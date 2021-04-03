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Bloomberg: экономика России восстанавливается все быстрее
Bloomberg: экономика России восстанавливается все быстрее
Российская экономика восстанавливается от коронавирусной рецессии на фоне решения властей не вводить повторный общенациональный карантин, констатирует... РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T07:28
2021-04-03T07:28
россия
всемирный банк
hermes
европа
экономика
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российская экономика восстанавливается от коронавирусной рецессии на фоне решения властей не вводить повторный общенациональный карантин, констатирует Bloomberg.Как отмечает агентство, экономика России пострадала значительно меньше экономик многих других стран из-за куда более мягких ограничений, связанных с пандемией коронавируса.Однако появились проблемы с инфляцией, которая была спровоцирована ростом мировых цен на продукты питания и последующим ослаблением рубля. Это побудило Банк России в прошлом месяце впервые с 2018 года повысить ключевую ставку с прицелом на дальнейший рост, напоминает агентство."До возвращения к нормальности еще далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу", — приводит Bloomberg слова эксперта по экономике Скотта Джонсона.Прогноз Euler HermesСпециалисты международной страховой компании Euler Hermes ранее спрогнозировали восстановление российской экономики в 2021 году.Эксперты отмечают, что в 2020 году российская экономика сократилась на 3,1 процента из-за глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Еще один важный фактор — заметное падение цен на нефть. Показатели внешнеторговой активности значительно ослабли, но поскольку импорт (-13,7 процента) упал сильнее, чем экспорт (-5,1 процента), общее изменение реального ВВП в 2020-м оказалось не таким серьезным.Специалисты предполагают, что в 2021 году рост реального ВВП составит 2,5 процента. Слабое начало года экономисты связывают со второй волной пандемии. По их мнению, ограничительные меры по коронавирусу окажут давление на внутренний и внешний спрос. Однако вакцинация против COVID-19 может положительно повлиять на экономику уже во втором полугодии 2021 года.При этом, как считают эксперты, в 2022 году экономика России вырастет уже на три процента.Прогноз Всемирного банкаВ марте Всемирный банк изменил прогноз по росту российской экономики в 2021 и 2022 годах. В январе, институт развития подсчитал, что в этом году он составит 2,6 процента, а в следующем — три. Теперь первый показатель вырос до 2,9 процента, второй — до 3,2."Восстановление, как ожидается, наберет обороты &lt;...&gt;, рост ускорится &lt;...&gt; по мере постепенного ослабления влияния последствий пандемии", — подчеркивается в докладе об экономике региона Европы и Центральной Азии.Также изменение прогноза специалисты связали с меньшим, чем ожидалось, сокращением российской экономики в минувшем году (минус 3,1 процента). При этом подчеркивается, что аналитические данные все еще остаются подверженными высокому уровню неопределенности и рисков.По прогнозу Минэкономразвития, рост экономики страны по итогам 2021 года составит 3,3 процента. Расчеты подготовили в сентябре, их пересмотр ожидается этой весной.
https://ria.ru/20210330/ekonomika-1603509097.html
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россия, всемирный банк, hermes, европа, экономика

Bloomberg: экономика России восстанавливается все быстрее

07:28 03.04.2021
 
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Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российская экономика восстанавливается от коронавирусной рецессии на фоне решения властей не вводить повторный общенациональный карантин, констатирует Bloomberg.
Как отмечает агентство, экономика России пострадала значительно меньше экономик многих других стран из-за куда более мягких ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
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Однако появились проблемы с инфляцией, которая была спровоцирована ростом мировых цен на продукты питания и последующим ослаблением рубля. Это побудило Банк России в прошлом месяце впервые с 2018 года повысить ключевую ставку с прицелом на дальнейший рост, напоминает агентство.
"До возвращения к нормальности еще далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвертому кварталу", — приводит Bloomberg слова эксперта по экономике Скотта Джонсона.

Прогноз Euler Hermes

Специалисты международной страховой компании Euler Hermes ранее спрогнозировали восстановление российской экономики в 2021 году.
Эксперты отмечают, что в 2020 году российская экономика сократилась на 3,1 процента из-за глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Еще один важный фактор — заметное падение цен на нефть. Показатели внешнеторговой активности значительно ослабли, но поскольку импорт (-13,7 процента) упал сильнее, чем экспорт (-5,1 процента), общее изменение реального ВВП в 2020-м оказалось не таким серьезным.
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Специалисты предполагают, что в 2021 году рост реального ВВП составит 2,5 процента. Слабое начало года экономисты связывают со второй волной пандемии. По их мнению, ограничительные меры по коронавирусу окажут давление на внутренний и внешний спрос. Однако вакцинация против COVID-19 может положительно повлиять на экономику уже во втором полугодии 2021 года.
При этом, как считают эксперты, в 2022 году экономика России вырастет уже на три процента.

Прогноз Всемирного банка

В марте Всемирный банк изменил прогноз по росту российской экономики в 2021 и 2022 годах. В январе, институт развития подсчитал, что в этом году он составит 2,6 процента, а в следующем — три. Теперь первый показатель вырос до 2,9 процента, второй — до 3,2.
"Восстановление, как ожидается, наберет обороты <...>, рост ускорится <...> по мере постепенного ослабления влияния последствий пандемии", — подчеркивается в докладе об экономике региона Европы и Центральной Азии.
Также изменение прогноза специалисты связали с меньшим, чем ожидалось, сокращением российской экономики в минувшем году (минус 3,1 процента). При этом подчеркивается, что аналитические данные все еще остаются подверженными высокому уровню неопределенности и рисков.
По прогнозу Минэкономразвития, рост экономики страны по итогам 2021 года составит 3,3 процента. Расчеты подготовили в сентябре, их пересмотр ожидается этой весной.
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