https://ria.ru/20210403/fernandes-1604063202.html

Президент Аргентины сообщил о положительном тесте на коронавирус

Президент Аргентины сообщил о положительном тесте на коронавирус

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что его тест на антиген коронавируса оказался положительным, он ожидает подтверждения второго теста ПЦР и... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T09:02

2021-04-03T09:02

2021-04-03T12:26

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

альберто фернандес

аргентина

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр – РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что его тест на антиген коронавируса оказался положительным, он ожидает подтверждения второго теста ПЦР и чувствует себя хорошо.Антигенные тесты - это не тесты на антитела, такие исследования выявляют наличие определенного вирусного антигена, что подразумевает наличие инфекции."Надо быть очень внимательными. Прошу всех следовать рекомендациям. Пандемия не прошла", - добавил он.Президент добавил, что в настоящее время ожидает подтверждения ПЦР-теста. Он сообщил также, что чувствует себя хорошо.В январе в администрации аргентинского президента сообщили, что он сделал прививку первым компонентом вакцины "Спутник V".Как пишет в субботу аргентинская газета Clarin со ссылкой на источники, Фернандес был привит двумя дозами вакцины от коронавируса."Источники в администрации президента сообщили Clarin, что президент получил вторую дозу. Ее ему ввели три недели спустя после первой дозы", - сообщает издание.Вакцина "Спутник V" одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.

https://ria.ru/20210402/koronavirus-1603933794.html

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коронавирус covid-19, альберто фернандес, аргентина, в мире