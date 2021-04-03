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Пострадавшая в ДТП с блогером Билом женщина находится в коме
Пострадавшая в ДТП с блогером Билом женщина находится в коме
Мария Артемова, пострадавшая в ДТП с видеоблогером Эдвардом Билом (настоящее имя — Эдуард Биль), находится в коме, сообщил журналистам адвокат семьи потерпевшей РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T13:25
2021-04-03T22:54
эдвард бил (блогер)
массовое дтп на садовом кольце
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Мария Артемова, пострадавшая в ДТП с видеоблогером Эдвардом Билом (настоящее имя — Эдуард Биль), находится в коме, сообщил журналистам адвокат семьи потерпевшей Андрей Князев."Она находится в крайне тяжелом состоянии, в коме", — рассказал он перед заседанием об избрании блогеру меры пресечения в Тверском суде Москвы.Следствие просит суд избрать Билу запрет определенных действий.Ранее Бил был допрошен в УВД по Центральному административному округу столицы, после чего его задержали на 48 часов и отвезли в изолятор временного содержания на Петровке. Уголовное дело в отношении блогера возбуждено по части 1 статьи 264 УК России ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.В настоящий момент Бил находится в статусе подозреваемого, во время допроса он признал, что был за рулем авто в момент ДТП. По словам его адвоката Сергея Жорина, по делу необходимо провести ряд экспертиз, чтобы установить обстоятельства аварии и выявить ее виновника.По данным ГИБДД, в четверг днем на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель (по данным источника РИА Новости, он был за рулем спорткара Audi RS6) выехал на встречную полосу и врезался в четыре других авто. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen. О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщалось, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это известный блогер Эдвард Бил.По информации столичного департамента транспорта, виновник ДТП в центре Москвы только в этом году ежедневно "зарабатывал" по четыре-пять штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числится 566 штрафов.
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эдвард бил (блогер), массовое дтп на садовом кольце, москва, происшествия

Пострадавшая в ДТП с блогером Билом женщина находится в коме

13:25 03.04.2021 (обновлено: 22:54 03.04.2021)
 
© РИА НовостиДТП на Садовом кольце у пересечения с Новым Арбатом в Москве
ДТП на Садовом кольце у пересечения с Новым Арбатом в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Мария Артемова, пострадавшая в ДТП с видеоблогером Эдвардом Билом (настоящее имя — Эдуард Биль), находится в коме, сообщил журналистам адвокат семьи потерпевшей Андрей Князев.
"Она находится в крайне тяжелом состоянии, в коме", — рассказал он перед заседанием об избрании блогеру меры пресечения в Тверском суде Москвы.
Следствие просит суд избрать Билу запрет определенных действий.
Ранее Бил был допрошен в УВД по Центральному административному округу столицы, после чего его задержали на 48 часов и отвезли в изолятор временного содержания на Петровке. Уголовное дело в отношении блогера возбуждено по части 1 статьи 264 УК России ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
В настоящий момент Бил находится в статусе подозреваемого, во время допроса он признал, что был за рулем авто в момент ДТП. По словам его адвоката Сергея Жорина, по делу необходимо провести ряд экспертиз, чтобы установить обстоятельства аварии и выявить ее виновника.
Кадры допроса блогера Эдварда Била, причастного к ДТП на Садовом кольце - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 13:39
Опубликовано видео допроса блогера Била после ДТП в центре Москвы
По данным ГИБДД, в четверг днем на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади водитель (по данным источника РИА Новости, он был за рулем спорткара Audi RS6) выехал на встречную полосу и врезался в четыре других авто. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen. О том, кто был за рулем Audi RS6, официально не сообщалось, но, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, это известный блогер Эдвард Бил.
По информации столичного департамента транспорта, виновник ДТП в центре Москвы только в этом году ежедневно "зарабатывал" по четыре-пять штрафов за нарушения правил дорожного движения, всего за ним числится 566 штрафов.
 
Эдвард Бил (блогер)Массовое ДТП на Садовом кольцеМоскваПроисшествия
 
 
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