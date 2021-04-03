https://ria.ru/20210403/dtp-1604083753.html

На западе Москвы столкнулись три автомобиля

На западе Москвы столкнулись три автомобиля

Три автомобиля столкнулись на западе Москвы, один из них вылетела на газон и перевернулся, сообщает дептранс Москвы в Telegram. РИА Новости, 03.04.2021

2021-04-03T13:20

2021-04-03T13:20

2021-04-03T13:20

москва

происшествия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на западе Москвы, один из них вылетела на газон и перевернулся, сообщает дептранс Москвы в Telegram."На Веерной улице в районе дома 1 столкнулись три автомобиля, один вылетел на газон и перевернулся. Движение перекрыто по 1-й полосе в каждом направлении", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия