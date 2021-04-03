https://ria.ru/20210403/faberzhe-1604080531.html
Эрмитаж проверил подлинность изделий Фаберже
Эрмитаж проверил подлинность изделий Фаберже
Исследование изделий Фаберже на выставке показали, что сомнения в подлинности предметов могли вызвать переделки их деталей, сообщается на сайте Государственного РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T12:42
2021-04-03T12:42
2021-04-03T12:50
культура
новости культуры
государственный эрмитаж
фаберже
михаил пиотровский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Исследование изделий Фаберже на выставке показали, что сомнения в подлинности предметов могли вызвать переделки их деталей, сообщается на сайте Государственного Эрмитажа."Выставка дала возможность провести исследование предметов из частных коллекций: оно выявило богатую историю бытования вещей, наличие многочисленных реставраций, починок, переделок, добавлений. Довольно ясно выявилась разница между двумя типами реставрации – музейной и коммерческой... Симптомом стала маркетинговая атака на Эрмитаж и русский коллекционный мир со стороны некоторых участников "рынка Фаберже"... "Императорские" яйца могли подвергаться переделке с заменой деталей, в частности, портретов", - сказано в сообщении.В нем отмечается, что "все эти результаты не противоречат, в целом, атрибуциям владельцев, но ставят их в зависимость от документальных, исторических и искусствоведческих аргументов"."Для всех этих и иных теорий точки над i должны поставить другие исследования", - говорится в сообщении.Ранее коллекционер из Лондона Андрей Ружников заявил в открытом письме в адрес главы Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, что на выставке "Фаберже – ювелир Императорского двора" вместе с подлинниками Фаберже якобы присутствуют подделки.После этого Эрмитаж поручил экспертам провести лабораторные исследования новых экспонатов с разрешения их владельца. По словам Пиотровского, которые приведены в каталоге этой выставки, массовый характер производства яиц Фаберже породил активность подражателей, имитаторов и фальсификаторов, подлинность каждой новой вещи всегда может быть оспорена.
https://ria.ru/20210302/faberzhe-1599560877.html
https://ria.ru/20210331/faberge-1603656526.html
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новости культуры, государственный эрмитаж, фаберже, михаил пиотровский
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Исследование изделий Фаберже на выставке показали, что сомнения в подлинности предметов могли вызвать переделки их деталей, сообщается на сайте Государственного Эрмитажа.
"Выставка дала возможность провести исследование предметов из частных коллекций: оно выявило богатую историю бытования вещей, наличие многочисленных реставраций, починок, переделок, добавлений. Довольно ясно выявилась разница между двумя типами реставрации – музейной и коммерческой... Симптомом стала маркетинговая атака на Эрмитаж и русский коллекционный мир со стороны некоторых участников "рынка Фаберже"... "Императорские" яйца могли подвергаться переделке с заменой деталей, в частности, портретов", - сказано в сообщении.
В нем отмечается, что "все эти результаты не противоречат, в целом, атрибуциям владельцев, но ставят их в зависимость от документальных, исторических и искусствоведческих аргументов".
"Для всех этих и иных теорий точки над i должны поставить другие исследования", - говорится в сообщении.
Ранее коллекционер из Лондона Андрей Ружников заявил в открытом письме
в адрес главы Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, что на выставке "Фаберже – ювелир Императорского двора" вместе с подлинниками Фаберже якобы присутствуют подделки.
После этого Эрмитаж поручил экспертам провести лабораторные исследования новых экспонатов с разрешения их владельца. По словам Пиотровского, которые приведены
в каталоге этой выставки, массовый характер производства яиц Фаберже породил активность подражателей, имитаторов и фальсификаторов, подлинность каждой новой вещи всегда может быть оспорена.