https://ria.ru/20210217/faberzhe-1597882640.html

Эрмитаж ответил на сообщения о подделках на выставке Фаберже

Эрмитаж ответил на сообщения о подделках на выставке Фаберже

Эксперты Эрмитажа проведут лабораторные исследования новых вещей из экспозиции выставки "Фаберже – ювелир императорского двора" после сообщений о наличии... РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T17:14

2021-02-17T17:14

2021-02-17T19:05

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Эксперты Эрмитажа проведут лабораторные исследования новых вещей из экспозиции выставки "Фаберже – ювелир императорского двора" после сообщений о наличии подделок, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.Ранее коллекционер из Лондона Андрей Ружников заявил в открытом письме Пиотровскому, что на выставке вместе с подлинниками Фаберже якобы присутствуют подделки. На сайте Эрмитажа выложена вступительная статья Пиотровского в каталоге выставки. В ней говорится, что массовый характер производства яиц Фаберже породил активность подражателей, имитаторов и фальсификаторов, подлинность каждой новой вещи всегда может быть оспорена. Пиотровский отметил, что документы, квитанции, наличие клейм лишь частично помогают установить подлинность.По его словам, будут изучены и документы коллекционных вещей. "Изучение документов - это другое направление работы. Был доклад Александра Иванова (гендиректор Музея Фаберже в Баден-Бадене - ред.), связанный с новыми появившимися вещами Карла Фаберже. По всем этим документам есть архивные ссылки, мы будем изучать дальше", - сказал Пиотровский.Директор Эрмитажа добавил, что ещё один способ исследования вещей - искусствоведческий. "Есть три способа ответов на вопросы - документы, технологии и искусствоведческий анализ в контексте. Эрмитаж - это и есть тот контекст", - уточнил он.

https://ria.ru/20201007/faberzhe-1578605635.html

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новости культуры, музеи, россия, государственный эрмитаж, фаберже, михаил пиотровский, санкт-петербург