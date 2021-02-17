https://ria.ru/20210217/faberzhe-1597882640.html
Эрмитаж ответил на сообщения о подделках на выставке Фаберже
Эрмитаж ответил на сообщения о подделках на выставке Фаберже
Эксперты Эрмитажа проведут лабораторные исследования новых вещей из экспозиции выставки "Фаберже – ювелир императорского двора" после сообщений о наличии... РИА Новости, 17.02.2021
2021-02-17T17:14
2021-02-17T17:14
2021-02-17T19:05
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Эксперты Эрмитажа проведут лабораторные исследования новых вещей из экспозиции выставки "Фаберже – ювелир императорского двора" после сообщений о наличии подделок, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.Ранее коллекционер из Лондона Андрей Ружников заявил в открытом письме Пиотровскому, что на выставке вместе с подлинниками Фаберже якобы присутствуют подделки. На сайте Эрмитажа выложена вступительная статья Пиотровского в каталоге выставки. В ней говорится, что массовый характер производства яиц Фаберже породил активность подражателей, имитаторов и фальсификаторов, подлинность каждой новой вещи всегда может быть оспорена. Пиотровский отметил, что документы, квитанции, наличие клейм лишь частично помогают установить подлинность.По его словам, будут изучены и документы коллекционных вещей. "Изучение документов - это другое направление работы. Был доклад Александра Иванова (гендиректор Музея Фаберже в Баден-Бадене - ред.), связанный с новыми появившимися вещами Карла Фаберже. По всем этим документам есть архивные ссылки, мы будем изучать дальше", - сказал Пиотровский.Директор Эрмитажа добавил, что ещё один способ исследования вещей - искусствоведческий. "Есть три способа ответов на вопросы - документы, технологии и искусствоведческий анализ в контексте. Эрмитаж - это и есть тот контекст", - уточнил он.
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новости культуры, музеи, россия, государственный эрмитаж, фаберже, михаил пиотровский, санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости.
Эксперты Эрмитажа
проведут лабораторные исследования новых вещей из экспозиции выставки "Фаберже
– ювелир императорского двора" после сообщений о наличии подделок, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский
.
Ранее коллекционер из Лондона Андрей Ружников заявил в открытом письме Пиотровскому, что на выставке вместе с подлинниками Фаберже якобы присутствуют подделки. На сайте Эрмитажа выложена вступительная статья Пиотровского в каталоге выставки. В ней говорится, что массовый характер производства яиц Фаберже породил активность подражателей, имитаторов и фальсификаторов, подлинность каждой новой вещи всегда может быть оспорена. Пиотровский отметил, что документы, квитанции, наличие клейм лишь частично помогают установить подлинность.
"Сейчас поручено лаборатории центра исследовать историю новых вещей Фаберже, которые у нас на выставке были представлены, на это есть разрешение владельца", - сообщил Пиотровский во время онлайн-лекции, посвящённой работе референтного центра музея.
По его словам, будут изучены и документы коллекционных вещей. "Изучение документов - это другое направление работы. Был доклад Александра Иванова (гендиректор Музея Фаберже в Баден-Бадене - ред.), связанный с новыми появившимися вещами Карла Фаберже. По всем этим документам есть архивные ссылки, мы будем изучать дальше", - сказал Пиотровский.
Директор Эрмитажа добавил, что ещё один способ исследования вещей - искусствоведческий. "Есть три способа ответов на вопросы - документы, технологии и искусствоведческий анализ в контексте. Эрмитаж - это и есть тот контекст", - уточнил он.