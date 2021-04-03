https://ria.ru/20210403/evrosoyuz-1604087594.html

Евросоюз поддержал отмену санкций США против МУС

Евросоюз поддержал отмену санкций США против МУС

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал отмену санкций и визовых ограничений в отношении сотрудников... РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T14:02

2021-04-03T14:02

2021-04-03T15:40

жозеп боррель

дональд трамп

евросоюз

международный уголовный суд

джо байден

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал отмену санкций и визовых ограничений в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС) со стороны США "важным шагом", который "подчеркивает приверженность США международному порядку, основанному на правилах"."МУС играет важную роль в осуществлении правосудия в отношении жертв самых ужасных преступлений в мире. Отстаивание беспрестанности и независимости МУС имеет решающее значение для его эффективной и отлаженной работы", — говорится в письменном заявлении Борреля.По его словам, Евросоюз вместе с партнерами продолжит поддерживать МУС и противостоять попыткам помешать работе международной системы правосудия.Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отменил указ "О блокировании собственности определенных лиц, связанных с Международным уголовным судом".В середине июня 2020 года экс-президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против сотрудников суда, который решил провести расследования возможных преступлений, совершенных американскими военнослужащими. Тогда Трамп обвинил эту международную структуру в коррупции и предвзятых расследованиях и заподозрил Россию во влиянии на нее.

https://ria.ru/20210403/mus-1604084281.html

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жозеп боррель, дональд трамп, евросоюз, международный уголовный суд, джо байден, сша, в мире