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На западе Москвы столкнулись три автомобиля
На западе Москвы столкнулись три автомобиля
Три автомобиля столкнулись на западе Москвы, один из них вылетела на газон и перевернулся, сообщает дептранс Москвы в Telegram. РИА Новости, 03.04.2021
2021-04-03T13:20
2021-04-03T13:20
2021-04-03T13:20
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на западе Москвы, один из них вылетела на газон и перевернулся, сообщает дептранс Москвы в Telegram."На Веерной улице в районе дома 1 столкнулись три автомобиля, один вылетел на газон и перевернулся. Движение перекрыто по 1-й полосе в каждом направлении", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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москва, происшествия