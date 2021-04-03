https://ria.ru/20210403/egipet-1604128236.html

В Каире началась церемония перевозки мумий 22 фараонов

В Каире началась церемония перевозки мумий 22 фараонов

Торжественная церемония по перевозке мумий 22 египетских фараонов началась в столице Египта Каире, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T22:30

2021-04-03T22:30

2021-04-03T22:30

абдель фаттах ас-сиси

каир (город)

египет

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КАИР, 3 апр – РИА Новости. Торжественная церемония по перевозке мумий 22 египетских фараонов началась в столице Египта Каире, сообщает корреспондент РИА Новости.Забальзамированные тела 22 древних царей Египта в эти минуты торжественно вывозят из здания Египетского национального музея, расположенного на площади Тахрир в центре Каира.Грандиозная церемония, прозванная ее организаторами "золотым парадом фараонов", началась в 20.00 по каирскому времени (21.00 мск). Длинную процессию из саркофагов, стилизованных под древние ладьи, возглавляют облаченные в одежды живших тысячелетия назад египтян всадники-стражники.Кортежу предстоит преодолеть пять километров. Основной маршрут процессии пройдет вдоль Нила. Конечной точкой пути процессии станет недавно построенный в древнем районе Каира Фустате Национальный музей египетской цивилизации.Среди перемещаемых мумий тела 18 царей и четырех цариц семнадцатой-двадцатой династий. Среди них такие грозные и прославленные цари и завоеватели древности, как фараоны Рамзес II, Тутмос III и Сети I. Также в субботу в свой новый дом перевозится и знаменитая египетская царица Хатшепсут.Ранее в интервью РИА Новости министр по делам древностей и туризма Египта Халед аль-Анани заявил, что перевозимые в новый музей мумии будут чествовать как глав государств. Он также отметил, что данное мероприятие является "самым большим культурным событием в Египте за последние годы".По его словам, переезд мумий древних царей стал необходимостью уже давно. В помещениях расположенного в центре Каира Национального музея отметил он, "не хватало достойного для экспозиции и хранения мумий фараонов места".Аль-Анани также отметил, что участившиеся темпы строительства музеев в Египте направлены на то, чтобы приезжающие в страну туристы "смогли провести в ней больше времени и лучше ознакомиться с древним наследием".В торжественной церемонии принимает участие президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.Часть пользователей соцсетей в Египте ранее связала грядущую перевозку фараонов и ряд несчастных случаев, произошедших на минувшей неделе в Египте, среди которых железнодорожная катастрофа, унёсшая жизни 19 человек, и обрушение дома в Каире, жертвами которого стали 25 человек. Также, по мнению блогеров, "проклятие потревоженных фараонов" привело и к посадке на мель панамского контейнеровоза Ever Given.

https://ria.ru/20210217/mumiya-1597729621.html

https://ria.ru/20210203/mumiya-1595893316.html

https://ria.ru/20210317/svitki-1601637337.html

каир (город)

египет

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Мумии 22 египетских фараонов торжественно перевозят в новый музей в Каире. Кадры церемонии Мумии 22 египетских фараонов торжественно перевозят в новый музей в Каире. Кадры церемонии 2021-04-03T22:30 true PT0M42S

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абдель фаттах ас-сиси, каир (город), египет