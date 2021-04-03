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Евросоюз поддержал отмену санкций США против МУС
Евросоюз поддержал отмену санкций США против МУС
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал отмену санкций и визовых ограничений в отношении сотрудников... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T14:02
2021-04-03T15:40
жозеп боррель
дональд трамп
евросоюз
международный уголовный суд
джо байден
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал отмену санкций и визовых ограничений в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС) со стороны США "важным шагом", который "подчеркивает приверженность США международному порядку, основанному на правилах"."МУС играет важную роль в осуществлении правосудия в отношении жертв самых ужасных преступлений в мире. Отстаивание беспрестанности и независимости МУС имеет решающее значение для его эффективной и отлаженной работы", — говорится в письменном заявлении Борреля.По его словам, Евросоюз вместе с партнерами продолжит поддерживать МУС и противостоять попыткам помешать работе международной системы правосудия.Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отменил указ "О блокировании собственности определенных лиц, связанных с Международным уголовным судом".В середине июня 2020 года экс-президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против сотрудников суда, который решил провести расследования возможных преступлений, совершенных американскими военнослужащими. Тогда Трамп обвинил эту международную структуру в коррупции и предвзятых расследованиях и заподозрил Россию во влиянии на нее.
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жозеп боррель, дональд трамп, евросоюз, международный уголовный суд, джо байден, сша, в мире

Евросоюз поддержал отмену санкций США против МУС

14:02 03.04.2021 (обновлено: 15:40 03.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал отмену санкций и визовых ограничений в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС) со стороны США "важным шагом", который "подчеркивает приверженность США международному порядку, основанному на правилах".
"МУС играет важную роль в осуществлении правосудия в отношении жертв самых ужасных преступлений в мире. Отстаивание беспрестанности и независимости МУС имеет решающее значение для его эффективной и отлаженной работы", — говорится в письменном заявлении Борреля.
По его словам, Евросоюз вместе с партнерами продолжит поддерживать МУС и противостоять попыткам помешать работе международной системы правосудия.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отменил указ "О блокировании собственности определенных лиц, связанных с Международным уголовным судом".
В середине июня 2020 года экс-президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против сотрудников суда, который решил провести расследования возможных преступлений, совершенных американскими военнослужащими. Тогда Трамп обвинил эту международную структуру в коррупции и предвзятых расследованиях и заподозрил Россию во влиянии на нее.
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
Вчера, 13:26
В МУС оценили решение США отменить санкции против сотрудников суда
 
Жозеп БоррельДональд ТрампЕвросоюзМеждународный уголовный судДжо БайденСШАВ мире
 
 
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