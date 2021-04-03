https://ria.ru/20210403/faberzhe-1604080531.html

Эрмитаж проверил подлинность изделий Фаберже

Эрмитаж проверил подлинность изделий Фаберже

Исследование изделий Фаберже на выставке показали, что сомнения в подлинности предметов могли вызвать переделки их деталей, сообщается на сайте Государственного РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T12:42

2021-04-03T12:42

2021-04-03T12:50

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государственный эрмитаж

фаберже

михаил пиотровский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Исследование изделий Фаберже на выставке показали, что сомнения в подлинности предметов могли вызвать переделки их деталей, сообщается на сайте Государственного Эрмитажа."Выставка дала возможность провести исследование предметов из частных коллекций: оно выявило богатую историю бытования вещей, наличие многочисленных реставраций, починок, переделок, добавлений. Довольно ясно выявилась разница между двумя типами реставрации – музейной и коммерческой... Симптомом стала маркетинговая атака на Эрмитаж и русский коллекционный мир со стороны некоторых участников "рынка Фаберже"... "Императорские" яйца могли подвергаться переделке с заменой деталей, в частности, портретов", - сказано в сообщении.В нем отмечается, что "все эти результаты не противоречат, в целом, атрибуциям владельцев, но ставят их в зависимость от документальных, исторических и искусствоведческих аргументов"."Для всех этих и иных теорий точки над i должны поставить другие исследования", - говорится в сообщении.Ранее коллекционер из Лондона Андрей Ружников заявил в открытом письме в адрес главы Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, что на выставке "Фаберже – ювелир Императорского двора" вместе с подлинниками Фаберже якобы присутствуют подделки.После этого Эрмитаж поручил экспертам провести лабораторные исследования новых экспонатов с разрешения их владельца. По словам Пиотровского, которые приведены в каталоге этой выставки, массовый характер производства яиц Фаберже породил активность подражателей, имитаторов и фальсификаторов, подлинность каждой новой вещи всегда может быть оспорена.

https://ria.ru/20210302/faberzhe-1599560877.html

https://ria.ru/20210331/faberge-1603656526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, государственный эрмитаж, фаберже, михаил пиотровский