фернандес
аргентина
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр – РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что его тест на антиген коронавируса оказался положительным, он ожидает подтверждения второго теста ПЦР и чувствует себя хорошо.Антигенные тесты - это не тесты на антитела, такие исследования выявляют наличие определенного вирусного антигена, что подразумевает наличие инфекции."Надо быть очень внимательными. Прошу всех следовать рекомендациям. Пандемия не прошла", - добавил он.Президент добавил, что в настоящее время ожидает подтверждения ПЦР-теста. Он сообщил также, что чувствует себя хорошо.В январе в администрации аргентинского президента сообщили, что он сделал прививку первым компонентом вакцины "Спутник V".Как пишет в субботу аргентинская газета Clarin со ссылкой на источники, Фернандес был привит двумя дозами вакцины от коронавируса."Источники в администрации президента сообщили Clarin, что президент получил вторую дозу. Ее ему ввели три недели спустя после первой дозы", - сообщает издание.Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.
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коронавирус covid-19, альберто фернандес, аргентина, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр – РИА Новости.
Президент Аргентины Альберто Фернандес
сообщил, что его тест на антиген коронавируса оказался положительным, он ожидает подтверждения второго теста ПЦР и чувствует себя хорошо.
Антигенные тесты - это не тесты на антитела, такие исследования выявляют наличие определенного вирусного антигена, что подразумевает наличие инфекции.
"Я хотел сказать вам, что сегодня после того, как у меня поднялась температура до 37,3 и была небольшая головная боль, я сделал тест на антиген, который оказался положительным", - написал он в Twitter
.
"Надо быть очень внимательными. Прошу всех следовать рекомендациям. Пандемия не прошла", - добавил он.
Президент добавил, что в настоящее время ожидает подтверждения ПЦР-теста. Он сообщил также, что чувствует себя хорошо.
В январе в администрации аргентинского президента сообщили, что он сделал прививку первым компонентом вакцины "Спутник V".
Как пишет в субботу аргентинская газета Clarin со ссылкой на источники, Фернандес был привит двумя дозами вакцины от коронавируса.
"Источники в администрации президента сообщили Clarin, что президент получил вторую дозу. Ее ему ввели три недели спустя после первой дозы", - сообщает издание.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.